Elecciones 2026: ¿qué cargos elegiremos el 4 de octubre?

Más de 26 millones de ciudadanos están convocados a las urnas el 4 de octubre para las Elecciones Regionales y Municipales 2026

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Más de 26 millones de electores acudirán nuevamente a las urnas el próximo 4 de octubre para participar en las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, una jornada en la que se definirán las autoridades que gobernarán las regiones, provincias y distritos del país durante el próximo periodo.

A diferencia de las elecciones generales celebradas en abril pasado, en las que los peruanos eligieron al presidente de la República, senadores, diputados y representantes ante el Parlamento Andino, los comicios que vienen estarán destinados exclusivamente a la elección de autoridades regionales y municipales.

En total, se elegirán 13.148 autoridades en 25 regiones, 196 provincias y 1.696 distritos, según información de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). El padrón definitivo comprende a 26.314.648 ciudadanos residentes en el país, además de 76 ciudadanos extranjeros habilitados para votar en las elecciones municipales.

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¿Qué cargos estarán en disputa?

En el ámbito regional, los electores escogerán 25 gobernadores regionales, 25 vicegobernadores y 364 consejeros regionales.

Los comicios definirán 13.148 autoridades en todo el país: gobernadores, vicegobernadores, consejeros regionales, alcaldes y regidores

El gobernador regional es la máxima autoridad ejecutiva de cada gobierno regional y tiene entre sus funciones dirigir la gestión pública, establecer prioridades de inversión y supervisar la ejecución del presupuesto regional. El vicegobernador lo reemplaza cuando corresponde y cumple funciones de coordinación institucional.

Los consejeros regionales, por su parte, integran el órgano encargado de aprobar normas regionales y fiscalizar la gestión del gobernador. Entre sus atribuciones está intervenir en la aprobación del presupuesto y ejercer labores de control.

En el ámbito municipal se elegirán 196 alcaldes provinciales y 1.724 regidores provinciales. A nivel distrital estarán en disputa 1.696 alcaldías y 9.118 regidurías.

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En total, las autoridades municipales suman 11.734 cargos, mientras que el ámbito regional concentra 414, hasta alcanzar los 13.148 puestos que se renovarán en esta jornada electoral.

¿Qué hacen los alcaldes y regidores?

Los alcaldes provinciales y distritales son las principales autoridades ejecutivas de sus respectivas municipalidades. Dirigen la administración local, gestionan los servicios públicos de competencia municipal y conducen la ejecución de obras y programas.

Los regidores forman parte de los concejos municipales y cumplen funciones normativas y fiscalizadoras. Participan en la aprobación de ordenanzas y presupuestos, además de supervisar la gestión del alcalde y de los funcionarios municipales.

A nivel regional se elegirán 25 gobernadores, 25 vicegobernadores y 364 consejeros regionales en las 25 regiones

Las ERM 2026 también tendrán como novedad la participación de Alto Trujillo, en La Libertad, y Santa Rosa de Loreto, en Loreto, dos distritos creados en los últimos años. Sus ciudadanos elegirán por primera vez a las autoridades de sus respectivos concejos distritales.

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La ONPE prevé instalar más de 10.000 locales de votación para la jornada electoral, que se desarrollará en más de 1.000 distritos y alrededor de 2.000 centros poblados. Más de 800.000 ciudadanos serán sorteados para cumplir funciones como miembros de mesa, entre titulares y suplentes.

Una elección distinta a la de abril

La jornada del 4 de octubre completa el calendario electoral de 2026. En abril, los peruanos participaron en las Elecciones Generales para elegir al Ejecutivo, el nuevo Congreso bicameral y a los representantes ante el Parlamento Andino. La nueva composición parlamentaria contempla 60 senadores y 130 diputados.

En octubre, en cambio, la decisión estará centrada en quiénes conducirán los gobiernos regionales y municipales del país. Los resultados determinarán a las autoridades responsables de administrar los recursos y servicios públicos en los distintos niveles de gobierno subnacional.

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