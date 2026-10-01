Magaly Medina exige respuestas a la alcaldesa por los 48 perros sin ubicar tras el rescate en SJM: “¿A quiénes se los dieron?”

Magaly Medina mostró imágenes de la denuncia de animalistas y cuestionó a la alcaldesa Delia Castro luego de conocer que solo se había enviado información sobre 18 de los canes. ATV/ Magaly TV La Firme.

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La situación de los 48 perros rescatados de un presunto criadero clandestino en San Juan de Miraflores generó preocupación en Magaly Medina, quien cuestionó en su programa la falta de información clara sobre el destino de los animales después de su rescate. La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ presentó un informe en el que se mostró la preocupación de colectivos animalistas y las respuestas ofrecidas por la Municipalidad de San Juan de Miraflores.

El caso había llamado la atención días antes, cuando autoridades municipales, agentes del Serenazgo y efectivos de la Policía Nacional del Perú intervinieron un inmueble donde se encontraban decenas de perros, en su mayoría bulldog inglés y bulldog francés, en condiciones precarias. Los animales fueron trasladados inicialmente a la veterinaria municipal. Las autoridades reportaron problemas de salud, heridas, uñas excesivamente largas y otras señales de descuido. También se informó sobre presuntos procedimientos realizados para evitar que algunos perros ladraran y sobre intervenciones relacionadas con la reproducción de las hembras.

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Para Magaly, el rescate representaba apenas el primer paso. La conductora manifestó su preocupación al conocer que, posteriormente, los 48 animales ya no se encontraban reunidos en la veterinaria municipal y que surgieron interrogantes sobre la forma en que fueron entregados.

Magaly Medina cuestiona destino de perros rescatados en SJM: “¿Cómo estar seguros que no han caído nuevamente en manos inescrupulosas? Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina cuestiona el destino de los 48 perros rescatados en SJM

Al iniciar el segmento, Magaly Medina pidió observar el caso más allá de las primeras impresiones y cuestionó los prejuicios que podrían existir alrededor de determinadas situaciones. Luego presentó el caso de los animales rescatados en San Juan de Miraflores.

“Un poco a ver qué es y no solamente dejarse llevar por sus prejuicios. Prejuicios tontos, diría yo. Pero bueno, vamos a mejor a cambiar de tema y vamos con un tema, ah, con una nota que ayer vimos en los noticieros y que a mí particularmente me llamó la atención”, señaló.

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Magaly Medina cuestiona destino de perros rescatados en SJM: “¿Cómo estar seguros que no han caído nuevamente en manos inescrupulosas? Captura: Magaly TV La Firme.

La conductora recordó que se había descubierto un presunto criadero clandestino de perros en el distrito, donde se encontraban ejemplares de razas como bulldog francés y bulldog inglés, cuya reproducción tendría fines comerciales.

“Y es que en San Juan de Miraflores se encontró un hombre inescrupuloso que tenía un criadero clandestino de perros, bulldog francés, bulldog ingleses, perritos de raza, a los que, eh, los que vendía, las crías de estos perritos los vendía”, relató.

Magaly explicó que uno de los aspectos que más le llamó la atención fue la información sobre presuntas intervenciones en las cuerdas vocales de algunos animales para impedir que ladraran y evitar que los vecinos denunciaran el ruido.

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“Y para que los vecinos no se fastidiaran y no sintieran que habían ladridos y, y los denunciaran por el ruido que estos perros hacían, les mandaron cortar las cuerdas vocales”, sostuvo.

Magaly Medina cuestiona destino de perros rescatados en SJM: “¿Cómo estar seguros que no han caído nuevamente en manos inescrupulosas? Captura: Magaly TV La Firme.

Los animales fueron encontrados con heridas y problemas de salud

Magaly Medina describió las condiciones en las que, según el informe presentado en su programa, fueron encontrados los perros.

“Cuarenta y ocho perritos los encontraron con unas, eh, eh, cirugías que les habían hecho, eh, horribles, mal hechas, que parecía cos, unas cosidas de, de cualquiera, menos de un cirujano veterinario, eh, las uñas de este tamaño, unos perritos descuidados, eh, sucios, eh, malolientes”, manifestó.

