Selección peruana Sub 20 se medirá en dos partidos amistosos ante Ecuador como parte de la preparación para el Sudamericano 2027

Selección peruana Sub 20 jugará dos amistosos ante Ecuador en Quito. Crédito: La Bicolor.

Guardar

La selección peruana Sub 20 afrontará dos amistosos ante Ecuador en Quito como parte de su ruta al Sudamericano de 2027. El conjunto que dirige Thiago Kosloski jugará el sábado 3 de octubre, a las 15:00, y volverá a enfrentarse con el combinado ecuatoriano el martes 6, a las 10:00. La Federación Peruana de Fútbol difundió la programación de la doble fecha, que permitirá evaluar al grupo tras su reciente participación en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Ambos encuentros están previstos en el Chubb Arena, escenario donde Independiente del Valle ejerce la localía. Los partidos constituirán una prueba internacional para una selección que busca consolidar una base de futbolistas nacidos en 2007 y 2008, elegibles para el certamen continental. Ecuador representa una exigencia por el trabajo que sostiene en categorías juveniles y por el conocimiento de sus jugadores.

PUBLICIDAD

El Sudamericano Sub 20 de 2027 todavía no tiene una sede confirmada. La previsión apunta a que se celebre entre enero y febrero, como ocurrió en ediciones anteriores, aunque la Confederación Sudamericana de Fútbol no comunicó fechas ni organización. El torneo repartirá cuatro clasificaciones directas y una plaza para el repechaje intercontinental rumbo al Mundial de la categoría. La Copa Mundial Sub 20 de 2027 tendrá a Azerbaiyán y Uzbekistán como anfitriones y reunirá a 24 selecciones, según la distribución de cupos informada por la FIFA.

Selección peruana confirmó los amistosos de la Sub 20 ante Ecuador en Quito. Crédito: Instagram La Bicolor.

Thiago Kosloski recupera piezas capitales

La nueva convocatoria despeja una de las dificultades que Kosloski enfrentó durante el torneo en Argentina. Rafael Guzmán, Francesco Andrealli y Franco Giambavichio se integraron a los trabajos de la selección luego de no contar con autorización de sus clubes para disputar los Juegos ODESUR. Sus ausencias redujeron las opciones del comando técnico en una competición concentrada y con pocos días de recuperación entre partidos. El retorno de los tres jugadores ofrece alternativas en zonas que el entrenador deberá definir antes de la competencia sudamericana, cuyo calendario obligará a sostener intensidad y regularidad.

PUBLICIDAD

Felipe Chávez, mediocampista del Magdeburg de Alemania, aparece como uno de los nombres seguidos para este proceso. También figuran Aitor León, del Athletic Club; Alonzo Vincent, del Servette FC; Nicolás Cairo, del Sassuolo; Alberto Velásquez, del FC Midtjylland, y Philipp Eisele, del Eintracht Frankfurt. La presencia de futbolistas que actúan fuera del país amplía el universo de observación.

El bronce de Perú en los Juegos ODESUR

Perú llega a esta ventana después de conquistar la medalla de bronce en el fútbol masculino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, una ubicación que no alcanzaba desde hacía 32 años. En el duelo por el tercer puesto, el cuadro peruano venció 2-1 a Chile en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario.

PUBLICIDAD

Resumen del emocionante encuentro entre Perú y Chile por la medalla de bronce en los Juegos Suramericanos de Rosario. Con goles de Markkarí y un autogol, la selección peruana venció 2-1 a 'La Roja' para subirse al podio. - Movistar Deportes

Piero Cari abrió el marcador a los 22 minutos, después de una jugada que terminó con un centro al área. El 2-0 llegó a los 63, tras un autogol del chileno Matías Orellana en una acción a balón detenido.

Chile recortó la diferencia en el tiempo añadido por medio de Cristian Rocha, pero Perú sostuvo el resultado hasta el final. Antes, Argentina había eliminado al equipo de Kosloski en semifinales con un gol en los últimos minutos. Los amistosos ante Ecuador permitirán revisar la respuesta del plantel frente a un rival de nivel regional y continuar la preparación hacia el Sudamericano, que definirá el camino peruano al Mundial Sub 20.

PUBLICIDAD