Dirigente de Acción Popular pide a Julio Chávez que “de por terminado y zanjado” su derrota en las Elecciones Primarias

PEn diálogo con Infobae Perú, el vicesecretario general nacional de Acción Popular, Rolando Velasco, dijo que en Acción Popular necesitan “gente que sume, no que reste”

Foto: Andina / Andina

La crisis en Acción Popular no tiene fin. Si bien Alfredo Baernechea ganó las elecciones primarias del partido fundado por Fernando Belaúnde, el presidente de la agrupación, Julio Chávez, asegura que hubo un fraude y que en realidad él fue el vencedor.

El conflicto interno siguió escalando y recientemente el Comité Nacional Electoral del AP expulsó a su presidenta, Cinthia Pajuelo Chávez, por presuntas irregularidades en la inscripción de delegados ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Como se sabe, estos delegados son los que finalmente decidieron que Baernechea sea el candidato presidencial. En diálogo con Infobae Perú, el vicesecretario general nacional de Acción Popular, Rolando Velasco, mencionó que los militantes están a la espera de que se oficialice el triunfo del periodista y político.

“La ONPE ha sido muy clara en declarar de que ese resultado es el producto de la votación de los delegados, cosa que nosotros consideramos normal, porque este es un trabajo también de coordinación con los dirigentes y con toda la gente que normalmente interviene en un proceso de votación”, subrayó.

El dirigente sostiene que el sector que no acepta los resultados no quiere aceptar que el proceso ha sido correcto. “Ellos mismos han puesto las reglas de juego para que se lleve a cabo esta votación a través de delegaturas“, explicó el vicesecretario.

Añadió que él y otros afiliados pidieron que el proceso de primarias se realice por medio de la modalidad ‘un militante, un voto’. “Pensaban que buscando los delegados les iba a ser fácil poder manejarlos y llevarlos, pues como se dice, de las narices a que voten por ellos”, aseveró.

Fotocomposición: Infobae Perú

Pide a Chavez que zanje el tema

El dirigente exhortó a Julio Chávez que “de por terminado y zanjado este tema”. “Nosotros necesitamos en el partido gente que sume, no que reste. Él, desgraciadamente, se ha puesto en la acera de frente”, remarcó. “A Julio lo conozco desde muy temprana edad, desde hace muchos años, cuando era un adolescente y no me equivoco en decir que yo lo he conocido casi como un niño”, resaltó.

Luego, mencionó que su partido no solo quiere “un país que esté representado por gente honesta, sino que debe ser la gente más proba del partido es la que debe estar en estas listas a nivel nacional”.

(Composición Infobae)

¿Qué pasará con Acción Popular?

El abogado y especialista en derecho electoral, José Naupari, advierte que estas denuncias podrían poner en entredicho la legitimidad de toda las listas partidarias. En ese sentido, si se demuestra que hubo irregularidades, Acción Popular podría quedar fuera de las elecciones generales 2026.

Advirtió que si la agrupación no inscribe sus listas hasta antes del 23 de diciembre, incurrirá en causal de cancelación de su inscripción, lo que lo dejaría fuera de la elección presidencial, de la Cámara de Diputados, Senadores y Parlamento Andino. “Si la irregularidad es transversal, se pueden caer todas las listas. Pero si no se presentan tachas, o si no se sustentan adecuadamente, las listas podrían pasar”, dijo el vicesecretario.

