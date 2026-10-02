Candidatos a la alcaldía de Barranco: conoce la lista completa y el partido por el que postula cada candidato en las Elecciones 2026

Ocho siluetas de candidatos representan la contienda electoral en el distrito de Barranco sobre un fondo con el mapa de la localidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 definirán a las autoridades de los gobiernos regionales, provinciales y distritales para el periodo correspondiente. En Barranco, ocho postulantes figuran en la carrera por la alcaldía del distrito, de acuerdo con la relación electoral publicada para los comicios del próximo 4 de octubre.

La nómina reúne candidaturas de Acción Popular, Renovación Popular, Partido Popular Cristiano, Avanza País, Libertad Popular, Progresemos, Partido Democrático Somos Perú y Partido Morado. Los perfiles declarados ante el sistema electoral muestran diferencias en formación profesional, experiencia laboral, participación política e información patrimonial.

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¿Quiénes son los candidatos a la alcaldía de Barranco en las Elecciones Municipales 2026?

María Luisa Cardoso Serra — Acción Popular

María Luisa Cardoso Serra — Acción Popular

María Luisa Cardoso Serra figura como candidata de Acción Popular. La declaración jurada registra domicilio en Barranco y una trayectoria profesional relacionada con la ingeniería ambiental, la gestión municipal y la seguridad ocupacional.

Entre 2013 y 2024 trabajó como ingeniera ambiental en la Municipalidad de Miraflores. También ejerció como subgerenta de Limpieza Pública en la Municipalidad de San Martín de Porres durante 2022. En el sector privado registra labores como ingeniera de Seguridad y Salud Ocupacional en HCI Construcción y Servicios SAC, entre 2020 y 2021, e ingeniera SSOMA en Tecnor Proyectos y Obras SAC durante 2026.

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Cardoso Serra obtuvo el título de ingeniera ambiental en la Universidad Alas Peruanas en 2015. Además, declara dos maestrías obtenidas en 2022: una en Innovación de Procesos en la Gestión Pública, de la Universitat Politècnica de València, y otra en Dirección y Gerencia Pública, de Eucim Business School.

En el ámbito político, registra desde 2023 el cargo de secretaria nacional de Personeros y Asuntos Electorales de Acción Popular. También consigna un cargo de elección popular vinculado con dicha organización entre 2019 y 2022, sin especificar la función.

Para el ejercicio fiscal 2025 declaró ingresos por S/ 35.524. La cifra corresponde a S/ 16.024 por remuneración privada y S/ 19.500 por ejercicio profesional independiente. Su declaración patrimonial incluye un departamento en Barranco, un estacionamiento y tres vehículos.

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Angélica María Noguerol Sueldo — Avanza País

Angélica María Noguerol Sueldo — Avanza País

Angélica María Noguerol Sueldo postula por Avanza País - Partido de Integración Social. El sistema Voto Informado del Jurado Nacional de Elecciones registra su candidatura a la alcaldía distrital de Barranco y su formación como bachiller en Administración y Negocios Internacionales por la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, con grado obtenido en 2026.

Su trayectoria laboral incluye la titularidad gerencial de Peterinaria Surco EIRL entre 2017 y 2026. También declara servicios de producción para los sectores público y privado desde 2014 y labores en la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. En esa entidad registra funciones como técnico administrativo durante 2025 y servicios relacionados con comunicación organizacional y protocolo durante 2023 y 2024.

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En materia política, declara relación con Restauración Nacional entre 2007 y 2010. También consigna renuncias al Partido Democrático Somos Perú en 2021 y a Fe en el Perú en 2025.

Para 2025 declaró ingresos totales por S/ 154.500. De ese monto, S/ 58.500 corresponden al ejercicio individual de profesión u oficio y S/ 96.000 a otros ingresos anuales. Su patrimonio declarado incluye dos inmuebles, un vehículo JAC JS2 y participaciones en Peterinaria Surco EIRL y Animal Life SAC.

José Juan Rodríguez Cárdenas — Libertad Popular

José Juan Rodríguez Cárdenas — Libertad Popular

José Juan Rodríguez Cárdenas, arquitecto, postula por Libertad Popular. Su declaración registra residencia en Barranco y experiencia en la administración pública, el ejercicio profesional y la actividad empresarial.

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Entre 2023 y 2024 ejerció como director de Patrimonio Histórico Inmueble en el Ministerio de Cultura. Antes de ese cargo fue alcalde de la Municipalidad de Barranco entre 2019 y 2022. También trabajó como proyectista en Consilio Urbanismo Humano SAC entre 2015 y 2018 y como gerente general de la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana entre 2013 y 2014.

