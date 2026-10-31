Resultados de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 HOY: así van los partidos de la fecha 3 del torneo

Hoy, sábado 31 de octubre, iniciará la fecha 3 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027 con partidos emocionantes: Alianza Lima chocará con Circolo Sportivo Italiano, Universitario de Deportes enfrentará a Olva Latino, San Martín se medirá con Deportivo Géminis, Regatas Lima lo hará con Atlético Atenea, y mucho más.
Las ‘pumas’ y las ‘santas’ lideran la tabla de posiciones con puntaje perfecto, 6 unidades. Luego siguen las ‘blanquiazules’, las chorrillanas y las ‘diosas’ con cuatro puntos. Todo está apretado y la tercera jornada podría ser crucial para marcar diferenecias.
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Resultados de la fecha 3 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027
Sábado 31 de octubre
- 14:45 horas: Deportivo Soan vs Deportivo Wanka (Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)
- 17:00 horas: Universidad San Martín vs Deportivo Géminis (Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)
- 19:00 horas: Universitario de Deportes vs Olva Latino (Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)
Domingo 1 de noviembre
- 14:15 horas: Perú Sub-19 vs Rebaza Acosta (Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)
- 16:30 horas: Regatas Lima vs Atlético Atenea (Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)
- 18:30 horas: Alianza Lima vs Circolo Sportivo Italiano (Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)
Canal TV para ver los partidos de la fecha 3 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027
La Liga Peruana de Vóley 2026/2027 contará con transmisiones en señal abierta a través de Latina TV para los espectadores en Perú.
La cadena emitirá los partidos del certamen nacional en las dos frecuencias televisivas anunciadas previamente. El acceso no exigirá una suscripción.
La programación también estará disponible en la página web y en la aplicación oficial de Latina. Estas alternativas permitirán seguir las jornadas desde teléfonos celulares, tabletas y computadoras.
Los aficionados dispondrán así de distintas vías para acompañar los compromisos previstos durante la temporada.
Infobae Perú cubrirá la competencia con previas, relatos punto a punto, acciones destacadas, resultados y la tabla de posiciones actualizada.
Precios de entradas
Los aficionados de la Liga Peruana de Vóley podrán adquirir entradas para asistir a los partidos en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.
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La venta de localidades se realizará mediante la plataforma Joinnus. El escenario albergará los encuentros de la jornada programada para el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre.
Los seguidores tendrán la oportunidad de acompañar a sus equipos desde las tribunas durante los compromisos del campeonato.
- General: S/. 25.00
- Norte preferente: S/. 30.00
- Sur preferente: S/. 30.00
- Oriente preferente: S/. 45.00
- Occidente preferente: S/. 45.00
- Parking: S/. 25.00
Tabla de máxima anotadoras de la Liga Peruana de Vóley 2026/27
Sofía Neves lidera la tabla de máximas anotadoras de la Liga Peruana de Vóley tras las dos primeras fechas del campeonato. La atacante uruguaya fue una de las figuras de Rebaza Acosta en el debut frente a Alianza Lima y sostuvo su rendimiento en la victoria ajustada ante Atlético Atenea.
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El equipo de Rebaza Acosta es el que más jugadoras aporta entre las 15 principales anotadoras. Junto a Neves figuran la central estadounidense Aayinde Smith, que superó los 30 puntos, y la punta Astrid Ruiz, una de las nacionales que destacó en el inicio de la temporada.
El grupo de las cinco primeras posiciones está compuesto solo por voleibolistas extranjeras. Allí aparecen Katy Ryan, de Regatas Lima; Nayla Da Silva, de Atlético Atenea; Emily Zinger, de Universidad San Martín; y Vielka Peralta, de Deportivo Géminis.
- Sofía Neves (Rebaza Acosta) — 60 puntos
- Katy Ryan (Regatas Lima) — 52 puntos
- Nayla Da Silva (Atlético Atenea) — 47 puntos
- Emily Zinger (San Martín) — 37 puntos
- Vielka Peralta (Deportivo Géminis) — 37 puntos
- Catherine Flood (Universitario) — 36 puntos
- Eugenia Nosach (Circolo) — 36 puntos
- Nicole Pérez (Atlético Atenea) — 33 puntos
- Aayinde Smith (Rebaza Acosta) — 32 puntos
- Ysabella Sánchez (Alianza Lima) — 31 puntos
- Grace Kelly (Deportivo Wanka) — 30 puntos
- Daniela Uribe (Olva Latino) — 29 puntos
- Allison Holland (Alianza Lima) — 28 puntos
- Kiara Montes (Regatas Lima) — 26 puntos
- Astrid Ruiz (Rebaza Acosta) — 26 puntos
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