Perú

Hombres G emocionó a Lima con sus clásicos y rindió homenaje a la cultura peruana con una versión en saxofón de ‘El cóndor pasa’

La banda española ofreció su primer concierto en el Estadio Nacional ante miles de seguidores que cantaron bajo la garúa. Juan Muro, saxofonista del grupo, interpretó la pieza peruana en uno de los pasajes más aplaudidos de la noche

David Summers lideró el repaso por los clásicos de la banda española ante un público que cantó pese a la garúa.
David Summers lideró el repaso por los clásicos de la banda española ante un público que cantó pese a la garúa.
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Hombres G ofreció el jueves 29 de octubre su primera presentación de dos fechas programadas en Lima, ante un Estadio Nacional lleno que cantó sus principales éxitos bajo la garúa. El momento más emotivo de la noche llegó cuando Juan Muro, saxofonista de la agrupación, interpretó una versión de ‘El cóndor pasa’ que provocó gritos y aplausos del público.

La banda española salió al escenario como parte de su gira Los mejores años de nuestra vida, con la que celebra más de cuatro décadas de trayectoria. David Summers, Rafa Gutiérrez, Daniel Mezquita y Javier Molina repasaron canciones que marcaron a varias generaciones de seguidores del rock en español.

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A pesar de la humedad y la llovizna que acompañaron la noche en el Estadio Nacional, los asistentes permanecieron atentos desde los primeros acordes. El público respondió con coros constantes y convirtió varios temas en interpretaciones colectivas, con fanáticos de distintas edades reunidos para escuchar canciones que forman parte de la historia del grupo desde la década de 1980.

La fecha del 29 de octubre abrió una doble presentación con localidades agotadas. La segunda función está prevista para este viernes 30 de octubre, también en el recinto deportivo de Lima.

‘El cóndor pasa’ unió a la banda española con el público peruano

Uno de los pasajes que concentró mayor atención fue la interpretación de ‘El cóndor pasa’ a cargo de Juan Muro. El saxofonista ejecutó una versión instrumental del tema peruano, mientras el público respondió con aplausos, gritos y gestos de emoción desde las tribunas y el campo.

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La melodía de ‘El cóndor pasa’ se convirtió en uno de los momentos más celebrados del concierto. La elección del tema generó una conexión directa con los asistentes, que acompañaron la pieza en medio de la garúa que caía sobre el estadio.

La banda española ofreció su primer concierto en el Estadio Nacional ante miles de seguidores que cantaron bajo la garúa. Juan Muro, saxofonista del grupo, interpretó la melodía peruana durante uno de los momentos más celebrados de la noche. Infobae Perú

La banda mantuvo un repertorio centrado en sus grandes éxitos, con canciones que pasaron del humor juvenil de sus primeros discos a baladas que sostienen una presencia constante en los conciertos del grupo. El show alternó momentos de energía, relatos breves y canciones que el público reconoció desde sus primeras notas.

Juan Muro, saxofonista de Hombres G, interpretó “El cóndor pasa” y recibió los aplausos de los asistentes.
Juan Muro, saxofonista de Hombres G, interpretó “El cóndor pasa” y recibió los aplausos de los asistentes.

David Summers recordó que Perú fue el primer país que visitó en su primera gira por Latinoamérica, un momento que compartió con visible emoción ante el Estadio Nacional lleno. El vocalista agradeció el cariño que el público peruano ha mantenido por Hombres G a lo largo de los años y confesó que, después de más de cuatro décadas de carrera, ver a miles de personas cantar sus canciones todavía los conmueve. Además, adelantó que la banda prepara nuevo material para el próximo año y expresó su deseo de volver pronto al país para reencontrarse con sus seguidores.

Hombres G se formó en Madrid en 1982 y conserva a sus cuatro integrantes originales. Summers, voz y bajo; Gutiérrez y Mezquita, en las guitarras; y Molina, en la batería, han sostenido una carrera que atravesó distintas etapas del pop rock en español y mantuvo una relación estrecha con el público latinoamericano.

Los clásicos de Hombres G sonaron ante un estadio lleno

La noche incluyó “Voy a pasármelo bien”, “El ataque de las chicas cocodrilo”, “Una mujer de bandera”, “Sólo otra vez”, “Chico, tienes que cuidarte” y “Me siento bien”. A lo largo del concierto también interpretaron “Si no te tengo a ti”, “Un par de palabras”, “Te necesito”, “Dos imanes” y “Huellas en la bajamar”.

El recorrido musical siguió con “¿Qué soy yo para ti?”, “Lo noto”, “Te quiero”, “Indiana”, “Gilipollas”, “Nassau”, “Suéltate el pelo” y “Visite nuestro bar”. Cada canción estuvo acompañada por los coros de los asistentes, muchos de los cuales acudieron al recinto con polos alusivos a la agrupación y carteles dedicados a sus integrantes.

“Devuélveme a mi chica”, “Marta tiene un marcapasos” y “Venezia” fueron algunos de los temas que coreó el público peruano durante el concierto.
“Devuélveme a mi chica”, “Marta tiene un marcapasos” y “Venezia” fueron algunos de los temas que coreó el público peruano durante el concierto.

Marta tiene un marcapasos” fue uno de los temas que elevó la respuesta del público. La canción, publicada en 1986 dentro del disco La cagaste... Burt Lancaster, forma parte de las composiciones más reconocibles de la banda y volvió a confirmar su vigencia entre los seguidores peruanos.

El cierre reunió temas que funcionan como puntos altos de los conciertos de Hombres G. En la parte final sonaron “Los mejores años de nuestra vida”, “Temblando”, “Venezia” y “Devuélveme a mi chica”, uno de los himnos que definió el ascenso de la banda en España y América Latina.

“Devuélveme a mi chica” cerró una noche marcada por los recuerdos. La canción fue recibida como una despedida compartida entre el grupo y los miles de asistentes que llenaron el Estadio Nacional.

La banda volverá a subir al escenario este 30 de octubre para su segunda y última fecha en Lima, nuevamente ante un Estadio Nacional con entradas agotadas.

Hombres G reunió a miles de seguidores en el Estadio Nacional durante la primera de sus dos fechas en Lima.
Hombres G reunió a miles de seguidores en el Estadio Nacional durante la primera de sus dos fechas en Lima.

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