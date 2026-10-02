Gianina Portugal da detalles del presunto bullying laboral que sufrió de ‘Carloncho’: “No voy a permitir que me humille”

Gianina Portugal afirmó que renunció a Radio Moda debido a presuntos malos tratos y situaciones de hostigamiento laboral que atribuyó a ‘Carloncho’, nombre artístico de Carlos Enrique Banderas.
La locutora fue abordada por las cámaras de ‘Amor y Fuego’ y explicó que decidió alejarse de la emisora porque ya no soportaba la dinámica que, según su versión, existía entre ambos.
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Gianina denunció sentirse humillada dentro de la cabina de radio que compartía con Carloncho. La comunicadora sostuvo que el conductor solía minimizar los problemas y que sus actitudes afectaban a quienes trabajaban en el mismo espacio.
Sus declaraciones se conocen luego de que la locutora anunciara su salida de Radio Moda. Portugal había sido despedida al aire por sus compañeros días antes, pero posteriormente explicó que su decisión no fue repentina y respondió a una serie de situaciones acumuladas durante su vínculo con la emisora.
“No es una sorpresa para nadie que él cualquier problema lo va a tratar de minimizar. No es sorpresa para nadie que a la gente que trabaja ahí, de alguna u otra manera nos hace sentir mal, nos trata de humillar y yo no voy a permitir que nadie me humille. No lo voy, no lo voy a permitir”, declaró ante las cámaras.
Gianina Portugal explicó los motivos de su salida de Radio Moda y denunció presuntos malos tratos de Carloncho: “No voy a permitir que nadie me humille”.
Gianina Portugal cuestiona la actitud de Carloncho en Radio Moda
La locutora señaló que no está de acuerdo con las comparaciones entre un centro de trabajo y una competencia deportiva. Según manifestó, Carloncho no puede justificar gritos o reclamos bajo la idea de que un conductor debe corregir a su equipo como lo haría un director técnico durante un partido.
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“Nadie me va a venir a decir o a venir a comparar y querer justificarse con que: ‘No, mira, es que esto es como en un partido de fútbol, que si de repente alguien está fallando, ¿qué hace el director técnico? Reclama, grita, carajea, mete la mano’. No, no, no estamos en un partido de fútbol, estamos en un lugar de trabajo donde tú no eres más que nadie”, sostuvo.
Portugal recordó que ha construido su experiencia profesional en la radio desde los 18 años y que dejar ese medio le resulta doloroso. La comunicadora remarcó que llegó a Radio Moda con una trayectoria previa y rechazó que Carloncho hubiera sido responsable de su formación como locutora.
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“Mira, yo me he hecho en la radio desde los dieciocho años y por eso es que me está doliendo, porque estoy dejando una de las cosas que más me gusta hacer, pero a la vez ya no aguanto trabajar con un señor que cree... que no sé qué cree que es”, expresó.
La conductora insistió en que no le debe su carrera al locutor. “No le debo al señor ni el saludo. A mí él no me llamó para la radio, él a mí no me ha formado, él a mí no me ha preparado como locutora. Yo ya entré teniendo un nombre dentro del medio radial. Ya había estado en otra radio conocida”, afirmó.
La locutora aseguró que no se va a otra emisora
Gianina Portugal señaló que desconocía qué motivaba la actitud que atribuye a Carloncho. La comunicadora sugirió que podrían existir factores personales que el conductor descarga sobre su entorno laboral, aunque aclaró que nadie debería ser responsable de problemas ajenos.
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“Probablemente, eso le moleste, no sé. O, a veces tiene temas él internos que quiere desfogar con la gente, pero nadie tiene culpa de sus cosas”, manifestó.
La locutora también consideró que Carloncho, por su experiencia y trayectoria radial, debería aportar conocimientos a las nuevas generaciones de comunicadores. En cambio, aseguró que percibía obstáculos en su desarrollo profesional dentro de la emisora.
“¿Qué edad tiene Carloncho? Tiene cincuenta y algo, ¿no? Él debería más bien enseñarnos a nosotros a cómo portarnos, porque es una persona que ya vivió, ya tiene experiencia y, es más, él debería aportar a nuestros conocimientos, porque es un gran referente radial, pero lo único que hace es ponernos piedras en el camino”, señaló.
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Al ser consultada sobre si considera que fue víctima de bullying, Portugal respondió que aún intenta procesar lo vivido. La conductora describió una dinámica cambiante, en la que algunos días recibía un trato hostil y, en otros, una actitud distinta, especialmente cuando se acercaban reuniones con integrantes de la gerencia.
“Yo ahorita, como estoy, no lo sé, pero irme así también me hace pensar, ¿no? Y es como una montaña rusa que un día te molesta, al otro día está tranquilo, al otro día te molesta, al otro día sabe que va a haber una reunión con gente de gerencia, te trata increíble. No sé qué hacer. Te juro que no sé qué hacer”, declaró.
El episodio que habría acelerado su renuncia
En su testimonio previo, Gianina Portugal relató que coincidía con Carloncho cada sábado, debido a que ambos tenían programas en horarios consecutivos. Ella estaba al aire entre las 6.00 y las 9.00, mientras que el espacio del conductor comenzaba después.
Según contó, para evitar encontrarse con él, había adoptado una rutina para permanecer fuera de la cabina hasta que Carloncho ingresara a realizar su programa. La locutora indicó que otros compañeros habrían sido testigos de las situaciones que denuncia, pero que preferían no intervenir por temor a generar una reacción negativa del conductor.
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“Gritarle a alguien tranquilamente delante del resto y el resto se tiene que quedar callado porque dice: ‘Mejor me quedo callado porque si digo algo esta persona se va a molestar peor conmigo’”, afirmó Portugal.
La comunicadora señaló que el episodio que precipitó su salida ocurrió un sábado, cuando, tras culminar su programa, Carloncho le hizo reclamos relacionados con la cabina, los audífonos y la limpieza de los equipos.
“‘Mira, ¿ves cómo está esto? Estos audífonos no son de acá, son de acá’. Me dice: ‘¿Ves? Mira, dedos’. Agarró, le echó alcohol y me dijo: ‘Todos los sábados vas a tener que limpiar esto y lo dejas así’”, relató la locutora.
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Portugal sostuvo que intentó responderle y aclarar que acostumbraba dejar limpio su espacio de trabajo. “Lo miré y dije: ‘Carlos, yo siempre limpio’. Y me dijo: ‘Eso era todo’, como diciendo ‘ya lárgate’”, afirmó.
La comunicadora precisó que no se retira de Radio Moda para incorporarse a otra emisora. “Yo ni siquiera me estoy yendo a otra radio ni nada por el estilo, porque el señor se va a llenar la boca hablando, ¿no? Yo me estoy yendo a la nada. A la nada me estoy yendo”, expresó.
Gianina Portugal aseguró que todo lo construido en su carrera radial ha sido fruto de su propio esfuerzo. Hasta el momento, Carloncho no se ha pronunciado públicamente sobre las acusaciones realizadas por la locutora.
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La locutora contó en una transmisión de TikTok que vivió varios episodios en donde Carloncho la venía hostigando dentro de su centro laboral
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