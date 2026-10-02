Conoce a los candidatos al Gobierno Regional de Áncash en las Elecciones Regionales y Municipales 2026

La contienda reúne perfiles con experiencia en gestión pública, gobiernos locales, Congreso y actividad profesional. Foto: Gobierno del Perú

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Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 definirán a las autoridades que conducirán los gobiernos regionales y municipales durante el periodo 2027-2030. En Áncash, la carrera por la gobernación regional llega a su etapa final con 11 fórmulas en competencia, luego de que el Jurado Electoral Especial (JEE) de Huaraz oficializara el retiro de Susy Aponte Polo, candidata de Socios por Áncash, tras su fallecimiento.

La oferta electoral reúne perfiles con experiencia en gobiernos locales, administración pública, Congreso y gestión regional, junto con postulantes cuya trayectoria está principalmente vinculada al ejercicio profesional. Entre los candidatos figuran exautoridades como Juan Carlos Morillo Ulloa, Vladimir Meza Villarreal, Betto Barrionuevo Romero y Jhosept Pérez Mimbela, además de otros postulantes que buscan llegar por primera vez al Ejecutivo regional.

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¿Quiénes son los candidatos al Gobierno Regional de Áncash en las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

Enrique Valois Alejandro Ocrospoma, del Partido Demócrata Verde, es administrador y tiene estudios de posgrado en Gestión Pública. Ha trabajado en la Municipalidad Provincial de Bolognesi y el Gobierno Regional de Áncash, además de haber sido candidato a gobernador en 2022. Jaime Carrión Ramírez, de Acción Popular, también figura entre los postulantes, aunque la información pública sobre su trayectoria electoral previa es más limitada y su hoja de vida ante el JNE constituye la referencia para revisar sus antecedentes.

Walter Severo Durand Castro, de la Alianza Electoral Venceremos, es médico cirujano formado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y registra estudios de maestría en Neurocirugía. Antonio Jorge Casana Alencastre, de Alianza para el Progreso, participó en las elecciones generales de 2021 como candidato al Congreso por Áncash y actualmente vuelve a competir por un cargo de elección popular.

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Elías Marcial Varas Meléndez, de Juntos por el Perú, es médico cirujano especializado en Ginecología y Obstetricia. Fue congresista por Áncash durante el periodo 2021-2026 y tuvo participación en asuntos vinculados con el Proyecto Especial Chinecas. Juan Carlos Morillo Ulloa, de Somos Perú, fue gobernador regional entre 2019 y 2020, después de ganar la segunda vuelta de 2018. Para estos comicios vuelve a postular al mismo cargo.

Enrique Ocrospoma, del Partido Demócrata Verde. Foto: Facebook

Juan del Carmen Vásquez Cruzado, del Frente de la Esperanza 2021, ya había participado en la elección regional de 2022. Vladimir Antonio Meza Villarreal, de País para Todos, fue alcalde provincial de Huaraz entre 2011 y 2014 y participa nuevamente en una elección regional después de haber sido candidato en 2022.

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Yván Segundino Hernández Carrasco, de Perú Primero, es abogado y ocupó distintos cargos en la administración pública regional, entre ellos las direcciones regionales de Trabajo y de Transportes y Comunicaciones. Betto Barrionuevo Romero, de Podemos Perú, fue alcalde de Huayllabamba, gerente regional de Planeamiento y Presupuesto y congresista por Áncash entre 2020 y 2021. Finalmente, Jhosept Amado Pérez Mimbela, de Renovación Popular, fue alcalde provincial de Casma y congresista durante el periodo parlamentario 2020-2021.

Lista completa de postulantes y partidos políticos que participan en las elecciones al Gobierno Regional de Áncash

La relación vigente está integrada por Enrique Alejandro Ocrospoma, del Partido Demócrata Verde; Jaime Carrión Ramírez, de Acción Popular; Walter Severo Durand Castro, de la Alianza Electoral Venceremos; Antonio Casana Alencastre, de Alianza para el Progreso; Elías Marcial Varas Meléndez, de Juntos por el Perú; y Juan Carlos Morillo Ulloa, del Partido Democrático Somos Perú.

