Candidatos a la alcaldía de Lurigancho en las Elecciones Municipales 2026: conoce quiénes son y cuál es su trayectoria

Un votante deposita una cédula de votación en una urna de cartón durante un proceso electoral en el distrito de Chosica, en Lima, Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El distrito de Lurigancho-Chosica elegirá a su próxima autoridad edil el domingo 4 de octubre, en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Las hojas de vida entregadas para esta nota reúnen a 11 postulantes, entre exalcaldes, funcionarios municipales, empresarios, abogados y profesionales con experiencia en la gestión pública.

La relación incluye perfiles con antecedentes en anteriores procesos electorales y otros que buscan ingresar por primera vez a la política local. La información corresponde a las declaraciones juradas presentadas ante el sistema electoral, por lo que los datos sobre formación, trayectoria laboral, ingresos, bienes y afiliaciones políticas fueron declarados por cada candidato.

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¿Quiénes son los candidatos a la alcaldía de Lurigancho en las Elecciones Municipales 2026?

La lista de candidatos a la alcaldía de Lurigancho reúne a exautoridades municipales, profesionales con experiencia en el sector público y privado, así como postulantes con distintas trayectorias políticas.

Ilich Iván Pumacayo representa a Acción Popular en la contienda municipal

Ilich Iván Pumacayo Palomino postula a la alcaldía de Lurigancho-Chosica por el partido político Acción Popular. (Composición: Infobae Perú)

Por Acción Popular postula Ilich Iván Pumacayo Palomino, licenciado en Educación y en Administración de Empresas por la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. También declaró una maestría en Gestión Educacional y un doctorado en Ciencias de la Educación.

Pumacayo trabajó como docente universitario en la Universidad Privada César Vallejo entre 2016 y 2026. Además, declaró labores como asesor en el Congreso de la República entre 2024 y 2025. Su hoja de vida registra militancia en Acción Popular entre 2019 y 2022.

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Carlos Alberto Vargas postula por Ahora Nación - AN con experiencia en el sector energético

Carlos Alberto Vargas Vera postula a la alcaldía de Lurigancho-Chosica por la agrupación política Ahora Nación. (Composición: Infobae Perú)

El candidato de Ahora Nación - AN, Carlos Alberto Vargas Vera, declaró estudios técnicos en mantenimiento de centrales hidroeléctricas. Desde 2021 figura como gerente de Turbinas Hidráulicas S.A.C., empresa en la que también reportó participación accionaria. Antes estuvo vinculado al Partido Frente de la Esperanza y a Perú Moderno, organizaciones de las que declaró su renuncia.

Víctor Castillo postula nuevamente tras haber sido alcalde de Lurigancho

Víctor Arturo Castillo Sánchez, candidato de Alianza para el Progreso a la alcaldía de Lurigancho-Chosica, figura junto al símbolo de su agrupación política. (Composición: Infobae Perú)

Víctor Arturo Castillo Sánchez, candidato de Alianza para el Progreso, fue alcalde de Lurigancho entre 2019 y 2022 y anteriormente ocupó el cargo entre 2011 y 2014, cuando postuló por Unidos por el Pueblo. Además, fue director regional del Gobierno Regional de Lima entre 2015 y 2018.

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Castillo es abogado por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y declaró estudios concluidos en gobernabilidad, derecho penal y defensa y desarrollo nacional. En su hoja de vida figura como fundador de las organizaciones Unidos por el Pueblo y Unidad Huarochirana.

Rafael David Huaringa Saavedra llega a la contienda con experiencia en gestión de infraestructura

Rafael David Huaringa Saavedra postula a la alcaldía de Lurigancho-Chosica por la agrupación política Cooperación, Verdad y Honradez. (Composición: Infobae Perú)

Por Cooperación, Verdad y Honradez compite Rafael David Huaringa Saavedra, ingeniero civil por la Universidad de San Martín de Porres. Su experiencia laboral incluye cargos de infraestructura en las municipalidades de Paramonga y Ricardo Palma, así como funciones gerenciales en la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima (Emape) y en el Gobierno Regional del Cusco.

