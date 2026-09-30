Harvey Colchado afirma que censura al ministro del Interior tendrá dos votos a favor de Ahora Nación

El diputado de Ahora Nación ya había expresado su rechazo a la censura contra el ministro César Astudillo porque considera que se pondría en riesgo una intención de “reforma policial”

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El diputado de Ahora Nación, Harvey Colchado, sostuvo que el ministro del Interior César Astudillo debe continuar en el cargo pese a la moción de censura, porque “merece una oportunidad de dirigir a la Policía”. El legislador señaló que la bancada no respaldará mayoritariamente la medida, aunque dos de sus integrantes votarán a favor de remover del cargo al titular del Mininter.

“Yo no estoy diciendo que Astudillo es el mejor ministro, yo digo que lo que ha hecho al nombrar a un comandante de la Policía Nacional que es conocido como honesto, metódico. No tengo ninguna amistad con él, pero es conocido por su entorno policial, y le ha dado su respaldo, entonces merece una oportunidad de dirigir a la Policía”, indicó Colchado a RPP.

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El pleno de la Cámara de Diputados debatirá la censura el jueves 1 de octubre, luego de una decisión adoptada en la Junta de Portavoces presidida por el presidente de la Cámara, Óscar Reto, de la bancada de Buen Gobierno.

La censura fue presentada con 35 firmas pertenecientes a las bancadas de Juntos por el Perú, Buen Gobierno y Obras, quienes argumentaron una presunta “falta de liderazgo e idoneidad” del ministro Astudillo.

Ahora Nación, dividido por la censura al Mininter

Al referirse a las diferencias dentro de Ahora Nación con respecto a la censura del ministro Astudillo, Colchado declaró en conversación con RPP que sus colegas de bancada, “Jair Manrique y Ruth Luque están a favor de la censura, Indira Huilca también. Yo respeto la posición de ellos”.

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El diputado añadió que sus compañeros cuestionan la ausencia de una reforma policial y de planes contra el crimen, aunque defendió que la Policía cuenta con planes anuales.

La diputada Indira Huilca precisó luego, durante una entrevista con RPP, que la senadora Ruth Luque no participará de la votación porque pertenece a una cámara distinta del Congreso. Es así como Manrique y Huilca serán los dos votos de la bancada de Ahora Nación a favor de censurar al ministro Astudillo.

La diputada Indira Huilca será una de las dos integrantes de la bancada de Ahora Nación que votará a favor de la censura contra el ministro César Astudillo.

Harvey Colchado rechaza censurar al ministro César Astudillo

El diputado Harvey Colchado ya había anunciado que, por ahora, no apoya una moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo, y argumentó que su salida podría ser perjudicial a una reforma policial

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A través de un mensaje extenso difundido en su cuenta de X este domingo, el parlamentario consideró que retirar al titular del sector antes del próximo proceso de ascensos a generales podría favorecer, según sostuvo, a sectores contrarios a la reforma policial.

“Censurar hoy al ministro Astudillo, justo antes de los ascensos a general, puede abrirle el Mininter a quienes quieren enterrar toda reforma policial. No les facilitaré ese camino, pero tampoco doy un cheque en blanco”, afirmó.

La postura de Colchado contrasta con la de otros integrantes de su agrupación que han defendido la salida de Astudillo por su gestión frente a la crisis de seguridad. La moción, en rigor, cuestiona su liderazgo y atribuye al sector responsabilidad política por el incremento de los homicidios y por las deficiencias en la respuesta frente a la criminalidad.

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