Thalía sorprendió al compartir video de Magaly Medina bailando su nueva versión de “A quién le importa” en redes

Thalía compartió video de Magaly Medina bailando su nueva versión de “A quién le importa” en redes

Guardar

Magaly TV, La Firme’ al compartir en sus historias de Instagram un video de la conductora peruana bailando al ritmo de ‘A quién le importa’, en la nueva versión que la cantante mexicana lanzó junto al argentino Thalía sorprendió a Magaly Medina y a los seguidores de ‘al compartir en sus historias de Instagram un video de la conductora peruana bailando al ritmo de ‘, en la nueva versión que la cantante mexicana lanzó junto al argentino Luck Ra.

El momento se produjo durante una reciente emisión del programa de espectáculos, cuando Magaly Medina inició su espacio televisivo con energía y se animó a bailar frente a cámaras. La conductora siguió parte de la letra de la canción, convertida en uno de los temas más comentados tras la colaboración entre Thalía y Luck Ra.

PUBLICIDAD

Thalía reposteo el baile de Magaly Medina luego de que un club de fans de la artista mexicana etiquetara a la intérprete en una publicación. La cantante compartió el video en sus historias y llamó la atención de los seguidores de la periodista peruana, quienes celebraron que el baile llegara hasta las redes oficiales de la artista.

La publicación difundida por los seguidores identificaba a Medina como una conductora peruana que bailaba la nueva versión de “A quién le importa”. La canción, originalmente popularizada por Alaska y Dinarama, fue reinterpretada por Thalía junto a Luck Ra para una nueva propuesta musical.

PUBLICIDAD

Thalía compartió en sus historias de Instagram el video de Magaly Medina bailando A quién le importa, tema que interpreta junto al argentino Luck Ra. TikTok -ATV.

Magaly Medina bailó ‘A quién le importa’ en vivo

Durante la emisión de su programa, Magaly Medina apareció en el set mientras sonaba el tema y se animó a cantar parte de la letra. La conductora bailó al ritmo de la versión interpretada por Thalía y Luck Ra, antes de dar inicio a los contenidos de la noche.

“A quién le importa lo que yo diga. Yo soy así, así seguiré. Nunca cambiaré. Ie, ie, ie, ie. A quién le importa lo que yo haga. A quién le importa lo que yo diga. Soy así, así seguiré. Nunca cambiaré. Ie, ie, ie, ie”, se escuchó durante el momento musical.

PUBLICIDAD

El baile de la periodista fue compartido en redes sociales por cuentas de seguidores de Thalía. Una de esas publicaciones llegó hasta la intérprete mexicana, quien decidió repostearla en sus historias de Instagram.

La reacción generó sorpresa entre quienes siguen a Magaly Medina, ya que la conductora suele iniciar su programa con una entrada llamativa, acompañada por música y coreografías. Esta vez, uno de esos momentos trascendió las pantallas peruanas y recibió una interacción directa de una figura internacional.

La nueva versión de A quién le importa cuenta con la participación de Luck Ra, cantante argentino mencionado durante el comentario sobre el video. La colaboración combina la voz de Thalía con el estilo del artista, conocido por sus temas dentro de la escena musical argentina.

PUBLICIDAD

“Hola, buenas noches. E-emi, es Thalía con Luck Ra. Luck Ra, el argentino, ya”, se comentó al recordar la canción que utilizó Magaly Medina durante su ingreso al set.

Magaly Medina inició su programa con un baile al ritmo de la nueva versión de A quién le importa y el clip terminó en las redes oficiales de Thalía. ATV

Thalía llevó el baile de Magaly Medina a sus historias

La publicación de Thalía fue celebrada por el entorno de la conductora y por los usuarios que vieron el video. Para algunos seguidores, el reposteo fue una señal de que la energía de Magaly Medina al bailar logró llamar la atención de la cantante mexicana.

El clip mostró a la periodista disfrutando de la música mientras se preparaba para conducir una nueva edición de su espacio. Aunque el baile fue breve, terminó convirtiéndose en un contenido que circuló entre cuentas de entretenimiento y clubes de fans.

PUBLICIDAD

En los comentarios sobre el video, también surgieron bromas sobre la música escogida por el equipo de producción. Algunos señalaron que el DJ del programa tuvo un rol inesperado al colocar el tema de Thalía y Luck Ra durante la apertura.

“Y bueno, ha reposteado lo que Thalía pone y dice: ‘Oh, my God, Thalía nos publicó en sus historias’. Porque entiendo que aquí el club de fans de Thalía etiqueta, pues, ¿no? ‘Conductora de televisión Magali Medina bailando nueva versión de A quién le importa de Thalía y Luck Ra’. Y ella, como viste, lo bailó, lo dio todo, Magali, cómo empieza su programa”.

PUBLICIDAD

El comentario también destacó que el DJ se equivocó durante la secuencia, aunque el detalle no impidió que el video alcanzara una mayor difusión. “Encima su DJ se equivocó. O sea, Magali, agradécele al DJ que encima te puso esa canción y mira, llegaste hasta Thalía. Ese DJ tienes que guardarlo, Maga. Este sí vale, este sí. Ya no reniegues. No reniegues, ese DJ te llevó a las historias de Thalía”.

La anécdota se convirtió en un momento distinto para Magaly Medina, acostumbrada a protagonizar titulares por sus comentarios sobre personajes de la farándula. Esta vez, la conductora fue noticia por una faceta más relajada y musical, luego de que Thalía compartiera el video en sus propias redes sociales.

PUBLICIDAD

La nueva versión de 'A quién le importa' de Thalía y Luck Ra. IG