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Chofer corre el riesgo de no volver a caminar tras ataque a balazos: su familia se aferra a un milagro

El ataque le provocó lesiones graves en la columna vertebral y el pulmón, además de una fractura en la quinta vértebra dorsal (D5)

El ataque le provocó lesiones graves en la columna vertebral y el pulmón, además de una fractura en la quinta vértebra dorsal (D5) (Créditos: Panamericana TV)
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Jorge Cueva Parra, conductor de la empresa de transporte público Lipetsa, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. A sus 35 años, permanece hospitalizado luego de ser víctima de un ataque a balazos en San Juan de Miraflores, que le provocó graves lesiones en la columna vertebral y el pulmón. Los médicos advirtieron a sus familiares que habría perdido la movilidad de la cintura para abajo, un diagnóstico que ha golpeado profundamente a sus seres queridos, quienes todavía conservan la esperanza de que pueda recuperarse.

Su madre Albina no puede ocultar el dolor al ver a su hijo postrado en una cama de hospital. Entre lágrimas, pidió que el atentado no quede impune y que las autoridades encuentren a los responsables de dispararle. “Yo quisiera justicia para mi hijo. Justicia”, expresó ante las cámaras de 24 horas de Panamericana Televisión, mientras permanece pendiente de su evolución médica.

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El diagnóstico que cambió la vida del conductor de Lipetsa

Jorge lleva gran parte de su vida dedicado al transporte público. Empezó como cobrador y, con el paso de los años, consiguió convertirse en conductor de Lipetsa, conocida también como la empresa del Triángulo. Su trabajo le permitió sostener económicamente a sus hijos y ayudar a su madre, quien dependía de sus ingresos para cubrir sus necesidades.

Sin embargo, el ataque armado cambió por completo su situación. De acuerdo con el testimonio de sus familiares, el hombre llegó al establecimiento de salud sin movilidad en las extremidades inferiores. Los especialistas identificaron una fractura en la quinta vértebra dorsal (D5), además de una lesión pulmonar, por lo que su recuperación representa un desafío.

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Jorge comenzó su trayectoria en el transporte público como cobrador y, con los años, consiguió convertirse en conductor de Lipetsa - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.
Jorge comenzó su trayectoria en el transporte público como cobrador y, con los años, consiguió convertirse en conductor de Lipetsa - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

“Dijeron que él ya llegó así al hospital, sin movilidad de la cintura para abajo, que tiene la vértebra D5 con fractura, entonces que no va a volver a caminar. Pero hay un Dios, existe un Dios, existen los milagros”, relató una de sus allegadas, quien se aferra a la posibilidad de que recupere la capacidad de desplazarse por sus propios medios.

La noticia resultó especialmente dolorosa para Albina, que todavía recuerda los planes familiares que tenía con su hijo antes de la agresión. Ambos habían conversado sobre reunirse para celebrar el cumpleaños de un pariente y compartir un momento con sus seres queridos.

“Yo quiero reunirnos todos para que comas, papi”, le había dicho. Él respondió que iría a trabajar y que también laboraría el domingo. La mujer se mostró contenta ante la posibilidad de encontrarse con sus hijos y demás familiares el lunes, sin imaginar que aquella reunión no llegaría a concretarse como esperaba.

Su madre pide justicia y apoyo para su recuperación

Ahora, en lugar de recibirlo en casa, Albina permanece a su lado en el hospital. La situación también representa un duro golpe para los hijos del transportista, quienes dependían de su trabajo para salir adelante. La madre reconoció que su hijo era el principal respaldo económico de ambos y que, además, la ayudaba a cubrir sus propios gastos.

“Él tiene sus hijos, me tiene a mí. Él era sustento tanto para sus hijos como para mí. Él me mantenía, me alcanzaba. Y ahora verlo postrado en la cama no es fácil”, manifestó entre lágrimas.

El hombre era el principal sustento económico de sus hijos y también ayudaba a su madre a cubrir sus necesidades - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.
El hombre era el principal sustento económico de sus hijos y también ayudaba a su madre a cubrir sus necesidades - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

La familia espera que la evolución clínica permita revertir el pronóstico recibido y que Jorge pueda recuperar la movilidad de sus piernas. Sus allegados lo describen como un hombre alegre, trabajador y responsable, además de un padre comprometido con el bienestar de sus pequeños.

“Un milagro que le devuelva la movilidad de sus piernas para que él vuelva a salir, a ser la persona que siempre ha sido: alegre, trabajador, responsable, un excelente padre”, expresó uno de sus familiares.

El caso también refleja las consecuencias de la violencia contra el sector transporte. Mientras el conductor continúa hospitalizado, la empresa Lipetsa permanece paralizada debido a los constantes ataques contra sus trabajadores, una situación que mantiene en incertidumbre a quienes dependen de esta actividad.

Ante este panorama, los seres queridos de Jorge solicitan colaboración económica para afrontar los gastos de su tratamiento y atención médica. Asimismo, reclaman que se investigue el atentado y se sancione a los responsables. Su principal anhelo es que el hombre de 35 años pueda recuperarse y volver a reunirse con sus hijos, después de un episodio que cambió el rumbo de toda su familia.

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