Perú

Alejandra Baigorria le recuerda a Mario Hart tras comentarios sobre su ‘matri’ y le advierte: “Pude haber contado cosas”

La empresaria contó a las cámaras que evitó exponer aspectos de su romance pasado cuando el piloto terminó con la actriz venezolana, pues priorizó el respeto por ambas familias involucradas

Fotografía compuesta con Alejandra Baigorria a la izquierda y Mario Hart con gorra a la derecha.
Alejandra Baigorria señala las razones por las que no difundió detalles de su pasada relación con Mario Hart. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Alejandra Baigorria volvió a referirse a Mario Hart luego de los comentarios que el piloto habría realizado sobre su matrimonio con Said Palao. La empresaria fue abordada por las cámaras de ‘Amor y Fuego’ y, lejos de entrar en una nueva confrontación, recordó cómo decidió actuar cuando años atrás fue consultada por la separación del expiloto y Korina Rivadeneira.

La integrante de la farándula peruana dejó en claro que, durante ese episodio, tuvo la posibilidad de hablar públicamente sobre su pasado con Hart y revelar aspectos de la relación que ambos mantuvieron. Sin embargo, optó por mantener una postura reservada y no exponer detalles que, según sus propias palabras, pudo haber contado.

PUBLICIDAD

Su respuesta surgió en medio de la atención generada por las declaraciones de Mario Hart y las posteriores reacciones de personas cercanas a Baigorria. La empresaria aprovechó las cámaras para recordar que, pese a haber sido consultada en diferentes oportunidades sobre su expareja, decidió no utilizar esa historia para generar controversia.

A su llegada de Japón, Alejandra Baigorria responde a las preguntas de un reportero sobre los comentarios generados tras las declaraciones de Said Palao. Durante la entrevista, la empresaria reflexiona sobre la exposición pública de temas personales en televisión y las reacciones suscitadas en redes sociales.

Ale Baigorria recuerda cómo actuó cuando Mario Hart se separó de Korina Rivadeneira

Al ser consultada por el tema, Alejandra Baigorria hizo referencia directamente a la separación de Mario Hart y Korina Rivadeneira, una relación que en su momento también estuvo bajo la atención de los programas de espectáculos.

La empresaria aseguró que tuvo oportunidades para revelar información relacionada con su pasado sentimental con Hart, pero prefirió guardar silencio. Incluso comparó su decisión con la de otras figuras de la farándula que sí han optado por contar públicamente experiencias relacionadas con sus exparejas.

PUBLICIDAD

Ustedes me han preguntado acerca cuando pasó el tema de Mario y Korina, yo he sido siempre una persona muy respetuosa y pudiendo haber actuado como Leslie Shaw o como cualquier otra, habiendo contado cosas que podría contar o decir, pero ¿para qué?”, cuestionó Alejandra Baigorria.

Alejandra Baigorria a la izquierda y Said Palao con una gorra negra a la derecha, ambos hablando ante un micrófono
Alejandra Baigorria declara sobre los comentarios emitidos por Said Palao respecto a sus ingresos en un programa de televisión.

“No le deseo el mal a nadie”: la respuesta de Ale Baigorria a Mario Hart

Durante la conversación, Ale Baigorria también se refirió a la manera en que ha afrontado los comentarios y burlas que, según manifestó, ha recibido a lo largo del tiempo.

La empresaria aseguró que no guarda malos deseos hacia Mario Hart, pese a las diferencias y a las declaraciones que hayan podido generarse alrededor de sus respectivas vidas personales. En ese sentido, sostuvo que su posición no está orientada a iniciar una confrontación con su expareja.

Yo nunca le he deseado el mal a nadie, no le deseo el mal a él ni a nadie, más le deseo lo mejor a pesar de todas las burlas y todo lo que puedan hacer de mí”, agregó.

Mario Hart descarta responder a Sergio Baigorria tras el calificativo de “vividor”
Mario Hart descarta responder a Sergio Baigorria tras el calificativo de “vividor”

Ale Baigorria habla de las declaraciones de su hermano Sergio contra Mario Hart

Otro de los puntos que generó interés fue la posición de Sergio Baigorria, hermano de Alejandra, quien lanzó fuertes calificativos contra Mario Hart y llegó a referirse a él como “vividor”.

Consultada sobre estas declaraciones, la empresaria prefirió no entrar en una discusión directa ni asumir como propias las palabras de su familiar. Baigorria explicó que cada persona tiene derecho a expresar su opinión, especialmente cuando considera que alguien de su entorno ha sido afectado por determinados comentarios.

No voy a decir nada al respecto porque cada persona tiene una opinión y así como muchas personas se sientan a opinar de mi vida sin un sustento”, aseveró la influencer.

Alejandra también explicó que las situaciones que ocurren públicamente terminan teniendo consecuencias dentro de su círculo familiar. Según señaló, sus padres, hermanos y demás seres queridos pueden sentirse afectados cuando escucha críticas o comentarios que considera injustos.

Yo tengo una familia detrás que también les duele, les molesta, les indigna las cosas que hablan. Entonces, obviamente todo va a tener una reacción y yo no puedo decirle ‘papá, mamá, hermanos, todos cállense’, porque obviamente duele”, señaló.

El conductor aseguró que no responderá directamente a Sergio Baigorria por respeto a la familia de Alejandra. YouTube: Sin+ Que decir.
El conductor aseguró que no responderá directamente a Sergio Baigorria por respeto a la familia de Alejandra. YouTube: Sin+ Que decir.

