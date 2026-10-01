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Partidos de hoy, jueves 1 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada de este día está repleta de partidos de selecciones nacionales en amistosos y la UEFA Nations League, así como otros torneos, incluyendo la Copa de la Liga en Perú

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La programación de fútbol de hoy jueves 1 de octubre incluye partidos en el ámbito peruano, así como en el internacional con diversos amistosos de selecciones y la disputa de la UEFA Nations League.

El duelo entre Sporting Cristal y ADT definirá a un finalista de la Copa de la Liga 2026. El equipo ‘celeste’ llegará al estadio Alberto Gallardo con una ventaja de 1-0, obtenida en el encuentro de ida disputado en Tarma con el gol de Gabriel Santana, por lo que le alcanzará con un empate para avanzar.

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La agenda de amistosos tendrá como escenario principal a Japón. Panamá enfrentará a Nueva Zelanda y, más tarde, la selección anfitriona se medirá con Ecuador en los dos partidos iniciales de la Copa Kirin. La Asociación de Fútbol de Japón informó que los ganadores de esos compromisos volverán a jugar el 5 de octubre en la final del torneo. Los perdedores disputarán el encuentro por el tercer puesto durante la misma jornada.

Maldivas recibirá a Líbano en otro cruce internacional previsto para este jueves. Uzbekistán, en tanto, se enfrentará con Siria, en una programación que completa una jornada con actividad en distintos continentes.

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Por otro lado, la UEFA Nations League concentrará cinco partidos. Azerbaiyán recibirá a Liechtenstein, mientras que Alemania vs Serbia, Grecia vs Países Bajos, Dinamarca vs Portugal y Gales vs Noruega serán los otros compromisos.

Justamente, el encuentro entre daneses y portugueses tendrá un foco adicional: Cristiano Ronaldo dejó la concentración del elenco ‘luso’ y no formará parte del plantel para el duelo en Copenhague. ‘CR7′ tomó esa decisión después de que el técnico Jorge Jesús anunciara que no lo consideraría. Ronaldo había permanecido en el banco de suplentes durante el triunfo portugués ante Noruega.

El seleccionador ‘luso’ rechazó públicamente que existiera una pelea con el capitán y sostuvo que la decisión de no utilizarlo ante los noruegos respondió a una cuestión táctica, anticipando que Gonçalo Ramos sería el delantero inicial frente a Dinamarca.

Cabe mencionar, que Portugal lidera su grupo tras ganar sus dos primeros encuentros. Dinamarca, Noruega y Gales buscarán modificar ese panorama en una fecha que también ofrecerá un cruce entre Alemania y Serbia, además del duelo de Grecia ante Países Bajos.

Partido de Copa de la Liga

- Sporting Cristal vs ADT (15:00 horas / L1 MAX)

Partidos amistosos internacionales

- Panamá 1-1 (3-5) Nueva Zelanda (Finalizado)

- Japón vs Ecuador (05:10 horas / TC Television, Teleamazonas, TBS, TVer)

- Maldivas vs Líbano (07:00 horas)

- Uzbekistán vs Siria (09:00 horas)

Partidos de UEFA Nations League

- Azerbayián vs Liechtenstein (11:00 horas / ESPN 2, Disney+)

- Alemania vs Serbia (13:45 horas / Disney+)

- Dinamarca vs Portugal (13:45 horas / ESPN, Disney+)

- Grecia vs Países Bajos (13:45 horas / ESPN 2, Disney+)

- Gales vs Noruega (13:45 horas / Disney+)

- Israel vs Kosovo (13:45 horas / Disney+)

- Irlanda vs Austria (13:45 horas / Disney+)

- Malta vs Gibraltar (13:45 horas / Disney+)

Partido de Eliminatorias para la Copa Africana de Naciones

- Guinea vs Kenia (11:00 horas)

Partido de MLS

- Seattle Sounders vs Sporting Kansas City (20:30 horas / MLS Season Pass - Apple TV)

Partido de Copa Argentina

- Platense vs Estudiantes de La Plata (19:15 horas / TyC Sports)

Partido de fútbol colombiano

- Internacional de Bogotá vs Once Caldas (20:00 horas / Win Sports)

Partido de Copa Paraguay

- Olimpia vs Sportivo Luqueño (17:00 horas / Tigo Sports)

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