En 2025 y 2026 registra actividad como arquitecto independiente. Su formación incluye bachillerato en Arquitectura, obtenido en 1998, y título profesional de arquitecto desde 2002, ambos por la Universidad Ricardo Palma.

En el ámbito político, fue fundador y presidente de Decisión Barranco entre 2017 y 2018. También registra vínculos con el Partido Democrático Somos Perú y con la organización local Decisión Barranco.

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Para el ejercicio fiscal 2025 declaró ingresos por S/ 25.670, provenientes del ejercicio profesional independiente. Su declaración patrimonial incluye un departamento en Barranco valorizado en S/ 630.000, una camioneta Volkswagen Saveiro valorizada en S/ 30.100 y 1.000 participaciones en Consilio Humanismo Urbano SAC.

Felipe Antonio Mezarina Tong — Partido Democrático Somos Perú

Felipe Antonio Mezarina Tong — Partido Democrático Somos Perú

Felipe Antonio Mezarina Tong representa al Partido Democrático Somos Perú. Su trayectoria incluye cargos de gestión económica en municipalidades de Lima y servicios especializados para una entidad del Gobierno nacional.

Fue gerente de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Santiago de Surco durante 2023 y ocupó el mismo cargo en la Municipalidad de Chorrillos entre 2024 y septiembre de 2025. En febrero y marzo de 2026 prestó servicios especializados en evaluación de riesgos y desastres para el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

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En su formación declara estudios de Ciencias Militares en la Escuela Militar de Chorrillos y bachillerato en Ciencia de la Educación por la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.

Su declaración también registra actividad política previa en Barranco Nuevo Rumbo y Alianza para el Progreso, además de renuncias a esta última agrupación en 2022 y a Cambio Radical en 2012.

En el apartado judicial, la hoja de vida consigna una sentencia firme de 2023 por lesiones dolosas, con reserva de fallo por un año. También registra una orden de pago de S/ 8.415 por una multa vinculada con una demanda de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Asimismo, figura un proceso por peculado doloso que fue remitido a nuevo juicio después de la anulación de una absolución previa.

Para 2025 declaró ingresos por S/ 105.858. Su patrimonio incluye dos inmuebles en Barranco, valorizados en S/ 3,8 millones y S/ 2,5 millones, además de participaciones en Óptima Educativa Global SAC, Mare Nostro SAC y Panificadora Panamericana S.R. Ltda.

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Enrique Fernando Delucchi Chueca — Partido Morado

Enrique Fernando Delucchi Chueca — Partido Morado

Enrique Fernando Delucchi Chueca es candidato del Partido Morado. Su experiencia profesional está vinculada principalmente con la administración de empresas.

Desde 2025 figura como gerente general de Desayuno Mirador EIRL. Antes ejerció como administrador de Delucchi Hermanos SAC entre 2010 y 2025 y como administrador de Delucchi y Cruz SRL entre 2021 y 2025.

Cuenta con bachillerato en Administración y Negocios Internacionales por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Además, declara estudios de maestría en la Universidad del Pacífico, con tesis pendiente de entrega.

En la actividad política registra su participación como fundador y personero legal alterno de Decisión Barranco entre 2017 y 2018. También declara vínculo con dicha organización desde 2015 y con el Partido Frente de la Esperanza en 2021, año en que figura su renuncia. Asimismo, integra la asociación civil Decisión Ciudadana.

Para 2025 declaró ingresos privados brutos anuales por S/ 100.260. Su declaración incluye una participación del 19% en un predio de la calle La Ermita 104-108, valorizado en S/ 4.200.000, además de participaciones en empresas.

Jorge Antonio Ruiz de Somocurcio Hidalgo — Partido Popular Cristiano

Jorge Antonio Ruiz de Somocurcio Hidalgo — Partido Popular Cristiano

Jorge Antonio Ruiz de Somocurcio Hidalgo postula por el Partido Popular Cristiano (PPC). Es arquitecto y registra trayectoria profesional vinculada con el urbanismo y la actividad gremial.

Obtuvo el título de arquitecto en la Universidad Nacional de Ingeniería en 1980. En 1982 cursó estudios de posgrado en urbanismo y vivienda en el Institute of Housing Studies de Holanda. Entre 2023 y 2025 ejerció como decano del Colegio de Arquitectos del Perú–Lima.

Su trayectoria política declarada incluye participación en Somos Lima entre 1996 y 1998 y en el Movimiento Independiente Somos Perú entre 1999 y 2002.

Para el ejercicio fiscal 2025 informó ingresos anuales por S/ 38.550. De ese total, S/ 23.400 correspondieron a remuneración bruta anual en el sector público y S/ 15.150 al ejercicio profesional privado.