Ale Baigorria ofrece disculpas a Mario Hart por las palabras de su familia

A pesar de defender el derecho de sus familiares a expresar sus opiniones, Alejandra Baigorria también consideró necesario ofrecerle disculpas a Mario Hart por los comentarios realizados por su hermano.

La empresaria aclaró que no necesariamente coincide con cada una de las expresiones que puedan emitir sus familiares y reconoció que algunas palabras pudieron haberse evitado.

De repente a mí me parece que hay cosas, palabras que de repente no se debieron decir, y si le afectó al señor Hart, le pido las disculpas del caso de parte de mi familia”, expresó.

Mario Hart cuestionó la exposición de Alejandra Baigorria y Said Palao en redes sociales
Mario Hart cuestionó la exposición de Alejandra Baigorria y Said Palao en redes sociales

Temas Relacionados

Alejandra BaigorriaMario HartRelaciones de parejaperu-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

BTS: quién es quién en el grupo y cómo reconocer a RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook

El grupo K-pop está integrado por RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook. Conoce sus nombres reales, sus posiciones y las claves para identificarlos.

BTS: quién es quién en el grupo y cómo reconocer a RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook

Alvina Ruiz niega acusaciones de presunto maltrato por dos maquilladoras de América y Willax TV: “¿Corregir es maltratar?"

La conductora negó las acusaciones de presunto maltrato de dos extrabajadoras y afirmó que ser exigente en el trabajo no equivale a hostigar

Alvina Ruiz niega acusaciones de presunto maltrato por dos maquilladoras de América y Willax TV: “¿Corregir es maltratar?"

La dura autocrítica de Horacio Melgarejo tras empate de Cienciano por Liga 1 2026: “No estamos capacitados para levantar al grupo”

El director técnico argentino cuestionó que su cuerpo técnico no haya logrado elevar el rendimiento deportivo y anímico del plantel luego de la eliminación en la Copa Sudamericana

La dura autocrítica de Horacio Melgarejo tras empate de Cienciano por Liga 1 2026: “No estamos capacitados para levantar al grupo”

Cinco partidos se unen frente a dudas sobre las Elecciones Regionales y Municipales 2026: “No podemos permitir decisiones ambiguas”

El pronunciamiento lleva las firmas de representantes de cinco organizaciones políticas y anuncia el despliegue de personeros en Lima para vigilar las ánforas durante la jornada electoral

Cinco partidos se unen frente a dudas sobre las Elecciones Regionales y Municipales 2026: “No podemos permitir decisiones ambiguas”

Dos camiones cisterna con diésel se incendiaron cerca de un grifo en Rioja: 30 bomberos durante cuatro horas en San Martín

La emergencia ocurrió cerca del grifo Maylux y la base militar de Rioja. Cinco unidades de tres compañías participaron en las labores de control y extinción

Dos camiones cisterna con diésel se incendiaron cerca de un grifo en Rioja: 30 bomberos durante cuatro horas en San Martín
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026: conoce quiénes son los candidatos a la alcaldía de San Isidro y cuál es su trayectoria

Elecciones 2026: conoce quiénes son los candidatos a la alcaldía de San Isidro y cuál es su trayectoria

Elecciones 2026 en Pueblo Libre: quiénes son los candidatos a la alcaldía distrital y qué declaran en sus hojas de vida

Fiscalía envía al archivo la investigación contra Dina Boluarte por presunto enriquecimiento ilícito

El hijo mayor de Pedro Castillo inicia su etapa laboral en México, donde permanece asilado: “Tuve cuatro entrevistas”

Candidatos a la alcaldía de San Miguel en las Elecciones municipales 2026: conoce a los postulantes del distrito

ENTRETENIMIENTO

BTS: quién es quién en el grupo y cómo reconocer a RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook

BTS: quién es quién en el grupo y cómo reconocer a RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook

Alvina Ruiz niega acusaciones de presunto maltrato por dos maquilladoras de América y Willax TV: “¿Corregir es maltratar?"

Magaly Medina responde a Jefferson Farfán tras el cambio de juez: “Su obsesión es que me lleven a la cárcel”

Magaly Medina defiende a Lima Norte y cuestiona a Maritere Braschi: “Los mejores ‘telos’ están por allá, ni en Las Vegas”

Yahaira Plasencia revela qué la llevó a conciliar con Magaly Medina: “Es un buen mensaje para la sociedad”

DEPORTES

La dura autocrítica de Horacio Melgarejo tras empate de Cienciano por Liga 1 2026: “No estamos capacitados para levantar al grupo”

La dura autocrítica de Horacio Melgarejo tras empate de Cienciano por Liga 1 2026: “No estamos capacitados para levantar al grupo”

Alianza Lima vs Palestino 1-2: goles y resumen de la derrota ‘blanquiazul’ en amistoso disputado en Matute 2026

Gol de ‘palomita’ de Luis Ramos con gran asistencia de D’Alessandro Montenegro en Alianza Lima vs Palestino por amistoso 2026

Autogol de Gianfranco Chávez que expuso a Alejandro Duarte en Alianza Lima vs Palestino en amistoso en Matute 2026

El gol de penal de Palestino tras mano de D’Alessandro Montenegro para el 2-1 ante Alianza Lima en Matute 2026