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Huaringa declaró ser responsable político distrital de Lurigancho-Chosica de Partido Político Cooperación Popular entre 2025 y 2026. Su declaración jurada también consigna el expediente 04436-2019-0-3205-JR-PE-02, a cargo del Juzgado Penal de Carapongo, con la anotación “sentenciado” en el apartado de resoluciones judiciales firmes.

Alfredo Mujica con trayectoria en la Municipalidad de Lurigancho

Alfredo Mujica Pastrana postula a la alcaldía de Lurigancho-Chosica con la organización política Juntos por el Perú. (Composición: Infobae Perú)

Alfredo Javier Mujica Pastrana representa a Juntos por el Perú. Es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y egresado de Administración y Negocios Internacionales de Certus. Su trayectoria laboral se concentra en la Municipalidad Distrital de Lurigancho, donde ocupó cargos en las áreas de participación ciudadana, salud pública, educación, cultura, deporte y desarrollo humano.

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Mujica declaró que fue regidor accesitario de Juntos por el Perú entre febrero y abril de 2026. Su hoja de vida también registra ingresos provenientes del sector público por S/108.000 durante 2025.

Ramón Tinta postula por el Partido del Buen Gobierno

Ramón Tinta Soriano postula a la alcaldía del distrito de Lurigancho-Chosica por el Partido del Buen Gobierno. (Composición: Infobae Perú)

El postulante del Partido del Buen Gobierno, Ramón Tinta Soriano, declaró estudios técnicos profesionales en Enfermería Técnica en el Instituto Superior Tecnológico Público Ramiro Prialé. Su principal actividad laboral registrada es como personal de seguridad en Proseguridad S.A., función que consignó desde 1998 hasta 2026. Antes estuvo afiliado a Verdad y Honradez y a Perú Moderno.

Luis Bueno busca volver a la alcaldía de Lurigancho con Somos Perú

Luis Fernando Bueno Quino postula a la alcaldía del distrito de Lurigancho-Chosica como representante del partido político Somos Perú. (Composición: Infobae Perú)

La contienda reúne a candidatos con trayectorias distintas. Entre ellos figura Luis Fernando Bueno Quino, de Somos Perú, quien fue alcalde de Lurigancho durante varios periodos entre 1993 y 2000, y entre 2003 y 2018. También integró la Cámara de Diputados entre 1990 y 1992 y fue congresista entre 2000 y 2001.

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Su hoja de vida registra estudios de Literatura y Lengua en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, aunque no declara la obtención de grado o título. En su trayectoria partidaria consigna cargos en Acción Popular durante la década de 1980, además de su participación en Cambio Radical y Solidaridad Nacional.

Olimpio López Mañuico cuenta con experiencia empresarial

Olimpio López Mañuico postula como candidato a la alcaldía distrital de Lurigancho-Chosica por la organización política País para Todos. (Composición: Infobae Perú)

Por País para Todos postula Olimpio López Mañuico, gerente de las empresas L. López S.A.C. y LM Agregados del Perú E.I.R.L. La hoja de vida registra que ambas compañías operan en Lurigancho. López declaró ser secretario distrital de su actual organización política entre 2025 y 2026.

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El candidato reportó participaciones en empresas vinculadas a materiales de construcción y transporte, además de una concesión de derechos mineros. Entre sus bienes muebles figuran un camión volquete y dos bombas hormigoneras.

Marisol Quinto combina su experiencia como abogada y empresaria en su candidatura

María Marisol Quinto Rojas postula a la alcaldía de Lurigancho-Chosica por el partido Perú Moderno. (Composición: Infobae Perú)

La abogada María Marisol Quinto Rojas es la candidata de Perú Moderno. Declaró ser gerente titular de Maquiro E.I.R.L. desde 2017 y asesora independiente desde 2019. Cuenta con título de abogada por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y bachillerato en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Peruana Los Andes.

Quinto integra el Tribunal Nacional de Ética y Disciplina de Perú Moderno desde 2025. Antes estuvo afiliada a Alianza para el Progreso, partido al que renunció en 2024.

