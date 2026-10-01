Nicola Porcella confiesa que nunca amó a Angie Arizaga tras anuncio de boda con Jota Benz: “No congeniábamos”

Nicola Porcella confiesa que nunca amó a Angie Arizaga tras anuncio de boda con Jota Benz.

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Nicola Porcella habló sobre la relación que mantuvo con Angie Arizaga, una de las parejas más recordadas de ‘Esto es Guerra’. En una conversación con Yaco Eskenazi y el Loco Wagner, el actor y conductor peruano, que actualmente trabaja en la televisión mexicana, aseguró que entre ambos existió atracción, pero negó que hayan llegado a amarse.

Nicola aseguró que nunca amó a Angie y atribuyó el final de la relación a las diferencias que mantuvieron durante esa etapa. El exchico reality señaló que eran jóvenes, estaban expuestos de forma constante por su participación en el programa de competencia y atravesaban discusiones que terminaron por afectar el vínculo.

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Sus declaraciones se conocen después de que Angie Arizaga y Jota Benz confirmaran que se casarán el próximo año. La pareja, que mantiene una relación desde el 1 de enero de 2021, se comprometió en enero de 2026 durante un viaje a Roma y son padres de Matteo Alessandro.

Nicola Porcella recordó su relación con Angie Arizaga

Durante la conversación, Nicola Porcella fue consultado sobre lo que sintió realmente por Angie Arizaga cuando ambos mantenían una relación y eran una de las parejas más comentadas de Esto es guerra. El modelo respondió que sí existía interés entre ambos, aunque descartó que el romance hubiera llegado a convertirse en amor.

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“¿Amarnos? No. Nos gustábamos”, respondió Nicola Porcella al hablar de su expareja.

El conductor recordó que el vínculo se desarrolló en un momento de alta exposición mediática. Ambos eran participantes del reality de América Televisión y sus discusiones, acercamientos y distanciamientos solían ser tema de conversación entre los seguidores del programa.

“No congeniábamos”, afirmó Porcella al referirse a la relación con Arizaga.

El actor consideró que la edad y las circunstancias que rodeaban la relación influyeron en cómo ambos enfrentaban sus diferencias. La convivencia dentro de un formato televisivo, la atención de las cámaras y los comentarios que surgían alrededor de la pareja marcaron una etapa que se convirtió en una de las más recordadas por el público del reality.

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Aunque la relación llegó a su fin hace varios años, Nicola Porcella y Angie Arizaga continuaron siendo vinculados por los seguidores de Esto es guerra, debido a que compartieron uno de los romances de mayor exposición dentro del programa.

Nicola Porcella habló de su relación pasada con Angie Arizaga y aseguró que entre ellos existió atracción, pero no amor: “No congeniábamos”.

La exposición mediática y las discusiones marcaron el romance

Nicola Porcella explicó que las discusiones y la falta de compatibilidad complicaron el vínculo con Angie Arizaga. Si bien no profundizó en episodios específicos, reconoció que la dinámica entre ambos no era sencilla.

La declaración contrasta con la imagen que la pareja proyectó durante sus apariciones televisivas. En aquella etapa, sus seguidores siguieron de cerca las reconciliaciones, desacuerdos y momentos de cercanía que protagonizaron frente a cámaras.

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Porcella indicó que, con el paso de los años, observa esa relación desde otra perspectiva. El exchico reality señaló que la atracción no fue suficiente para construir un vínculo sólido, debido a que ambos atravesaban diferencias que no lograron resolver.

Pese a la sinceridad de sus declaraciones, Nicola Porcella evitó emitir comentarios negativos sobre Angie Arizaga. Por el contrario, le envió buenos deseos en esta nueva etapa personal y reconoció su rol como madre.

El peruano destacó que considera a Arizaga una buena mujer y una buena madre. Sus palabras llegaron luego de que la influencer hiciera público su compromiso con Jota Benz, con quien formó una familia.

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La noticia de la futura boda de Angie Arizaga y Jota Benz generó mensajes de felicitación entre sus seguidores. La pareja ha compartido distintos momentos de su relación en redes sociales, incluida la llegada de su hijo Matteo Alessandro.

Nicola Porcella habló sobre la relación que mantuvo con Angie Arizaga durante su etapa en Esto es guerra. YouTube: Cómplices del desmadre

Angie Arizaga y Jota Benz anunciaron su compromiso en Roma

Angie Arizaga y Jota Benz confirmaron su compromiso en enero de 2026. El modelo le pidió matrimonio a la influencer durante un viaje a Roma, en una escena que ella compartió posteriormente con sus seguidores.

La propuesta ocurrió frente al Coliseo Romano. Arizaga publicó imágenes del momento y mostró el anillo que recibió de Jota Benz, además de expresar su emoción por el siguiente paso que darán como pareja.

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La relación entre ambos comenzó el 1 de enero de 2021. Desde entonces, han compartido distintas etapas de su historia en redes sociales y en programas de televisión, hasta convertirse en padres de Matteo Alessandro.

El anuncio de boda se convirtió en una de las noticias más comentadas por sus seguidores. La pareja no solo confirmó que se comprometió, sino que también adelantó que planea celebrar su matrimonio el próximo año.

Mientras Angie Arizaga se prepara para esa nueva etapa junto a Jota Benz, Nicola Porcella habló con distancia de la relación que mantuvo con ella en el pasado. El conductor dejó claro que reconoce que hubo atracción, pero no amor, y que las diferencias entre ambos hicieron difícil que el vínculo se consolidara.

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Angie Arizaga y Jota Benz posan juntos, mostrando su apoyo mutuo en medio de los recientes eventos y declaraciones públicas.