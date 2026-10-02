Roberto Mosquera se dirige a afición de Sporting Cristal tras llegar a final de Copa de la Liga 2026: “Lucharemos para darle al hincha buen fútbol”

Roberto Mosquera ha revitalizado a un Cristal, que, ahora, luchará por el título de la Copa de la Liga 2026. - Crédito: Difusión

Guardar

Roberto Mosquera, en tiempo récord, ha revitalizado a Sporting Cristal, que acaba de clasificarse a la final de la Copa de la Liga 2026 tras arrollar a Asociación Deportiva Tarma. Lo acontecido en el Rímac dejó muy satisfecho al entrenador peruano.

“He felicitado a mis jugadores, porque hicimos lo que al comienzo nos habíamos responsabilizado”, partió diciendo Mosquera para luego añadir que “los cinco goles son producto del buen juego ante un buen equipo”.

PUBLICIDAD

Roberto Mosquera es el actual entrenador de Sporting Cristal. Crédito: LFP

Bajo la lectura del técnico “el crecimiento individual hace que aparezcan colectivos como los que se ha visto en Cristal, cada día estamos más sólidos, creemos más en la idea”.

A la pregunta de si los ‘rimenses’ han alcanzado la versión deseada, Roberto Mosquera se mostró muy reflexivo: “Pienso que estamos en buen momento, pero no puedo decir que estamos en nuestro ‘prime’, porque eso nos quitaría la ilusión a lo que viene. Igualmente, el buen momento de los equipos se ve al final del torneo, no podemos distraernos”.

El cuadro rimense aplastó 5-0 en la vuelta y clasificó a la final del torneo - Crédito: Bicolor .

Por último, Mosquera dejó muy en claro que “seguimos en crecimiento, la ilusión está instalada y seguiremos luchando para darle al hincha buen fútbol y goles”.

PUBLICIDAD

Aunque para Cristal es tentador coronarse campeón de la Copa Caliente 2026, por lo que luchará con entera responsabilidad, su foco está en levantar posiciones en el Torneo Clausura.

Sporting Cristal se deshizo con facilidad de ADT para instalarse en la final de la Copa de la Liga 2026. - Crédito: Difusión

Brillante recorrido

A pesar de que Sporting Cristal fue perdiendo terreno en la primera parte de la Liga 1, demostró un rendimiento demasiado distinto en la Copa de la Liga 2026. El inicio del trayecto empezó con Roberto Mosquera, reconocido entrenador peruano que llegó al Rímac de emergencia por el ritmo declinante en el presente periodo.

El ídolo de La Florida, que supo ser campeón nacional con los ‘bajopontinos’ en dos ocasiones, aprovechó la Copa Caliente para reconocer el potencial de cada uno de los integrantes del plantel, plasmar su idea en distintas plazas y ofrecerle oportunidad a aquellos jóvenes con aptitudes diferenciales.

PUBLICIDAD

Sporting Cristal se llevó un triunfo clave en su visita a Tarma. A pesar del dominio de ADT en el segundo tiempo, la figura de Diego Enríquez en el arco fue decisiva para mantener el 1-0. Mira el resumen completo aquí.

La marcha en la Copa inició con una igualada a uno contra Comerciantes FC, en la Villa Emprendedora. Jair Moretti, joven promesa hecha en el Rímac, adelantó a los suyos, pero pronto los locales establecerían la igualada con una diana de Antonio Acosta.

Aunque el arranque no fue el mejor, muy pronto Cristal se enmendó en su serie y lo demostró con una victoria notable, en condición de visitante, sobre Estudiantil CNI gracias a las aportaciones de Gabriel Santana e Ian Wisdom. Para sellar el pase a la Fase Final se impuso ante Unión Comercio, en el Alberto Gallardo.

PUBLICIDAD

Sporting Cristal unido por un objetivo en común. - créditos: Copa de la Liga

Instalado en los octavos de final, los de Roberto Mosquera padecieron más de la cuenta en su duelo contra Bentín Tacna Heroica, que sobre el papel era un contrincante débil, pero supo sorprender adelantándose con una diana de Julio García. Respondió en el complemento Hernán Barcos con el empate y el lance se resolvió en la tanda de penales, donde César Bautista se convirtió en héroe.

El camino posterior se allanó para Sporting Cristal. En los cuartos de final pasó por encima de Sport Huancayo y en las semifinales dejó a muy maltraer a un ADT que nunca fue un rival de categoría. Ahora, los ‘celestes’ esperan en la final al vencedor del Alianza Atlético vs Sport Boys.

PUBLICIDAD