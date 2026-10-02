El mensaje de Renzo Garcés para la hinchada de la selección peruana: “Vamos creciendo y madurando cada día”

Con dos partidos más por delante en suelo norteamericano, el defensor pidió al hinchaje que evalúe el proceso con perspectiva y recordó que el equipo aún está en plena fase de asimilación del esquema de Mano Menezes (Selección Peruana)

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El zaguero Renzo Garcés tomó la palabra. Lejos de esquivar el momento incómodo que atraviesa parte de la afición peruana tras los últimos resultados en la gira por Norteamérica, el central de Alianza Lima salió a dar la cara y lanzó un mensaje directo a los hinchas de la Selección Peruana: que no bajen los brazos, que el equipo está en construcción y que los frutos del trabajo que impulsa el comando técnico ya empiezan a asomar.

La ‘Bicolor’ disputó dos compromisos de preparación en suelo norteamericano con rendimientos dispares. En el primero, ante Estados Unidos, el combinado patrio sufrió una dura caída por 4-1 que encendió las alarmas y desató una ola de cuestionamientos en las redes sociales. En el segundo, frente a México, el equipo reaccionó y selló un empate 1-1 que, si bien no alcanzó para la victoria, mostró una versión más ordenada y competitiva, con futbolistas como Piero Magallanes, Jairo Vélez y Marco Huamán ganándose un lugar en la consideración del entrenador.

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Fue en ese contexto que Garcés atendió a los medios peruanos que cubren la gira y eligió el optimismo como bandera. “Esperamos que sigan creyendo en este equipo, vamos cada día creciendo y madurando, y agarrando confianza”, declaró el defensor de 30 años, en lo que sonó más a un llamado a la paciencia que a una simple frase de vestuario.

El rol de Mano Menezes en la cohesión del grupo

Renzo Garcés destacó el respaldo de Mano Menezes al plantel de la Selección Peruana y sostuvo que la confianza del técnico fortalece al grupo, incluso cuando los resultados no acompañan. (Selección Peruana)

Uno de los puntos que Garcés subrayó con más énfasis fue el impacto que tiene la confianza del técnico brasileño sobre el estado anímico del plantel. A su juicio, el respaldo que Mano Menezes brinda al grupo —sin importar si los resultados acompañan o no— es un pilar que sostiene la unidad interna del equipo.

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“El profe, con cualquier resultado, va confiando en el grupo y el grupo se va fortaleciendo con esa confianza del entrenador”, afirmó el zaguero, dejando en claro que el vínculo entre el cuerpo técnico y los jugadores atraviesa un buen momento puertas adentro, más allá de lo que reflejan los marcadores.

Esa dinámica, según el propio Garcés, es la que permite que el equipo avance en la asimilación de la propuesta táctica del estratega sudamericano. El defensor fue enfático en señalar que este tipo de partidos amistosos ante rivales de jerarquía tienen un valor formativo que va más allá del resultado puntual: sirven para que el entrenador afine su idea de juego y para que cada integrante del plantel esté listo cuando sea convocado.

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“Estos partidos sirven mucho para que el profe siga armando la idea que tiene y todos deben estar preparados para cuando se requiera”, sostuvo Garcés, quien también resaltó el beneficio de medirse ante selecciones de alto nivel en esta etapa del proceso.

Diferencias entre el choque ante Estados Unidos y el ‘Tri’

La Selección Peruana mostró dos versiones durante la gira norteamericana. Garcés reconoció que el equipo perdió el orden ante Estados Unidos, pero destacó la concentración mostrada frente a México (Selección Peruana)

El defensor también se detuvo a analizar con criterio propio lo que ocurrió en cada uno de los dos encuentros. Sobre el duelo ante el combinado norteamericano, reconoció que Perú arrancó bien, pero que el segundo gol en contra desarticuló la estructura del equipo y provocó un desorden que el rival supo aprovechar.

La historia fue diferente ante el conjunto azteca. Garcés destacó que el nivel de concentración fue notoriamente superior y que eso se tradujo en un desempeño más sólido durante los 90 minutos. “Con Estados Unidos tuvimos un buen primer tiempo y nos desordenamos después del segundo gol. Con México estuvimos concentrados al máximo y se vio la diferencia”, comparó el zaguero, trazando una línea clara entre ambas actuaciones.

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La mirada hacia adelante: Canadá y Colombia en el horizonte

Renzo Garcés sostuvo que Perú debe mirar hacia adelante tras los partidos ante Estados Unidos y México. El defensor resaltó la importancia de competir ante Canadá y Colombia en esta gira. (Selección Peruana)

La gira norteamericana de la ‘Bicolor’ aún no termina. La Selección Peruana tiene por delante dos compromisos más en esta ventana FIFA: el sábado 3 de octubre enfrentará a Canadá desde las 13:00 horas (18:00 GMT) en Montreal, y el martes 6 del mismo mes medirá fuerzas con Colombia a partir de las 18:00 horas (23:00 GMT) en Miami.

Para Garcés, esos partidos representan una nueva oportunidad de seguir creciendo como bloque y de sumar rodaje de cara a los desafíos que se avecinan, entre ellos la Copa América y las Eliminatorias Sudamericanas. El defensor fue claro al momento de trazar la mentalidad que debe primar en el grupo: mirar hacia adelante, sin anclarse en lo que ya no tiene solución.

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“Como futbolistas no podemos vivir de lamentos, debemos pensar en el ahora y en lo que viene más adelante. Nos ayuda muchísimo enfrentar a esta clase de rivales”, cerró Garcés, con un mensaje que apunta tanto al vestuario como a los hinchas que todavía esperan ver a la ‘Bicolor’ recuperar su mejor versión.