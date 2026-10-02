Perú

Primer recorrido Señor de los Milagros: Lima cerrará vías y cambiará rutas este sábado 3 de octubre

La imagen saldrá por primera vez este 2026 desde Las Nazarenas y recorrerá calles del centro de la capital hasta su retorno nocturno al santuario

Procesión del Señor de los Milagros: fecha, hora y ruta del segundo recorrido de la sagrada imagen por el Centro de Lima
Procesión del Señor de los Milagros: fecha, hora y ruta del segundo recorrido de la sagrada imagen por el Centro de Lima| Andina
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El primer recorrido del Señor de los Milagros 2026 comenzará este sábado 3 de octubre a las 12:00 del mediodía desde el Monasterio de las Nazarenas, en el Cercado de Lima.

La imagen saldrá de su templo para iniciar una jornada que concluirá con el retorno a la Iglesia de Las Nazarenas, previsto para las 21:00. Será la primera de las cinco procesiones programadas durante octubre.

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El trayecto anunciado comprende la avenida Emancipación, el jirón Chancay, el jirón Callao, el jirón Conde de Superunda y la avenida Tacna. En el recorrido, las andas pasarán por el local de la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas, donde recibirán un homenaje del directorio y de sus integrantes. Luego, la imagen continuará por Tacna hasta el ingreso del santuario.

El primer día del mes morado concentrará el desplazamiento en el centro histórico. La ruta tendrá como punto de partida y llegada el complejo religioso de Las Nazarenas. El capellán del santuario, Francisco Chacón Sánchez, informó que durante octubre el recinto abrirá desde las 6:00 hasta las 22:00. La procesión se realiza bajo el lema “Con el Señor de los Milagros y León, abramos el corazón”.

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Primera salida: será el sábado 3 de octubre, desde el Monasterio de las Nazarenas al mediodía, con recorrido por Emancipación, Chancay, Callao y Tacna. Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas
Primera salida: será el sábado 3 de octubre, desde el Monasterio de las Nazarenas al mediodía, con recorrido por Emancipación, Chancay, Callao y Tacna. Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas

Cierres en el Cercado de Lima y cambios en corredores y rutas de transporte

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), a través de la Gerencia de Movilidad Urbana, comunicó que habrá cierre total de calzada durante la primera fecha. La restricción alcanzará las vías por donde se movilizará la procesión y estará vigente entre el mediodía y las 21:00. Conductores y usuarios del transporte público deberán considerar interrupciones en el Cercado de Lima antes de iniciar sus desplazamientos hacia esa zona.

Los servicios 301, 303, 305, 336 y 412 de los corredores complementarios modificarán sus recorridos por el avance de las andas. La comuna también anunció rutas alternas para el transporte público regular.

La recomendación para los pasajeros es revisar los desvíos antes de salir, debido a que los cambios afectarán los accesos a las avenidas y jirones incluidos en el circuito procesional.

Estos son los desvíos y restricciones por su primer recorrido.
Estos son los desvíos y restricciones por su primer recorrido.

El municipio no precisó en la información difundida los tramos exactos de cada ruta alternativa ni los horarios particulares para cada servicio. Por ello, quienes se trasladen por el centro deberán tomar previsiones. El cierre de las calles acompañará el paso de la imagen y se mantendrá hasta que culmine el retorno de las andas a Las Nazarenas, según el horario comunicado.

La siguiente salida será el domingo 18 de octubre, desde las 6:00 hasta las 4:00 del día siguiente, con cierres progresivos y liberación de vías conforme avance la procesión. Las demás fechas son el 19 y el 28 de octubre, además del 1 de noviembre. Para esa última jornada, la programación contempla cierre total de calzada entre las 11:30 y las 21:00 en el Cercado.

El 19 de octubre la imagen recorrerá sectores del Cercado de Lima y La Victoria. El 28 de octubre, la jornada abarcará zonas del Cercado y Breña. En ambas fechas, el cierre será progresivo. Las autoridades liberarán la circulación después del paso de la procesión, de acuerdo con el avance del recorrido establecido para cada día. La programación de octubre considera cinco salidas desde el Monasterio de las Nazarenas.

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