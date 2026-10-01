Perú

DNI exprés: Reniec activa nuevo trámite a días de las Elecciones Regionales y Municipales 2026

La entidad habilitó un trámite excepcional para duplicados por pérdida o robo y amplió la atención en más de 200 oficinas antes de la jornada electoral

Crece la entrega de DNI: más de 340 mil documentos repartidos antes de elecciones
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El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) activó de forma excepcional el DNI exprés para que ciudadanos que perdieron o sufrieron el robo de su documento puedan obtener un duplicado antes de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM). El servicio estará disponible en 27 agencias y permitirá solicitar y recoger el Documento Nacional de Identidad dentro de las 24 horas.

La medida regirá desde este jueves 1 de octubre hasta las 10:00 del domingo 4 de octubre, fecha de la jornada electoral. Las sedes habilitadas están en Lima, Callao, Cajamarca, Lambayeque, Áncash, La Libertad, Ayacucho, Huánuco, Ica, Loreto, Ucayali, Puno, Tacna y Arequipa. Reniec indicó que esta alternativa se aplicará solo para duplicados por pérdida o robo.

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El trámite será exclusivamente virtual mediante la página institucional de Reniec. Cada solicitante deberá ingresar sus datos, registrar el pedido y elegir una de las agencias incluidas para recoger su documento.

La entidad informó que el servicio busca facilitar el ejercicio del sufragio cuando la falta de identificación puede impedir la participación en las urnas. El ciudadano debe consultar el listado oficial antes de iniciar la gestión.

Quienes poseen DNI azul y requieren por primera vez un DNI electrónico deben usar el aplicativo DNI BioFacial 3.0, disponible para teléfonos con Android e iOS. La herramienta valida la identidad mediante reconocimiento facial y permite tomar la fotografía que figurará en el documento.

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La imagen debe mostrar el rostro completo, sin gorros, lentes ni elementos que lo cubran, ante un fondo claro y sin sonreír. Después, el usuario continuará el procedimiento en la web, sin ir a una agencia para esa etapa. El costo es de S/ 30 y el código de pago es el 02121.

Para el duplicado de DNIe a DNIe, el usuario debe instalar ID Perú, que valida su identidad antes de continuar el proceso en la página de Reniec. El trámite cuesta S/ 33. Los pagos se realizan mediante Yape: el solicitante genera un ticket en la plataforma de recaudación, ingresa el código en Yapear servicios, selecciona Reniec y concluye la operación. Para conocer si el documento está listo, debe revisar el estado del trámite en la plataforma institucional de identidad.

Dos personas en una oficina intercambian un Documento Nacional de Identidad; hay un monitor, un teléfono móvil, un escáner y una impresora
Un ciudadano realiza trámites del Documento Nacional de Identidad con una empleada del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil en una de sus agencias de Perú. (Foto: Reniec)

Más de 200 oficinas abrirán el 3 y 4 de octubre para trámites y recojo

Además del DNI exprés, Reniec abrirá más de 200 oficinas este sábado 3 y domingo 4 de octubre para trámites y recojo de documentos. La atención abarcará Amazonas, Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali. La ampliación está dirigida a mayores de edad antes de los comicios.

Antes de acudir a una sede, los usuarios que ya iniciaron una gestión deberán comprobar que el estado del expediente figure en 100%.

Ese indicador confirma que el DNI está disponible para su entrega en la dependencia seleccionada durante el registro presencial o virtual. Reniec precisó que el recojo no podrá efectuarse en un local distinto al elegido por el titular al presentar la solicitud.

Los electores podrán votar con el DNI vencido el domingo 4 de octubre. La autorización comprende documentos azul, amarillo y electrónicos 1.0, 2.0 y 3.0, según la resolución 000023-2026-RENIEC/JNAC. Esta excepción rige únicamente para sufragar en las ERM 2026 y no reemplaza la renovación exigida para trámites. Las personas que necesiten actualizar datos deberán cumplir requisitos ordinarios.

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