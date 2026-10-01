Perú

Fujimorista Miguel Torres arremete contra Roberto Sánchez y le exige dejar de “obstaculizar” facultades legislativas

El presidente del Senado cuestionó al dirigente de Juntos por el Perú por su oposición al pedido del Ejecutivo y lo acusó de mantener una actitud propia de la campaña electoral

Miguel Torres viste traje oscuro y corbata verde mientras habla en un podio con la leyenda Congreso de la República del Perú
Miguel Ángel Torres pidió a Roberto Sánchez dejar de “obstaculizar” el pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo por un periodo de 120 días
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El presidente del Senado, Miguel Ángel Torres, pidió este jueves al jefe del gabinete de asesores de Juntos por el Perú en el Senado, Roberto Sánchez, que deje de “obstaculizar” el pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo para emitir normas durante 120 días en diversas materias.

En declaraciones a la prensa, el vicepresidente de la fórmula fujimorista acusó a Sánchez de mantener una lógica de campaña electoral y le pidió no bloquear las medidas que, según afirmó, necesita la población.

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“No se ha dado cuenta de que la campaña ya terminó (...) Señor Sánchez, hoy estamos enfrentando la inseguridad, hoy estamos enfrentando el fenómeno del Niño, hoy estamos enfrentando un desorden en el Gobierno”, señaló.

Torres atribuyó estos problemas a decisiones adoptadas por anteriores administraciones de izquierda. “Que nos lo han dejado heredado gobiernos de izquierda durante décadas”, sostuvo.

En ese sentido, cuestionó que Sánchez mantenga su oposición al pedido de facultades y le pidió trasladar su actividad política a otro ámbito. “Si él quiere seguir haciendo campaña, que se dedique a otra cosa, pero no a obstaculizar el desarrollo, a obstaculizar la ayuda que tanto necesita nuestra población”, manifestó.

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Keiko Fujimori
El presidente del Senado acusó a Sánchez de mantener una lógica de campaña electoral y sostuvo que el país enfrenta problemas como la inseguridad, el fenómeno de El Niño y el “desorden” en el Gobierno

Días atrás, Sánchez pidió al presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, que dé un paso al costado si pretende “amenazar al país” o al sistema democrático. “Si el señor quiere amenazar al país, amenazar el sistema democrático con sus momentos fugaces de emociones, entonces que dé un paso al costado y que diga: ‘No soy capaz y me voy’”, declaró.

Sánchez sostuvo que esa sería “la postura correcta” si Galarreta no está dispuesto a asumir la responsabilidad que implica ejercer la presidencia del Consejo de Ministros. Posteriormente, al ser consultado sobre una eventual intención de disolver la Cámara Baja, respondió: “Rechazamos todo tipo de acción totalitaria, violentista”.

Las declaraciones del exaspirante presidencial, recogidas por el portal de investigación Epicentro TV, se produjeron después de que Galarreta cuestionara la decisión de la Comisión de Constitución de proponer el rechazo de la solicitud de facultades legislativas presentada por el Ejecutivo.

Desde hace varias semanas, los distintos partidos que integran el Senado debaten en comisiones el pedido del Ejecutivo para legislar durante 120 días sobre un amplio conjunto de materias, entre ellas seguridad ciudadana, prevención de los efectos del fenómeno de El Niño, cambios en el régimen tributario y medidas para promover el empleo.

Torres atribuyó estos problemas a gobiernos anteriores de izquierda y cuestionó que Sánchez mantenga su oposición a la delegación de facultades
Torres atribuyó estos problemas a gobiernos anteriores de izquierda y cuestionó que Sánchez mantenga su oposición a la delegación de facultades

La presidenta Keiko Fujimori expresó esta semana su malestar por la demora del Congreso en resolver la solicitud y afirmó que el Legislativo está poniendo “a prueba” su paciencia.

“Se ha presentado un pedido de facultades al Congreso, llevan cuatro semanas y hasta ahora, nada, están poniendo a prueba nuestra paciencia. Hoy esperamos tener noticias positivas porque esto no se trata del Gobierno, se trata de medidas que se van a tomar para poder enfrentar mejor esta lacra de la delincuencia”, dijo durante un acto oficial en la región sureña de Ica.

“Somos respetuosos de los tiempos, pero claro la población no espera ni los problemas tampoco, es importante que los señores parlamentarios tomen hoy una decisión», agregó la presidenta al desear que el Congreso vaya a estar «a la altura de la problemática que atraviesa el país", agregó.

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