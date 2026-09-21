Perú

Elecciones Municipales 2026: Renovación Popular anuncia suspensión de candidatos con sentencias y evalúa su expulsión

El partido atribuyó la falla a la falta de una herramienta tecnológica que permita filtrar antecedentes penales de sus postulantes

Rafael López Aliaga junto al logotipo de Renovación Popular y una mano depositando una cédula de votación en una urna electoral
El partido Renovación Popular, liderado por Rafael López Aliaga, suspende a postulantes con antecedentes para las elecciones municipales de 2026 en Perú. (Infobae Perú/Renovación Popular)
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A pocas semanas de las Elecciones Municipales 2026, Renovación Popular anunció la suspensión de la afiliación partidaria de los candidatos mencionados en un reportaje de Cuarto Poder, que señala que la agrupación inscribió postulantes con diversos tipos de sentencias.

A través de un comunicado difundido este 21 de septiembre en la cuenta oficial de Facebook de Rafael López Aliaga, el partido informó que los candidatos serán derivados a la Comisión Nacional de Disciplina. Esta instancia evaluará cada caso y determinará si corresponde la expulsión de los postulantes.

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Comunicado impreso del partido Renovación Popular con el logotipo de la letra R en la parte superior y texto dividido en cinco puntos
Un comunicado del partido Renovación Popular en Lima anuncia la suspensión de afiliación de sus candidatos con antecedentes penales tras un reportaje periodístico. (Rafael López Aliaga)

Renovación Popular suspende afiliación de candidatos

Renovación Popular dispuso suspender la afiliación partidaria de todos los candidatos mencionados en el reportaje de Cuarto Poder. La medida fue comunicada por Rafael López Aliaga Cazorla, presidente de la agrupación política.

Según el comunicado, los candidatos pasarán inmediatamente a la Comisión Nacional de Disciplina para la evaluación de sus respectivos casos. El partido precisó que será esta instancia la que determine la expulsión de cada postulante, por lo que dicha medida todavía debe ser definida.

Partido cuestiona revisión de antecedentes

En el documento, Renovación Popular sostuvo que ningún partido político cuenta con una herramienta tecnológica que permita filtrar todos los tipos de antecedentes penales de sus candidatos.

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La agrupación política señaló que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) solo ha puesto a disposición un módulo que no se encuentra conectado en línea con el Poder Judicial y el Ministerio Público. Asimismo, afirmó que no avalará ningún antecedente delictivo vigente de sus candidatos.

Renovación Popular ratifica propuesta de cadena perpetua

En la parte final del comunicado, Renovación Popular ratificó su compromiso con la propuesta de establecer cadena perpetua para criminales violadores, funcionarios corruptos y sicarios.

El pronunciamiento lleva la firma de Rafael López Aliaga Cazorla, presidente de Renovación Popular. La medida fue anunciada luego de un reportaje de Cuarto Poder sobre candidatos de la agrupación inscritos para las elecciones regionales y municipales de 2026.

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