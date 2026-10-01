Alejandra Baigorria le recuerda a Mario Hart tras comentarios sobre su ‘matri’ y le advierte: “Pude haber contado cosas”

Alejandra Baigorria señala las razones por las que no difundió detalles de su pasada relación con Mario Hart. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Alejandra Baigorria volvió a referirse a Mario Hart luego de los comentarios que el piloto habría realizado sobre su matrimonio con Said Palao. La empresaria fue abordada por las cámaras de ‘Amor y Fuego’ y, lejos de entrar en una nueva confrontación, recordó cómo decidió actuar cuando años atrás fue consultada por la separación del expiloto y Korina Rivadeneira.

La integrante de la farándula peruana dejó en claro que, durante ese episodio, tuvo la posibilidad de hablar públicamente sobre su pasado con Hart y revelar aspectos de la relación que ambos mantuvieron. Sin embargo, optó por mantener una postura reservada y no exponer detalles que, según sus propias palabras, pudo haber contado.

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Su respuesta surgió en medio de la atención generada por las declaraciones de Mario Hart y las posteriores reacciones de personas cercanas a Baigorria. La empresaria aprovechó las cámaras para recordar que, pese a haber sido consultada en diferentes oportunidades sobre su expareja, decidió no utilizar esa historia para generar controversia.

A su llegada de Japón, Alejandra Baigorria responde a las preguntas de un reportero sobre los comentarios generados tras las declaraciones de Said Palao. Durante la entrevista, la empresaria reflexiona sobre la exposición pública de temas personales en televisión y las reacciones suscitadas en redes sociales.

Ale Baigorria recuerda cómo actuó cuando Mario Hart se separó de Korina Rivadeneira

Al ser consultada por el tema, Alejandra Baigorria hizo referencia directamente a la separación de Mario Hart y Korina Rivadeneira, una relación que en su momento también estuvo bajo la atención de los programas de espectáculos.

La empresaria aseguró que tuvo oportunidades para revelar información relacionada con su pasado sentimental con Hart, pero prefirió guardar silencio. Incluso comparó su decisión con la de otras figuras de la farándula que sí han optado por contar públicamente experiencias relacionadas con sus exparejas.

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“Ustedes me han preguntado acerca cuando pasó el tema de Mario y Korina, yo he sido siempre una persona muy respetuosa y pudiendo haber actuado como Leslie Shaw o como cualquier otra, habiendo contado cosas que podría contar o decir, pero ¿para qué?”, cuestionó Alejandra Baigorria.

Alejandra Baigorria declara sobre los comentarios emitidos por Said Palao respecto a sus ingresos en un programa de televisión.

“No le deseo el mal a nadie”: la respuesta de Ale Baigorria a Mario Hart

Durante la conversación, Ale Baigorria también se refirió a la manera en que ha afrontado los comentarios y burlas que, según manifestó, ha recibido a lo largo del tiempo.

La empresaria aseguró que no guarda malos deseos hacia Mario Hart, pese a las diferencias y a las declaraciones que hayan podido generarse alrededor de sus respectivas vidas personales. En ese sentido, sostuvo que su posición no está orientada a iniciar una confrontación con su expareja.

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“Yo nunca le he deseado el mal a nadie, no le deseo el mal a él ni a nadie, más le deseo lo mejor a pesar de todas las burlas y todo lo que puedan hacer de mí”, agregó.

Mario Hart descarta responder a Sergio Baigorria tras el calificativo de “vividor”

Ale Baigorria habla de las declaraciones de su hermano Sergio contra Mario Hart

Otro de los puntos que generó interés fue la posición de Sergio Baigorria, hermano de Alejandra, quien lanzó fuertes calificativos contra Mario Hart y llegó a referirse a él como “vividor”.

Consultada sobre estas declaraciones, la empresaria prefirió no entrar en una discusión directa ni asumir como propias las palabras de su familiar. Baigorria explicó que cada persona tiene derecho a expresar su opinión, especialmente cuando considera que alguien de su entorno ha sido afectado por determinados comentarios.

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“No voy a decir nada al respecto porque cada persona tiene una opinión y así como muchas personas se sientan a opinar de mi vida sin un sustento”, aseveró la influencer.

Alejandra también explicó que las situaciones que ocurren públicamente terminan teniendo consecuencias dentro de su círculo familiar. Según señaló, sus padres, hermanos y demás seres queridos pueden sentirse afectados cuando escucha críticas o comentarios que considera injustos.

“Yo tengo una familia detrás que también les duele, les molesta, les indigna las cosas que hablan. Entonces, obviamente todo va a tener una reacción y yo no puedo decirle ‘papá, mamá, hermanos, todos cállense’, porque obviamente duele”, señaló.

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El conductor aseguró que no responderá directamente a Sergio Baigorria por respeto a la familia de Alejandra. YouTube: Sin+ Que decir.

Ale Baigorria ofrece disculpas a Mario Hart por las palabras de su familia

A pesar de defender el derecho de sus familiares a expresar sus opiniones, Alejandra Baigorria también consideró necesario ofrecerle disculpas a Mario Hart por los comentarios realizados por su hermano.

La empresaria aclaró que no necesariamente coincide con cada una de las expresiones que puedan emitir sus familiares y reconoció que algunas palabras pudieron haberse evitado.

“De repente a mí me parece que hay cosas, palabras que de repente no se debieron decir, y si le afectó al señor Hart, le pido las disculpas del caso de parte de mi familia”, expresó.

Mario Hart cuestionó la exposición de Alejandra Baigorria y Said Palao en redes sociales