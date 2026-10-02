Perú

Lluvia primaveral sorprende a Lima por segundo día consecutivo: garúa se extiende a diversos distritos de la ciudad

Garúa alcanzó zonas como Miraflores, Barranco, La Victoria y el Cercado de Lima, y se desplaza hacia Lima Este y Norte. Reportan descenso de temperatura y alta humedad en gran parte de la ciudad

El Fenómeno El Niño se hace presente con lloviznas en casi toda la ciudad de Lima. En contraste, el norte peruano, en regiones como Piura y Cajamarca, se encuentra en alerta por la previsión de lluvias y tormentas eléctricas en los próximos días. | Canal N
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Una persistente lluvia sorprendió a propios y extraños desde el atardecer de este jueves 1 de octubre en diversos distritos de Lima Metropolitana. Es el segundo día consecutivo en que ocurren precipitaciones en la ciudad durante la primavera de 2026.

Según un reporte ciudadano, las constantes y menudas gotas de lluvia comenzaron a caer al promediar las 6 de la tarde en Miraflores, Barranco, Chorrillos, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador.

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Expertos prevén que la garúa continuará por más horas y se extenderá hacia el centro de la ciudad. Ya se registran precipitaciones en La Victoria y el Cercado de Lima. Se espera que este fenómeno también se replique en los distritos de Lima Este y Lima Norte.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía del Perú (Senamhi) recomienda a la población tomar precauciones ante el incremento de la humedad y el descenso puntual de la temperatura, abrigarse adecuadamente —con especial atención en niños y adultos mayores— y conducir con cuidado ante el riesgo de pistas resbaladizas.

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Persistente lluvia en Lima por segundo día consecutivo.
Persistente lluvia en Lima por segundo día consecutivo.

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