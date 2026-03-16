Avanza País aparta a candidato Eduardo Bonilla tras cuestionables expresiones, pero seguirá en campaña, ¿por qué y qué fue lo que dijo?

Partido anunció que apartará a candidato de actividades proselitistas. | Infobae Perú

El partido Avanza País anunció este 15 de marzo la separación de su candidato al Congreso, Eduardo Bonilla, luego de que se difundiera un video en el que el postulante lanza graves acusaciones y descalificaciones personales contra el periodista Brian Coronado y el alcalde de Surco, Carlos Bruce.

“Nuestra organización política no puede tolerar expresiones de esta naturaleza, por lo que se ha decidido apartar al señor Bonilla de toda actividad partidaria e iniciar de inmediato el correspondiente proceso disciplinario conforme a nuestro Estatuto y reglamentos internos”, señala el pronunciamiento divulgado en redes sociales.

Comunicado de Avanza País

Vale mencionar que, La legislación electoral peruana establece plazos estrictos para la presentación de renuncias y modificaciones en las listas de candidatos. Dado que el periodo para solicitar el retiro de una candidatura ante el JNE concluyó días atrás, Eduardo Bonilla no puede ser reemplazado ni renunciar formalmente. Este vacío legal implica que, aunque el partido lo haya apartado de actividades proselitistas y haya iniciado un proceso disciplinario, su nombre aparecerá en la cédula y cualquier voto a su favor será contabilizado.

Expertos en derecho electoral señalan que este tipo de situaciones no son infrecuentes en procesos electorales peruanos, donde las organizaciones políticas pueden verse obligadas a mantener postulantes incluso tras incidentes controvertidos. La decisión final sobre la continuidad de Bonilla en la campaña dependerá, en los hechos, de su propia voluntad de participar en actividades de manera individual y de la respuesta del electorado.

¿Qué dijo Eduardo Bonilla para ser apartado?

La controversia surgió tras la publicación de un video en redes sociales, donde Eduardo Bonilla responde de manera personal y ofensiva al periodista Brian Coronado, quien recordó sus expresiones al ser confrontado por estacionar su vehículo en una zona exclusiva para personas con discapacidad en el distrito de Surco, Lima.

Bonilla, en su mensaje, defendió su derecho a usar el espacio alegando motivos médicos y de edad, pero además formuló acusaciones graves y sin pruebas contra Coronado, a quien calificó de “delincuente” y “mermelero”, y lo vinculó con supuestos antecedentes de abuso sexual y despido de un canal televisivo.

Candidato por Avanza País publicó un video con polémicas expresiones e insultos hacia un periodista y el alcalde Carlos Bruce.

“He sido atendido en clínicas, todas las pruebas correspondientes. Y no, que como usted, ha sido denunciado presuntamente por tocamientos indebidos y por intento de contra la libertad sexual y violación de una colega suya. ¡Usted sí es un delincuente!”, mencionó.

Además, se refirió al alcalde Bruce con términos despectivos y lanzó diversas acusaciones sobre supuestos favores políticos. Sugirió que el cambio en la señalización fue ejecutado de manera arbitraria y con la intención de perjudicar a residentes como él, quienes, según su testimonio, venían utilizando los espacios preferenciales por razones de edad o salud.

“¿Por qué aparece justo a solicitud del señor Bruce a hostilizar a los vecinos? Yo, señor, estaba haciendo uso de un derecho, primero que nada, preferente, porque en ese momento tenía setenta y dos años. […] Pero el tipo malcriado y prepotente me buscó la situación. Y pone el video acelerando la voz para hacerme sentir como que yo soy el que me he enfadado. Yo tengo mi carácter, no lo voy a esconder, y no voy a permitir que un periodistucho delincuencial me venga a hacer tremendo escándalo", mencionó.

Además, cuestionó la integridad del alcalde, insinuando enriquecimiento ilícito y falta de transparencia. En sus palabras: “El señor Bruce ya nos tiene hasta la coronilla y quiere ser candidato a la alcaldía de Lima. ¿Para qué? Para seguir lucrando. Yo lo conocí cuando estaba con Toledo. No tenía más que un par de pantalones, de mala clase, con unas camisas. Ese era un obeso que se respiraba como un cerdo, durmiendo en las salas. Una vergüenza el tipo. Una vergüenza. Y que me lo diga a mí. Yo lo vi. No me lo ha contado nadie, yo lo vi.”

Candidato de Avanza País arremetió e insultó a Carlos Bruce.

La reacción de Bonilla se produjo después de que Coronado difundiera en redes sociales el fragmento de un reportaje, en el que confronta al candidato por estacionar en una zona no permitida.

En las imágenes se ve cómo, al ser increpado, niega estar cometiendo una falta: “[¿Va a dejar su vehículo ahí?] Lo voy a dejar porque tú no eres nadie, tampoco, y no eres autoridad, ¿ya? [...] Estás hostigando a una persona mayor”, respondió Bonilla.

Por si fuera poco, lo amenaza con tomar acciones legales. “Dame tu nombre, hoy vas a recibir la noticia de mis abogados. Me estás hostigando y el señor me está filmando, ¿con qué derecho? Tu no eres policía para que me digas que estoy infringiendo un derecho", sentenció el economista.