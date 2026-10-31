Mapa de avenidas y vías de Lima Metropolitana que terminarían inundadas por el fenómeno El Niño

Un estudio del Cenepred identificó que más de 330.000 personas de ocho distritos de Lima Metropolitana y el Callao podrían estar expuestas a inundaciones por lluvias intensas (Créditos: Canal N)

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Lima Metropolitana y el Callao enfrentan posibles escenarios de inundaciones ante la llegada de lluvias de mayor intensidad. Un estudio del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) identificó que más de 330.000 personas podrían estar expuestas a estos eventos en los distritos con mayor población. La evaluación también reveló que 20 de los 33 pasos a desnivel analizados podrían anegarse, mientras que 43 puentes presentan características de vulnerabilidad frente al incremento del caudal de los ríos.

Los resultados fueron explicados por José Luis Epiquén, especialista en gestión del riesgo de desastres de la institución, durante una entrevista con Exitosa. El funcionario precisó que el análisis comprendió 50 distritos de Lima Metropolitana y el Callao, donde se identificaron infraestructuras que podrían sufrir daños ante precipitaciones intensas.

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Entre los principales hallazgos figura la exposición de más de 330.000 ciudadanos a posibles inundaciones por acumulación de agua en sus zonas de residencia. A esta situación se suma la vulnerabilidad de las conexiones viales, cuya afectación podría dificultar el desplazamiento de miles de personas durante una emergencia.

De los 64 puentes evaluados en las cuencas de los ríos Rímac, Lurín y Chillón, 43 presentan características de vulnerabilidad, equivalentes al 67 % del total - Créditos: Captura de pantalla de Exitosa.

¿Qué bypasses y túneles podrían inundarse en Lima?

De los 33 pasos a desnivel evaluados, 20 presentan condiciones que podrían favorecer su anegamiento, cifra que representa aproximadamente el 60 % del total analizado. Durante la entrevista, Epiquén identificó algunos de los puntos que requieren especial atención.

Entre ellos mencionó el bypass de la avenida 28 de Julio, la Vía Expresa, el paso a desnivel ubicado en el cruce de las avenidas Arequipa y Javier Prado, así como el sector de la avenida Angamos. También señaló el túnel de la Línea Amarilla, que podría verse afectado por la acumulación de agua.

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Estas infraestructuras presentan características que podrían dificultar la evacuación de las precipitaciones, especialmente por encontrarse en espacios a desnivel. Por ello, las lluvias intensas podrían ocasionar aniegos y complicaciones para los conductores que transiten por estos sectores.

El túnel de la Línea Amarilla también fue identificado como una infraestructura que podría inundarse por la acumulación de agua durante precipitaciones intensas - Créditos: Captura de pantalla de Exitosa.

43 puentes presentan características de vulnerabilidad

El estudio también comprendió la evaluación de 64 puentes ubicados en las principales cuencas hidrográficas de Lima: Rímac, Lurín y Chillón. De este universo, 43 estructuras, equivalentes al 67 %, presentan características de vulnerabilidad que podrían exponerlas a daños ante una eventual crecida de los ríos.

Uno de los ejemplos mencionados por el especialista es el puente Cruz de Motupe, ubicado en el límite de los distritos de Comas y Puente Piedra. Esta infraestructura, construida principalmente con madera, permite el desplazamiento de los habitantes de ambos sectores. Sin embargo, ya registra antecedentes de episodios en los que el agua alcanzó el nivel de su tablero, situación que podría comprometer su funcionamiento ante un nuevo incremento del caudal.

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Otro caso corresponde al puente Caracol, situado en Lurigancho. Según Epiquén, se trata de una estructura antigua que también presenta antecedentes de crecidas en las que el agua sobrepasó su nivel, por lo que podría resultar afectada durante nuevos episodios de precipitaciones intensas.

El análisis incluye, además, otras estructuras ubicadas en las cuencas del Rímac y Lurín. En estos sectores, la erosión provocada por el agua podría comprometer los laterales y los muros que contienen los puentes, incrementando su exposición a posibles daños.

Evaluación de las infraestructuras ante las lluvias

Epiquén explicó que el levantamiento de información se desarrolla de manera articulada con los gobiernos locales, cuyos representantes colaboran en la identificación de las condiciones de las estructuras. El funcionario indicó que este trabajo se encuentra en su etapa final y que sus resultados serán presentados como un complemento del escenario de riesgo ante inundaciones elaborado por la institución.

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La evaluación cobra relevancia ante las precipitaciones anunciadas por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). Los resultados permiten identificar los puntos que requieren atención preventiva, tanto por la exposición de las viviendas como por las condiciones de puentes, túneles y pasos a desnivel que cumplen funciones importantes para la movilidad de la población.