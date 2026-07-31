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“No hay afán de venganza”: Patricia Juárez sobre convocatoria de Keiko Fujimori a ministros que antes la criticaban

Las declaraciones surgieron luego de los cuestionamientos por la presencia de figuras como Alberto Beingolea y Juan Sheput en el primer gabinete de la presidenta

Patricia Juárez defendió la decisión de Keiko Fujimori de incorporar a su gabinete a ministros que años atrás cuestionaban al fujimorismo. La senadora de Fuerza Popular aseguró que las designaciones demuestran que "no hay ningún afán de venganza" y sostuvo que los funcionarios fueron elegidos por sus capacidades. Fuente: Exitosa Noticias
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Algunos de los ministros que hoy integran el primer gabinete del gobierno Keiko Fujimori fueron, años atrás, duros críticos de la hoy presidenta y del fujimorismo. Frente a los cuestionamientos por estas designaciones, la senadora de Fuerza Popular, Patricia Juárez, afirmó que ello demuestra que “no hay ningún afán de venganza” dentro del nuevo Ejecutivo.

Durante una entrevista concedida a Exitosa Noticias, la legisladora sostuvo que la decisión de incorporar a figuras que en el pasado tuvieron expresiones muy duras contra Keiko Fujimori responde a una política de apertura y no a criterios de revancha. Según indicó, los integrantes del gabinete fueron seleccionados por sus capacidades y experiencia para asumir cada una de las carteras ministeriales.

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Las declaraciones de Patricia Juárez se producen luego de que resurgieran antiguas entrevistas de algunos ministros, entre ellos el titular de Cultura, Alberto Beingolea, quien años atrás cuestionó con firmeza al fujimorismo. Ese contraste ha abierto un nuevo debate político sobre la conformación del primer gabinete de la administración de Keiko Fujimori.

Una mujer con cabello oscuro y blazer negro habla frente a un micrófono. Una segunda mujer con cabello oscuro y top rojo aparece en un círculo superpuesto
Keiko Fujimori habla en un acto público mientras la senadora Patricia Juárez aparece en un recuadro, en el marco del debate sobre el gabinete ministerial del gobierno de Perú. (Composición: Infobae Perú)

Patricia Juárez niega revanchismo en el gobierno fujimorista

Consultada por los antecedentes de algunos ministros, Patricia Juárez rechazó que exista algún tipo de revanchismo dentro del Gobierno. Por el contrario, afirmó que la convocatoria de personas que antes criticaron al fujimorismo refleja una disposición para trabajar con profesionales de distintas trayectorias políticas.

“Cuando tú señalas que hay personas que han tenido expresiones tal vez fuertes contra Keiko Fujimori o contra el fujimorismo, yo creo que más bien el haberlos convocado significa que no hay ningún afán de venganza“, declaró la senadora de Fuerza Popular en Exitosa Noticias. Agregó que tampoco existe “ningún afán de continuar con este enfrentamiento” que marcó la política peruana durante los últimos años.

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La legisladora también respondió a quienes cuestionan la presencia de Juan Sheput en el gabinete y descartó que se trate de una cuota política. “A las personas se les ha escogido por sus capacidades”, sostuvo.

Juan Sheput
Juan Sheput, ministro de Trabajo, anuncia cambios en EsSalud en el gobierno de Keiko Fujimori. - Crédito Presidencia

Alberto Beingolea pasó de cuestionar al fujimorismo a integrar el gabinete

Uno de los casos que más comentarios ha generado es el de Alberto Beingolea, quien juró como ministro de Cultura. Antes de asumir el cargo, el excongresista y exdirigente del Partido Popular Cristiano fue uno de los críticos más visibles del fujimorismo y de la propia Keiko Fujimori.

En una entrevista publicada por Perú21 en 2020, Beingolea responsabilizó al expresidente Alberto Fujimori del deterioro de la política peruana y resumió su posición con una frase que volvió a difundirse tras su nombramiento: “Con Fujimori comenzó la desgracia peruana”. Un año después, durante la campaña presidencial de 2021, sostuvo que Keiko Fujimori representaba “lo peor” de los últimos gobiernos y cuestionó el papel desempeñado por Fuerza Popular cuando tuvo mayoría parlamentaria.

Alberto Beingolea - Keiko Fujimori - Perú - 29 julio
Composición: Infobae Perú

Tras incorporarse al Ejecutivo, el nuevo ministro defendió su decisión y afirmó que el país necesita superar la polarización política. También señaló que trabajará para fortalecer la identidad nacional, promover la diversidad cultural y buscar puntos de encuentro entre los peruanos desde el Ministerio de Cultura.

Juárez recuerda otros casos de dirigentes que cambiaron su postura frente al fujimorismo

Para respaldar su argumento, Patricia Juárez recordó el caso del fallecido Nano Guerra García, quien antes de integrarse a Fuerza Popular militó en la izquierda y luego se convirtió en uno de los dirigentes más cercanos a Keiko Fujimori.

La senadora consideró que algo similar podría ocurrir con quienes hoy forman parte del gabinete pese a haber cuestionado anteriormente al fujimorismo. “Van a conocer de cerca cómo trabaja Fuerza Popular, cómo trabaja Keiko Fujimori y la capacidad de liderazgo que ella tiene", afirmó durante la entrevista.

Lideresa de Fuerza Popular y excandidata presidencial, Keiko Fujimori y el primer vicepresidente del Congreso, Hernando Guerra García
Keiko Fujimori lamentó la repentina muerte de Hernando Guerra García. Foto: composición/Congreso

Finalmente, Patricia Juárez sostuvo que el contacto directo con el Gobierno permitirá que varios de esos excríticos cambien la percepción que tenían sobre el partido. Mientras tanto, la incorporación de figuras con posiciones políticas distintas se mantiene como uno de los primeros temas de debate en los primeros días de la gestión de Keiko Fujimori.

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