No declaró bienes inmuebles. En bienes muebles registró un automóvil Volvo valorizado en S/ 20.000. También consignó obras de arte por un valor aproximado de S/ 100.000.

Nicole Fiorella Muñoz Zevallos — Progresemos

Nicole Fiorella Muñoz Zevallos — Progresemos

Nicole Fiorella Muñoz Zevallos figura como candidata de Progresemos para la alcaldía de Barranco. Su nombre forma parte de la relación de ocho postulantes publicada para este distrito en las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Manuel Milenco Espinoza Loarte — Renovación Popular

Manuel Milenco Espinoza Loarte — Renovación Popular

Manuel Milenco Espinoza Loarte representa a Renovación Popular. Es sociólogo y su trayectoria declarada se concentra en la administración municipal.

Ejerció como gerente municipal de la Municipalidad de Barranco desde 2023. Antes ocupó el cargo de gerente municipal de la Municipalidad Distrital de Surquillo entre 2015 y 2022 y fue gerente de Seguridad Ciudadana de esa misma municipalidad entre 2014 y 2015.

Cuenta con estudios concluidos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Declara bachillerato en Ciencias Sociales y Sociología, además del título de licenciado en Sociología, todos registrados en 2005. También posee una maestría en Gestión Pública por la Universidad Privada César Vallejo, obtenida en 2017, y un máster en Innovación Pedagógica y Gestión de Centros Educativos por Eucim Business School, de 2019.

Para 2025 reportó ingresos anuales de S/ 160.370,28 por ejercicio individual de profesión u oficio. Su declaración incluye tres vehículos por un valor conjunto de S/ 125.800 y participaciones societarias con valor nominal total de S/ 21.300 en CMM & Consultores S.A.C., Evoluzione M & R S.A.C. y Family Fun S.A.C. No registra inmuebles declarados.

Lista completa de postulantes y partidos políticos que participan en Barranco

La relación de candidaturas para la alcaldía de Barranco está integrada por ocho postulantes. El orden sorteado para las organizaciones políticas en la cédula ubica a Acción Popular en el primer lugar, seguido por Renovación Popular Perú, Partido Popular Cristiano, Avanza País, Libertad Popular, Progresemos, Partido Democrático Somos Perú y Partido Morado.

La lista completa es la siguiente:

María Luisa Cardoso Serra — Acción Popular. Manuel Milenco Espinoza Loarte — Renovación Popular Perú. Jorge Antonio Ruiz de Somocurcio Hidalgo — Partido Popular Cristiano (PPC). Angélica María Noguerol Sueldo — Avanza País - Partido de Integración Social. José Juan Rodríguez Cárdenas — Libertad Popular. Nicole Fiorella Muñoz Zevallos — Progresemos. Felipe Antonio Mezarina Tong — Partido Democrático Somos Perú. Enrique Fernando Delucchi Chueca — Partido Morado.

¿Qué funciones tendrá el próximo alcalde de Barranco?

El próximo alcalde de Barranco dirigirá la municipalidad distrital durante el periodo correspondiente y ejercerá las atribuciones establecidas para los gobiernos locales. Entre sus responsabilidades se encuentra representar a la municipalidad y ejecutar los acuerdos adoptados por el concejo municipal.

También tendrá funciones vinculadas con la administración municipal, la presentación de propuestas ante el concejo y la conducción de los instrumentos de planificación y gestión que correspondan al gobierno distrital.

El alcalde comparte determinadas decisiones con el concejo municipal, órgano integrado por los regidores elegidos en el mismo proceso electoral. La gestión distrital comprende además la prestación de servicios y el ejercicio de competencias municipales dentro del marco establecido por la legislación.

Las funciones específicas de las autoridades municipales se encuentran reguladas por la Ley Orgánica de Municipalidades y comprenden materias relacionadas con la organización interna, presupuesto, servicios locales, planificación y coordinación con otras entidades públicas.

¿Cuándo son las elecciones municipales 2026 y dónde consultar tu local de votación?

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizarán el domingo 4 de octubre de 2026. La jornada electoral está prevista entre las 7:00 a. m. y las 5:00 p. m., según el cronograma electoral.

Los ciudadanos deberán acudir al local de votación que les corresponda para emitir su voto en las elecciones municipales y regionales. La ONPE habilitó una plataforma específica para consultar esta información antes de la jornada electoral.

El elector también puede revisar información oficial sobre el proceso mediante las plataformas de la ONPE y del JNE. Voto Informado mantiene disponible el cronograma de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, cuyo siguiente hito corresponde a la jornada del 4 de octubre.