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Carlos Alberto Jesús Paucar cuenta con experiencia en gestión municipal y asesoría jurídica

Carlos Alberto Jesús Paucar Chuco postula a la alcaldía distrital de Lurigancho - Chosica por la agrupación política Podemos Perú. (Composición: Infobae Perú)

El candidato de Podemos Perú, Carlos Alberto Jesús Paucar Chuco, es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y bachiller en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. También declaró una maestría en Gestión Pública por la Universidad César Vallejo.

Su trayectoria incluye cargos de gerente municipal y jefe de asesoría jurídica en la Municipalidad Distrital del Rímac, además de su puesto como jefe de Registro Civil en la Municipalidad Distrital de Ate. Fue regidor distrital por el Partido Popular Cristiano entre 2011 y 2014, y entre 2015 y 2018.

Timoteo Francisco Nishijima presenta una hoja de vida sin experiencia laboral ni formación académica declarada

Timoteo Francisco Nishijima Villavicencio postula como candidato a la alcaldía del distrito peruano de Lurigancho-Chosica por el partido Renovación Popular. (Composición: Infobae Perú)

Finalmente, Timoteo Francisco Nishijima Villavicencio postula por Renovación Popular Perú. Su declaración jurada no registra experiencia laboral, formación académica, cargos partidarios ni bienes e ingresos. Sí consigna una renuncia a Acción Popular en 2025.

Lista completa de postulantes y partidos políticos que participan en Lurigancho-Chosica

La relación de candidatos consignados en las hojas de vida revisadas es la siguiente:

Ilich Iván Pumacayo Palomino — Acción Popular

Carlos Alberto Vargas Vera — Ahora Nación - AN

Víctor Arturo Castillo Sánchez — Alianza para el Progreso

Sin candidato consignado — Avanza País

Rafael David Huaringa Saavedra — Cooperación, Verdad y Honradez

Alfredo Javier Mujica Pastrana — Juntos por el Perú

Ramón Tinta Soriano — Partido del Buen Gobierno

Luis Fernando Bueno Quino — Partido Democrático Somos Perú

Olimpio López Mañuico — Partido País para Todos

María Marisol Quinto Rojas — Perú Moderno

Carlos Alberto Jesús Paucar Chuco — Podemos Perú

Timoteo Francisco Nishijima Villavicencio — Renovación Popular Perú

Limeños deberán escoger al alcalde de Lima entre más de 20 candidatos (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo consultar las hojas de vida y los planes de gobierno de los candidatos?

Los electores pueden revisar las declaraciones juradas, los planes de gobierno, los expedientes de inscripción y las resoluciones de cada lista mediante las herramientas digitales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

En la plataforma Voto Informado, el ciudadano puede seleccionar el departamento de Lima, la provincia de Lima y el distrito de Lurigancho para acceder a la información de las candidaturas. El portal permite consultar la formación académica, experiencia profesional, trayectoria política, ingresos, propiedades, vehículos, participaciones empresariales y sentencias declaradas por los postulantes.

La Plataforma Electoral del JNE también reúne las resoluciones de los Jurados Electorales Especiales, los estados de inscripción y los documentos presentados durante el proceso. El cronograma oficial fija la elección municipal para el 4 de octubre de 2026.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales realizó este viernes el sorteo de miembros de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

¿Qué funciones tendrá el próximo alcalde de Lurigancho?

Quien resulte elegido asumirá la alcaldía de Lurigancho-Chosica para el periodo 2027-2030. La Ley Orgánica de Municipalidades establece que el alcalde es la máxima autoridad administrativa y política del gobierno local, además de presidir el Concejo Municipal y ejecutar los acuerdos y ordenanzas aprobados por ese órgano.

Entre sus atribuciones figura la conducción del presupuesto municipal, la administración de los bienes y rentas del distrito, la presentación de proyectos de ordenanzas y la supervisión de los servicios públicos locales. También debe liderar la coordinación de las políticas de seguridad ciudadana a través del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana.

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En un distrito como Lurigancho-Chosica, la gestión municipal abarca la limpieza pública, el mantenimiento de parques, la fiscalización del comercio, el otorgamiento de licencias, la ejecución de obras locales, la prevención de riesgos y la atención de emergencias. La municipalidad también interviene en programas sociales, actividades culturales, educación, deporte y protección de espacios públicos.