Perú

UNI: proponen que estudiantes comiencen la tesis desde sexto ciclo para llegar al egreso con el trabajo listo

La propuesta plantea incorporar la investigación varios años antes de terminar la carrera y crear un centro especializado que acompañe a los alumnos desde la elección del tema hasta la sustentación. Actualmente, la UNI permite registrar el tema de tesis a estudiantes de los dos últimos ciclos

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La propuesta busca que los estudiantes de la UNI inicien el desarrollo de su tesis desde el sexto ciclo de la carrera.| Foto: UNI
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Terminar todos los cursos de una carrera no significa necesariamente salir de la universidad con el título profesional bajo el brazo. Para muchos estudiantes todavía queda pendiente una etapa adicional: definir una investigación, conseguir asesor, desarrollar la tesis, pasar las revisiones y finalmente sustentarla.

En la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), una propuesta presentada de cara a la elección de nuevas autoridades plantea adelantar ese proceso. La iniciativa busca que los estudiantes puedan comenzar a desarrollar su tesis desde el sexto ciclo, de manera que los últimos años de formación también sirvan para avanzar la investigación y llegar al egreso en condiciones de sustentarla.

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El planteamiento corresponde a Aurelio Padilla, candidato al Rectorado de la UNI, y supone modificar el momento en que el trabajo de tesis empieza a formar parte de la trayectoria académica del estudiante.

El candidato de Fuerza Popular afirma haber cursado algunas materias en la UNI.
El plan de campaña contempla la creación de un Centro Universitario de Metodología y Asesoría para guiar las investigaciones.

La propuesta va más allá de permitir que el alumno elija anticipadamente un tema. También contempla la creación de un Centro Universitario de Metodología y Asesoría, con especialistas que acompañen el proceso desde la formulación del proyecto hasta la culminación de la investigación.

“Contemplamos además la creación obligatoria de un Centro Universitario de Metodología y Asesoría, con especialistas destinados a brindar soporte directo a los estudiantes de todas las facultades”, sostuvo Padilla.

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Actualmente la UNI permite registrar la tesis en los dos últimos ciclos

La iniciativa plantea adelantar un proceso que la propia universidad ya permite iniciar antes del egreso, aunque en una etapa posterior de la carrera.

Según la información vigente de la UNI, un egresado o un estudiante de los dos últimos ciclos puede inscribir su tema de tesis ante la Comisión de Grados y Títulos. Para obtener posteriormente el título profesional por esta modalidad debe contar con el grado de bachiller y aprobar la sustentación correspondiente.

UNI - ingenieros
La normativa vigente de la universidad permite registrar el tema de tesis a los alumnos de los dos últimos ciclos.

El reglamento actualizado de la universidad contempla además tres modalidades para obtener el título profesional: tesis, trabajo de suficiencia profesional y, en las escuelas profesionales acreditadas, curso de actualización profesional.

La propuesta de Padilla, por tanto, no crea la posibilidad de realizar una tesis mientras se estudia, sino que busca llevar su inicio hasta el sexto ciclo y convertir el acompañamiento metodológico en una estructura permanente para todas las facultades.

Ese adelanto podría permitir que la elección del tema, la búsqueda de fuentes, el diseño metodológico y buena parte de la investigación se desarrollen mientras el estudiante todavía cursa la carrera, en lugar de concentrarse al final o después de culminar los estudios.

La Ley Universitaria establece que para obtener el título profesional se requiere previamente el grado de bachiller y la aprobación de una tesis o trabajo de suficiencia profesional, aunque las universidades acreditadas pueden establecer modalidades adicionales.

Con la reforma universitaria, actualmente más de 1.1 millón de estudiantes recibe una educación con condiciones básicas de calidad.
La Ley Universitaria exige el grado de bachiller como requisito previo para obtener la titulación profesional.

Más recursos para investigación y laboratorios

La propuesta también incorpora medidas vinculadas con el financiamiento de proyectos. Padilla plantea gestionar ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) mayores recursos para investigación, innovación y proyectos de impacto desarrollados dentro de la universidad.

En infraestructura, propone avanzar en la modernización de los 100 laboratorios de las distintas facultades, además de implementar un programa de mantenimiento integral.

El plan presentado por la Lista N.° 2 incluye también medidas de bienestar universitario, como duplicar las raciones disponibles en el comedor, iluminar los campos deportivos y construir un gimnasio de alta competencia.

Padilla sostiene que estas medidas buscan conectar la formación académica, la investigación y el proceso de titulación. Sin embargo, se trata de propuestas de campaña universitaria que dependerían de su eventual elección y de los procedimientos académicos, presupuestales y administrativos necesarios para implementarlas.

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