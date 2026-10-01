Perú

Congreso: Comisión de Constitución aprueba facultades para Keiko Fujimori solo en seguridad ciudadana y Fenómeno El Niño

El texto sustitutorio, que limita la delegación legislativa a 90 días y a dos materias, pasará ahora al pleno de la Cámara Baja, donde deberá ser debatido y sometido a votación

Congreso
La Comisión de Constitución aprobó delegar facultades legislativas al Ejecutivo por 90 días
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La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó este jueves el texto sustitutorio que propone otorgar al Ejecutivo facultades legislativas durante 90 días para adoptar medidas exclusivamente en materia de lucha contra la inseguridad ciudadana y frente al fenómeno El Niño.

La iniciativa recibió 15 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones durante la sesión. Los votos desfavorables correspondieron a congresistas de Juntos por el Perú, mientras que las abstenciones fueron de Jaime Abensur y Arturo Alegría, ambos de Fuerza Popular.

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El texto aprobado establece que la delegación de facultades se concentre en dos ejes: la lucha contra la inseguridad ciudadana y la adopción de medidas vinculadas al fenómeno El Niño. El siguiente paso será el debate y votación del texto en el Pleno de la Cámara Baja.

El texto sustitutorio, presentado como una propuesta de “consenso” y que incorpora aportes de las bancadas de Renovación Popular, Obras y Buen Gobierno, reduce el alcance del pedido original de la administración de la presidenta Keiko Fujimori, que contemplaba facultades legislativas en ocho materias.

Keiko Fujimori
El texto obtuvo 15 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones, y pasará al Pleno de la Cámara de Diputados

La fórmula aprobada precisa que las facultades delegadas no podrán ejercerse sobre materias que la Constitución establece como indelegables y que las medidas deberán respetar los derechos fundamentales, el debido proceso, la autonomía de los gobiernos regionales y locales y las competencias de los organismos constitucionalmente autónomos.

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En materia de seguridad, el Ejecutivo podrá modificar normas relacionadas con migración, telefonía, control de armas, sistema penitenciario, justicia juvenil y la lucha contra delitos como extorsión, sicariato, secuestro, minería ilegal y ciberdelincuencia.

Entre las medidas previstas figuran un mayor control de las líneas telefónicas utilizadas para cometer delitos, el fortalecimiento de la supervisión sobre las armas, cambios en el sistema penitenciario y modificaciones a los beneficios penitenciarios y determinados procedimientos judiciales. La propuesta establece que no podrán crearse nuevos delitos y que deberán preservarse el debido proceso, el derecho de defensa y la presunción de inocencia.

El texto también contempla modificaciones para fortalecer la plataforma Denuncia Digital y ampliar la responsabilidad administrativa de las empresas que sean utilizadas para actividades ilícitas.

Keiko Fujimori
La propuesta reduce de ocho a dos las materias incluidas en el pedido original del Ejecutivo

En relación con el fenómeno El Niño, se plantea que el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) pueda distribuir directamente ayuda humanitaria durante los primeros 15 días posteriores a una emergencia. También se incluyen medidas para simplificar trámites, digitalizar servicios públicos y garantizar la atención de las personas que no tengan acceso a canales digitales.

La delegación incorpora, además, medidas dirigidas al sector agrario, entre ellas créditos, seguros, asistencia técnica, apoyo a agricultoras rurales e indígenas y herramientas para enfrentar eventos climáticos adversos.

Finalmente, el texto propone agilizar proyectos de infraestructura, vivienda, agua y saneamiento, así como mecanismos de inversión mediante Asociaciones Público-Privadas (APP) y Obras por Impuestos.

Fujimori había dicho esta semana que la demora de la Cámara Baja en aprobar su pedido estaba poniendo a prueba su paciencia, lo que fue interpretado como una posible “amenaza al sistema democrático”. De hecho, los legisladores de su partido expresaron su desacuerdo con el recorte de facultades, aunque agradecieron a la oposición por este “primer paso”.

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