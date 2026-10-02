Franco Velazco responde a las versiones sobre la salida de Héctor Cúper: “No voy a atender chismes sin sustento”

El dirigente crema habló sobre el cambio en el banquillo y señaló que la institución ya está enfocada en las siete fechas que restan del Torneo Clausura. (Video: Universitario)

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Universitario de Deportes ya tiene nuevo entrenador. Fabián Bustos fue presentado oficialmente como reemplazante de Héctor Cúper, quien dejó el cargo luego de un breve periodo al frente del primer equipo. Durante la conferencia de prensa de presentación del estratega argentino, Franco Velazco fue consultado por la decisión y por los rumores que surgieron alrededor de la salida del técnico.

El administrador de la ‘U’ evitó entrar en detalles sobre las razones específicas que llevaron a la institución a tomar la decisión y remarcó que este tipo de asuntos se manejan de manera reservada. En ese sentido, señaló que el club prefiere concentrarse ahora en el objetivo deportivo que tiene por delante.

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“Respecto a la pregunta sobre el profesor Héctor Cúper, en realidad muchos de los temas nosotros los vamos a manejar siempre de manera reservada. Hoy está Fabián con nosotros y su comando técnico, así que nos vamos a concentrar un poco de hoy hacia adelante, en las cosas que nos importan, que es básicamente lograr el Torneo Clausura y el campeonato a fin de año”, declaró.

¿Cómo llegó Fabián Bustos a Universitario?

Velazco también explicó cómo se produjo el contacto con Bustos después de la salida de Cúper. Según indicó, las conversaciones con el entrenador argentino avanzaron rápidamente y permitieron concretar su incorporación en poco tiempo.

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La desvinculación de Héctor Cúper abrió paso a un rápido movimiento de Universitario. La directiva crema inició negociaciones avanzadas con Fabián Bustos para definir al nuevo entrenador. (Universitario de Deportes)

El administrador de Universitario destacó que el club buscó actuar con profesionalismo durante el proceso y también tuvo palabras de agradecimiento para Cúper y su comando técnico por el trabajo realizado durante su etapa en la institución.

“Sobre cómo iniciamos el puente con el profesor Bustos, en realidad fue muy fácil. Tuvimos una comunicación, las cosas fluyeron de manera muy rápida y había que tomar rápidamente también la decisión, obviamente siendo profesionales como club, respetando además los procesos y respetando también el profesionalismo del profesor Héctor Cúper y su comando técnico, que aprovecho para agradecerle, en la parte personal muy importante para nosotros”, manifestó.

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El dirigente agregó que el contacto con Bustos permitió cerrar rápidamente su llegada, al punto de que su comando técnico arribó al país durante la madrugada para ponerse a trabajar.

“Hicimos las llamadas correspondientes con Fabián, y tanto es así que su comando técnico ha llegado en la madrugada de hoy, todos con la intención de querer sacar adelante los objetivos que nos hemos propuesto”, añadió.

Franco Velazco respondió por los rumores

Uno de los momentos más llamativos de la conferencia ocurrió cuando Velazco fue consultado por las versiones que circularon en redes sociales en cuanto a la salida de Cúper. El administrador crema decidió no profundizar en esos comentarios y calificó como “trascendidos” y “chismes” aquellas versiones que, según sostuvo, no cuentan con sustento para la institución.

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“Sobre lo que vi y circuló en redes sociales la semana pasada, en realidad no me voy a detenerme en trascendidos o en chismes. No tengo nada más que opinar al respecto. En la ‘U’, tanto plantel de jugadores, los comandos técnicos y nosotros los directivos, siempre hemos procurado ir adelante, buscar siempre los objetivos deportivos que requiere la institución”, señaló.

Fabián Bustos fue presentado como nuevo DT de Universitario para el resto de la temporada y todo el curso 2027. Crédito: X Universitario.

Luego, el administrador fue todavía más contundente al referirse a las versiones que aparecieron en redes sociales y dejó claro que no pretende entrar en una discusión pública sobre ellas.

“Así que todas las tonterías que se han hablado en redes sociales, en verdad que no voy a detenerme en atender chismes y trascendidos que no tienen ningún sustento para nosotros. Repito, hoy estamos concentrados en los objetivos que nos hemos propuesto a falta de estas siete fechas para terminar el Clausura”, sentenció.

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Bustos asume con el Clausura en juego

Con la llegada de Fabián Bustos, Universitario inicia una nueva etapa en la recta final del Torneo Clausura. El técnico argentino tendrá la responsabilidad de conducir al equipo durante las siete fechas restantes del campeonato y buscar el objetivo que señaló Velazco durante su presentación: conquistar el segundo torneo del año y pelear por el campeonato nacional.