Perú

Carlos Bruce lleva ante la OEA sus cuestionamientos por una posible “reelección encubierta” de Rafael López Aliaga

El candidato de Somos Perú expuso ante los observadores electorales sus dudas por la falta de una definición del JNE sobre el futuro de la candidatura

Carlos Bruce
El candidato de Somos Perú se reunió con la misión de observación electoral para expresar su preocupación por una posible “reelección encubierta” de Rafael López Aliaga
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El candidato a la alcaldía de Lima por Somos Perú, Carlos Bruce, se reunió este jueves con integrantes de la misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para trasladarles su preocupación por lo que considera una posible “reelección encubierta” del líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga.

A través de un mensaje publicado en X, Bruce señaló que expuso ante los observadores su cuestionamiento por la falta de una definición del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sobre qué ocurriría con la candidatura de López Aliaga en caso de que Renovación Popular obtenga la mayor votación en Lima.

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“Los limeños merecen reglas claras y saber con certeza por quién están votando”, afirmó al señalar que los integrantes de la misión tomaron nota de su preocupación. Agregó que los observadores le indicaron que también habían recibido información sobre el caso por parte de medios de comunicación y de otras instituciones, entre ellas la Asociación Civil Transparencia.

“Tomaron nota para los fines que ellos consideren convenientes”, declaró al añadir que los representantes de la OEA le preguntaron qué acciones podrían adoptarse en los ámbitos nacional e internacional. Bruce respondió que existen “varias posibilidades”, aunque evitó precisar cuáles.

Carlos Bruce
Bruce cuestiona la falta de una definición del JNE. Sostiene que el organismo electoral no ha precisado qué ocurrirá con López Aliaga si Renovación Popular obtiene la mayoría de votos en Lima

El cuestionamiento se produce después de que el pleno del JNE confirmara la candidatura de López Aliaga como primer regidor de Lima por Renovación Popular, tras desestimar una apelación que solicitaba su exclusión por una supuesta “reelección encubierta”.

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La controversia se mantiene porque el organismo electoral aún no ha definido si entregará a López Aliaga la credencial de alcalde en caso de que la lista de Renovación Popular gane las elecciones municipales del próximo 4 de octubre. El presidente del organismo electoral, Roberto Burneo, ha señalado que esa decisión corresponde al pleno del JNE.

Bruce sostiene que esta falta de definición impide a los electores conocer con claridad quién asumiría la Alcaldía de Lima si Renovación Popular obtiene la mayoría de votos.

Más de 27,3 millones de peruanos están convocados a estos comicios para escoger a 25 gobernadores regionales, 196 alcaldes provinciales y 1.696 alcaldes distritales. Gran parte de la atención está puesta en la capital, donde se escoge a un alcalde metropolitano y a otros 42 alcaldes distritales.

Rafael López Aliaga
El JNE confirmó la candidatura de López Aliaga como primer regidor. El pleno del organismo electoral desestimó la apelación que solicitaba excluirlo por considerar que su postulación podía constituir una “reelección encubierta”

Los ganadores se escogerán para ejercer los cargos en el periodo 2027-2030, que coincidirá en su totalidad dentro del periodo presidencial 2026-2031 para el que se eligió a la presidenta Keiko Fujimori.

Desde 2015 está prohibido que los gobernadores regionales y alcaldes opten a la reelección inmediata, pero los políticos han encontrado la forma de esquivar esa ley: se presentan en el número dos de las listas y, en caso de ser elegidos, el primero dimite para que este acceda al cargo de manera indirecta por sucesión, en lo que supone una reelección encubierta.

Bajo esa vía, más de 130 alcaldes en todo el país buscan la reelección encubierta en estos comicios. El más conocido es el favorito para volver a ser alcalde de Lima: López Aliaga, quien ganó los comicios de 2022, dimitió para ser candidato presidencial en 2026 y ahora quiere volver a la alcaldía a través de este polémico método.

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