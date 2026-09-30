Eddie Fleischman criticó a Universitario por la salida de Héctor Cúper: “Para complacer a los jugadores. Manoseo de los Dts”

Eddie Fleischman criticó a Universitario por la salida de Héctor Cúper.

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El martes 29 de septiembre se confirmó la salida de Héctor Cúper de Universitario de Deportes, luego de la goleada que sufrió ante Deportivo Garcilaso en Cusco. El resultado alejó al conjunto ‘crema’ del primer puesto de la tabla del Torneo Clausura 2026.

El club comunicó la decisión a través de sus redes sociales. La noticia generó reacciones en la prensa deportiva. Entre ellas, el periodista Eddie Fleischman criticó la salida de Cúper en su cuenta de X.

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“Una nueva demostración de improvisación e incompetencia de la administración de la ‘U’”, escribió en referencia a la conducción de Franco Velazco y su equipo de trabajo en el club de Ate.

Fleischman también sugirió que la destitución del entrenador respondió a un posible pedido de los futbolistas. “Sin rumbo claro y decidiendo en función de lo que digan las redes y complacer a los jugadores”, añadió.

El comunicador cerró su post con un cuestionamiento al manejo de los contratos de los técnicos y al dinero destinado a indemnizaciones: “Incluido el manoseo de los DT y absurdos gastos en indemnizaciones”.

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Eddie Fleischman señaló que el despido de Héctor Cúper se debió a un mal manejo de la administración.

Fabián Bustos, el reemplazo de Héctor Cúper

Mientras Universitario de Deportes definía la salida de Héctor Cúper, la administración inició la búsqueda de un reemplazante con la mira puesta en la recta final del Torneo Clausura 2026.

La primera información sobre el posible sucesor del técnico argentino llegó desde el extranjero. El periodista César Luis Merlo informó que el club mantenía conversaciones avanzadas con Fabián Bustos para concretar su regreso a Ate, tras su breve etapa en Millonarios.

Minutos después, RPP confirmó que Bustos aceptó la propuesta de Universitario para volver al club. “Hay acuerdo. Fuentes confirmaron que Fabián Bustos asumirá la dirección técnica de Universitario de Deportes. Mínimos detalles por definir, pero estratega argentino ya dio el sí”, publicó el medio.

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De esta manera, Bustos volvería a dirigir al cuadro crema con el objetivo de pelear por el Torneo Clausura y, luego, buscar el tetracampeonato nacional. El argentino ya integró el comando técnico que consiguió el bicampeonato con Universitario.

Fabián Bustos volverá a Universitario tras la salida de Héctor Cúper, según RPP.

Los desafíos de Universitario en el cierre del Torneo Clausura

La salida de Héctor Cúper va más allá de la goleada por 4-0 ante Deportivo Garcilaso. La derrota en Cusco era un escenario posible por el buen momento del club cusqueño y las condiciones de su localía, a más de tres mil metros sobre el nivel del mar.

El principal cuestionamiento apuntó al funcionamiento de Universitario. El equipo de Cúper estuvo lejos de la versión que logró el tricampeonato hace algunos meses. En su momento, el comando técnico modificó el sistema, con el paso del 3-5-2 al 4-4-2, aunque luego debió volver al esquema anterior ante la respuesta de los jugadores y los resultados.

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Ante Alianza Lima, los ‘cremas’ ya habían mostrado señales de su bajo rendimiento. Universitario fue superado durante varios pasajes en Matute y defendió cerca de su arco. El gol de Lisandro Alzugaray, tras un error de Diego Enríquez y Gianfranco Chávez, maquilló la actuación de la ‘U’.

El cuadro 'crema' fue goleado 4-0 en Cusco y cedió el primer lugar de la tabla a su rival de turno - Crédito: L1MAX.

En ese sentido, el principal desafío de los ‘merengues’ será encontrar un rendimiento que les permita pelear por el Torneo Clausura y conquistar la Liga 1 2026. Quizá no será una versión similar a la que obtuvo el tricampeonato, pero deberá alcanzar para sostener la disputa por el título.

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El vigente tricampeón marcha segundo en el Clausura con 20 puntos, a dos del líder Deportivo Garcilaso. La ‘U’ afrontará un calendario exigente, con salidas al norte y otra a la altura de Huancayo.

Con Fabián Bustos o con el nuevo entrenador que asuma el cargo, Universitario deberá corregir su funcionamiento con rapidez, hacerse fuerte de local y, sobre todo, puntuar de visita. Esos son los retos de los ‘cremas’ en lo que resta del torneo local.