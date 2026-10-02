Lluvia primaveral sorprende a Lima por segundo día consecutivo: garúa se extiende a diversos distritos de la ciudad

Una persistente lluvia sorprendió a propios y extraños desde el atardecer de este jueves 1 de octubre en diversos distritos de Lima Metropolitana. Es el segundo día consecutivo en que ocurren precipitaciones en la ciudad durante la primavera de 2026.
Según un reporte ciudadano, las constantes y menudas gotas de lluvia comenzaron a caer al promediar las 6 de la tarde en Miraflores, Barranco, Chorrillos, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador.
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Expertos prevén que la garúa continuará por más horas y se extenderá hacia el centro de la ciudad. Ya se registran precipitaciones en La Victoria y el Cercado de Lima. Se espera que este fenómeno también se replique en los distritos de Lima Este y Lima Norte.
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía del Perú (Senamhi) recomienda a la población tomar precauciones ante el incremento de la humedad y el descenso puntual de la temperatura, abrigarse adecuadamente —con especial atención en niños y adultos mayores— y conducir con cuidado ante el riesgo de pistas resbaladizas.
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