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Magaly Medina cuestiona destino de perros rescatados en SJM: “¿Cómo estar seguros que no han caído nuevamente en manos inescrupulosas? Captura: Magaly TV La Firme.

Las condiciones de salud reportadas por las autoridades tras la intervención incluyeron heridas en la piel, uñas largas y sangrantes, hongos, problemas oculares y signos de golpe de calor. Además, seis cachorros fueron llevados a una incubadora y dos de ellos presentaban un estado delicado, según los reportes difundidos después del operativo.

Magaly recordó que los animales fueron rescatados por la municipalidad luego de las quejas realizadas por vecinos del sector. “Y la municipalidad, a pedido de los vecinos, los rescató”, señaló.

Sin embargo, el siguiente paso fue el que generó sus principales interrogantes. “Sin embargo, lo que se nos hizo raro esta mañana fue que esos perritos, los cuarenta y ocho, no estaban en la veterinaria municipal”, afirmó.

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Magaly Medina cuestiona destino de perros rescatados en SJM: “¿Cómo estar seguros que no han caído nuevamente en manos inescrupulosas? Captura: Magaly TV La Firme.

Animalistas exigieron información sobre el paradero de los perros

El programa mostró entonces el recorrido realizado por una reportera hasta la veterinaria municipal, acompañada por integrantes de colectivos animalistas que buscaban conocer qué había ocurrido con los animales.

Magaly explicó que su preocupación estaba relacionada con la posibilidad de que los perros, después de haber sido utilizados presuntamente con fines reproductivos, pudieran terminar nuevamente en un entorno donde fueran considerados una fuente de ingresos.

“Así que una de mis reporteras se trasladó hasta allá para, junto con los animalistas, averiguar qué fue del paradero de esos perros tan finos que estaban en manos de una persona inescrupulosa, insensible y que bien pudo ahora caer en otras manos inescrupulosas que sigan, eh, pensando que son una maquinaria de hacer dinero”, sostuvo.

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El informe presentado en el programa describió a los animales como perros que habían sido utilizados para la reproducción y comercialización de cachorros.

“Cuarenta y ocho perros de raza fina fueron rescatados de un auténtico infierno donde eran explotados despiadadamente como simple máquinas de reproducción para lucrar con sus crías. Con heridas infectadas y cicatrices brutales de cesáreas clandestinas, la municipalidad de San Juan de Miraflores los rescató. Pero el calvario de los perritos parece estar lejos de terminar”, se señaló en el informe.

Magaly Medina cuestiona destino de perros rescatados en SJM: “¿Cómo estar seguros que no han caído nuevamente en manos inescrupulosas? Captura: Magaly TV La Firme.

Uno de los animalistas entrevistados manifestó su preocupación porque, según afirmó, los animales todavía no habrían sido esterilizados y cuestionó que pudieran ser entregados sin un proceso adecuado.

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“Estamos muy preocupados porque es posible que esto vuelva a repetirse. Estos perritos no han sido esterilizados todavía, no han sido cuidados de la manera adecuada y cómo es posible que los hayan dado en adopción de esta manera”, sostuvo.

Otro representante resumió el pedido de los colectivos: conocer el destino de cada uno de los animales.

“Lo único que exigimos es dónde están los cuarenta y ocho perros, dónde están empadronados, quiénes los tienen, la relación de los cuarenta y ocho perros que estuvieron en el hallazgo. Solo exigimos eso, transparencia”, afirmó.

Magaly Medina cuestiona destino de perros rescatados en SJM: “¿Cómo estar seguros que no han caído nuevamente en manos inescrupulosas? Captura: Magaly TV La Firme.

Reportera de ‘Magaly TV La Firme’ llegó a la veterinaria municipal

La investigación periodística mostró a la reportera llegando hasta la veterinaria municipal de San Juan de Miraflores para verificar si los animales continuaban allí.

“Llegamos hasta la clínica municipal, ingresamos al local, que no contaba con un solo veterinario ni asistente de turno, y comprobamos que los cuarenta y ocho perritos se habían esfumado. ¿Tan rápido pudieron darlos en adopción?”, relató Magaly.