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También participan Juan del Carmen Vásquez Cruzado, del Partido Frente de la Esperanza 2021; Vladimir Antonio Meza Villarreal, de País para Todos; Yván Segundino Hernández Carrasco, de Perú Primero; Betto Barrionuevo Romero, de Podemos Perú; y Jhosept Amado Pérez Mimbela, de Renovación Popular Perú.

El registro inicialmente contemplaba 12 organizaciones políticas para la elección regional. Sin embargo, la fórmula de Socios por Áncash dejó de participar después del fallecimiento de su candidata a gobernadora, Susy Ysabel Aponte Polo, conocida como “La China Polo”. El JEE de Huaraz formalizó su retiro mediante la Resolución N.° 2358-2026-JEE-HRAZ/JNE, emitida el 1 de octubre de 2026.

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Antonio Casana, de Alianza para el Progreso. Foto: Facebook

¿Cómo consultar las hojas de vida y los planes de gobierno de los candidatos?

Los electores pueden revisar la información oficial de los postulantes mediante Voto Informado del JNE, plataforma que concentra las hojas de vida y los planes de gobierno correspondientes a las Elecciones Regionales y Municipales 2026. La consulta permite seleccionar la jurisdicción electoral y acceder a los candidatos y organizaciones que participan en ella.

Las hojas de vida contienen información declarada por los propios postulantes, como formación académica, experiencia profesional, trayectoria política, cargos ejercidos, bienes, rentas y sentencias, de acuerdo con los rubros establecidos para la declaración electoral. Los planes de gobierno, por su parte, permiten conocer las propuestas registradas formalmente por cada organización política.

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El JNE también dispone de la Plataforma Electoral, donde pueden revisarse expedientes, resoluciones y el estado de las candidaturas. Para consultar antecedentes de procesos anteriores, se encuentra Infogob, que reúne información político-electoral histórica.

¿Qué funciones tendrá el próximo gobernador de Áncash?

El gobernador que sea elegido asumirá durante el periodo 2027-2030 y encabezará el órgano ejecutivo del Gobierno Regional de Áncash. La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales establece que estas entidades tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia y que su finalidad comprende promover el desarrollo y las inversiones regionales.

Entre sus atribuciones estará dirigir la administración regional, ejecutar políticas y proyectos y establecer prioridades para áreas que se encuentran dentro de las competencias regionales, como educación, salud, agricultura, transporte y desarrollo económico. También deberá coordinar con el Gobierno Nacional y las municipalidades cuando determinadas intervenciones requieran la participación de distintos niveles del Estado.

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Elías Varas Meléndez, de Juntos por el Perú. Foto: Facebook

El nuevo gobernador deberá trabajar además frente al riesgo de desastres, incluida la atención de los efectos asociados al fenómeno El Niño, así como en infraestructura y conectividad. La gestión regional también tendrá que coordinar con el Consejo Regional, órgano que ejerce funciones normativas y fiscalizadoras.

¿Cuándo son las elecciones municipales 2026 y dónde consultar tu local de votación?

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizarán el domingo 4 de octubre. En esa jornada se elegirán autoridades para el periodo 2027-2030, entre ellas gobernadores y vicegobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes provinciales y distritales y regidores.

Para conocer el local de votación, la ONPE habilitó una plataforma en la que el elector debe ingresar su número de DNI. Allí puede verificar el centro asignado, la dirección, el número de mesa y si fue designado como miembro de mesa.

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La jornada electoral está prevista entre las 7:00 a. m. y las 5:00 p. m. Antes de acudir a votar, se recomienda comprobar nuevamente la información oficial, debido a que pueden producirse modificaciones en los locales de sufragio. La consulta del lugar de votación debe complementarse con Voto Informado del JNE para revisar las candidaturas y propuestas correspondientes.

Jhosept Pérez Mimbela, de Renovación Popular. Foto: Facebook