Ahora Nación busca exonerar a los ahorros en bancos del impuesto a la renta hasta 2030

Actualmente en Perú se ha exonerado a los ahorros en cuentas bancarias del impuesto a la renta, una medida que tiene vigencia hasta este 31 de diciembre de este 2026.
Así, mientras se acerca esta fecha y no había confirmación sobre su prórroga aún, saltaron las alarmas de los usuarios que guardan su dinero en bancos y que no quisieran pagar un porcentaje por esos ahorros.
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Si bien el Ministerio de Economía y Finanzas ha negado que impondrá un impuesto a los intereses de cuentas de ahorro, no ha confirmado aún que la medida se extenderá con una prórroga. Pero la bancada Ahora Nación ha tomado acción y presentará un proyecto de ley para que esta exoneración corra hasta el 31 de diciembre de 2029.
Exoneración de impuesto a los ahorros
“La iniciativa plantea prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2029 la exoneración del Impuesto a la Renta sobre los intereses de los depósitos de ahorro, evitando que los pequeños ahorristas vean reducida la rentabilidad de sus recursos”, reveló la bancada.
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Esta propuesta fue presentada por el presidente de la Comisión de Economía, José Marcelo Salazar, y cuenta con el respaldo del senador Jaime Delgado, desde una perspectiva de protección al consumidor financiero y el vocero de Ahora Nación, Alfonso López Chau.
Como se recuerda, actualmente, la exoneración está vigente hasta este 31 de diciembre de 2026. El proyecto busca extenderla por tres años para los intereses generados por depósitos en empresas del sistema financiero y para determinadas operaciones de las cooperativas de ahorro y crédito con sus socios.
“El pequeño ahorrista merece protección. Quien guarda su dinero en el sistema financiero formal no debería ver disminuido el rendimiento de sus ahorros por una carga tributaria. Tenemos que promover el ahorro, la formalización y condiciones transparentes para los consumidores financieros”, señaló el senador Delgado de Ahora Nación.
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También abarca a cooperativas
Por su parte, el senador Alfonso López Chau señalo que “esta iniciativa pone en el centro a quienes más necesitan que sus ahorros estén protegidos: trabajadores, familias, emprendedores, jubilados y pequeños ahorristas. Mantener la exoneración permite preservar el rendimiento de sus depósitos y, al mismo tiempo, fortalecer la confianza en el sistema financiero formal.
El impacto de esta medida alcanzaría principalmente a los pequeños ahorristas. De acuerdo con información de la SBS citada en la iniciativa, al cierre de 2025, el 95,9 % de los titulares de depósitos de ahorro mantenía saldos de hasta S/11 mil 670. La propuesta sostiene que gravar los intereses reduciría la rentabilidad efectiva de estos depósitos y podría desincentivar el ahorro formal.
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Pero la medida también comprende al sistema cooperativo. A julio de 2025, las cooperativas de ahorro y crédito registraban un millón 511 mil 925 socios depositantes y administraban depósitos superiores a los ocho mil millones de soles, cumpliendo un papel relevante en el acceso al ahorro formal, especialmente en zonas donde la banca tradicional tiene menor presencia.
Asimismo, se aclara que la iniciativa establece que no se crea una nueva exoneración, sino que se mantiene el tratamiento tributario vigente hasta el 31 de diciembre de 2031. El proyecto vincula esta continuidad con la promoción del ahorro formal, la inclusión financiera y la protección de los usuarios de servicios financieros supervisados por la SBS.
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