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El equipo conversó con Juan Abad, representante de Bulldog Club Peruano, quien aseguró haber estado en el lugar y afirmó haber observado cómo se habría realizado la distribución de los perros.

Magaly Medina cuestiona destino de perros rescatados en SJM: “¿Cómo estar seguros que no han caído nuevamente en manos inescrupulosas? Captura: Magaly TV La Firme.

“Lo que frustra y lo que preocupa, el tema de coordinación, de seguir el proceso. Hasta me dijeron: ‘El que viene temprano es el primero que lleva, firma el acta para llevarse un perro’. Y lo llevas así por así. O sea, no preguntaban si tenías espacio, pero no es lo correcto”, declaró.

La denuncia generó nuevas interrogantes debido a que los colectivos animalistas buscaban conocer bajo qué criterios se habría determinado quién podía recibir a los animales.

Magaly volvió entonces a formular la pregunta que atravesó todo el informe: “Estamos pidiendo dónde se encuentran los perritos. ¿Dónde están los cuarenta y ocho perritos? Ustedes son de la municipalidad de San Juan de Miraflores. ¿Puede respondernos la municipalidad dónde se encuentran los perritos?”.

Magaly Medina cuestiona destino de perros rescatados en SJM: “¿Cómo estar seguros que no han caído nuevamente en manos inescrupulosas? Captura: Magaly TV La Firme.

Activistas pidieron seguimiento a los animales rescatados

Otra activista también acudió al lugar para expresar su preocupación y pidió directamente a la alcaldesa de San Juan de Miraflores que se realice un seguimiento de los animales.

“Lo que le quiero decir a la alcaldesa, que por favor hagan seguimiento a dónde van estos animalitos que han sido torturadas, qué no habrán pasado estos animales, no pueden hablar y ya ni podrán hablar porque les han cortado, ¿no? Las cuerdas vocales”, manifestó.

La activista también reclamó medidas contra el responsable del presunto criadero. “Que sean mano dura, que apliquen la ley, que este tipo, este parásito, vaya a la cárcel”, sostuvo.

Magaly Medina cuestiona destino de perros rescatados en SJM: “¿Cómo estar seguros que no han caído nuevamente en manos inescrupulosas? Captura: Magaly TV La Firme.

Alcaldesa Delia Castro explicó dónde fueron entregados los perros

Finalmente, el equipo de ‘Magaly TV La Firme’ logró conversar con la alcaldesa Delia Castro Pichihua, quien explicó que los animales habían sido distribuidos en distintos lugares.

Según la autoridad edil, la entrega se produjo rápidamente debido a que se consiguieron personas y entidades dispuestas a recibir temporalmente a los animales.

“Al fin pudimos conversar frente a frente con la alcaldesa Delia Castro Pichihua y confirmó que increíblemente en solo veinticuatro horas consiguió a quienes entregar a los perritos. ¿Dónde están los cuarenta y ocho perritos?”, relató Magaly.

Magaly Medina cuestiona destino de perros rescatados en SJM: “¿Cómo estar seguros que no han caído nuevamente en manos inescrupulosas? Captura: Magaly TV La Firme.

Ante la pregunta sobre la ubicación de los canes, la alcaldesa respondió inicialmente: “Algunos están en algunas veterinarias”. Cuando la conductora preguntó cuántos se encontraban en esos establecimientos, la autoridad respondió: “No tengo exactamente la cifra, le mentiría si le contesto”.

Magaly insistió entonces por el resto de los animales. “¿Y los demás?”, preguntó. La alcaldesa explicó que otros perros habían sido entregados temporalmente a personas vinculadas con el rescate y protección animal.

“Están, algunos están, los tenemos a nuestros amigos aliados, que son también, este, rescatistas, animalistas. Ellos los tienen temporalmente. Hay un acta de entrega, porque esto estamos coordinando con la fiscalía. Tenemos un acta de cada uno de ellos. Están debidamente registrados, salvaguardados”, aseguró.

Magaly Medina cuestiona destino de perros rescatados en SJM: “¿Cómo estar seguros que no han caído nuevamente en manos inescrupulosas? Captura: Magaly TV La Firme.