Perú

Conciertos gratis en Lima: ¿Dónde y cuándo serán los shows por cierres de campaña con Corazón Serrano, Son Tentación, DJ Peligro y más artistas?

Los postulantes a varias alcaldías convocaron actividades con cumbia, salsa y música tropical hasta el jueves 1 de octubre, antes de las restricciones por los comicios municipales

Cierres de campaña con música en Lima
Cierres de campaña con música en Lima
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La recta final hacia las Elecciones Regionales y Municipales del domingo 4 de octubre tendrá conciertos gratuitos en varios distritos de Lima como parte de los cierres de campaña de candidatos a las alcaldías. Corazón Serrano, Son Tentación, La Bella Luz, Son del Duke, Deyvis Orosco, Amor Rebelde y otras agrupaciones fueron anunciadas en actividades programadas hasta el jueves 1 de octubre.

Los mítines políticos podrán realizarse hasta las 23:59 horas de esa fecha. Desde el viernes 2 de octubre rige la prohibición de reuniones o manifestaciones políticas de carácter público, de acuerdo con las restricciones electorales previstas para los comicios.

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Las actividades se concentran en distritos del norte, este y sur de la capital. Los candidatos han difundido mediante redes sociales los lugares, horarios y artistas que participarán en las jornadas, que incluyen presentaciones de cumbia, salsa, música tropical y espectáculos para familias.

Chechito y Toño Centella en Independencia

La agenda de este martes 29 de septiembre incluye el evento de Gregorio Bernardino Quispe Alvino, conocido como Goyo, candidato a la alcaldía de Independencia. El encuentro está convocado desde las 17:00 horas en el cruce de las avenidas Los Jazmines y Los Pinos, a la altura del paradero 6 de El Ermitaño.

En el escenario están anunciados El Gran Saico, Chechito, Toño Centella e Internacional Sabor. Quispe busca pasar de su actual condición de regidor distrital al cargo de alcalde para el periodo 2027-2030.

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Toño Centella, regidor de Comas.
Toño Centella

Dos mítines con artistas invitados en San Juan de Lurigancho

El miércoles 30 de septiembre concentrará la mayor cantidad de cierres de campaña con espectáculos musicales. En San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, candidato de Somos Perú, citó a sus simpatizantes desde las 16:00 horas en el área deportiva del Mercado Los Heraldos, a la altura 14 de La Central.

Para esa actividad fueron anunciados Carlos Miguel, N’Samble, Bembé, Muñequitas de Sally, El Cuarteto Continental y Bless. El candidato busca volver a dirigir la municipalidad del distrito.

La jornada del miércoles incluirá un segundo acto político en San Juan de Lurigancho. Pepe Luna Morales anunció su cierre para las 18:00 horas en el cruce de Los Jardines y el jirón Las Ortigas, a una cuadra de la estación Los Jardines del Metro de Lima.

La programación difundida para ese encuentro incluye a La Bella Luz, La Charanga Habanera, Fito Ramírez y Orquesta, Chevy y su Caliente, además de DJ Peligro.

La Charanga Habanera se muestra agradecido con el público peruano.
La Charanga Habanera.

Salsa y cumbia en Carabayllo y Villa María del Triunfo

En Carabayllo, Wilmer Valverde Valverde programó su actividad desde las 17:00 horas. La convocatoria incluye a Los Ecos, Kiara Franco y Amor Rebelde. La agrupación de cumbia también había sido anunciada para el evento de Mónica Acuña Jara en Comas, realizado el lunes 28 de septiembre junto a Deyvis Orosco, Jeison Manuel, Carlos Miguel, Los Claveles de la Cumbia, Miguel Salas y Bryan Camus.

El mismo miércoles, Guido Iñigo Peralta, candidato a la alcaldía de Villa María del Triunfo, realizará su cierre desde las 17:00 horas en la Plaza de Armas del distrito, ubicada en José Gálvez 895. La cartelera contempla a La Bella Luz, Somos Norte, La Charanga Habanera, Surandino y Los Shapis.

Deyvis Orosco recibe fuerte acusación.
Deyvis Orosco recibe fuerte acusación.

Puente Piedra reunirá a Son Tentación y Suu Rabanal

Milton Jiménez Salazar, aspirante a la alcaldía de Puente Piedra por Avanza País, anunció una concentración desde las 15:00 horas en el cruce de la avenida Lecaros y La Alameda.

Entre los invitados figuran La Primerísima del Perú, Barrio Fino, Esencia Romántica, Son Tentación, Suu Rabanal y El Chombo.

Bryan Torres – Barrio Fino – Samahara Lobatón – Perú – entretenimiento – 14 enero
Barrio Fino. (Instagram)

1 de octubre, último día de conciertois gratis

El jueves 1 de octubre, último día autorizado para este tipo de eventos, habrá cierres en San Juan de Lurigancho, Los Olivos, San Martín de Porres y Villa El Salvador.

Juan Navarro, quien también busca la alcaldía de San Juan de Lurigancho, convocó a su actividad desde las 16:00 horas en el cruce de la avenida Jardines Oeste con el jirón Las Ortigas, cerca de la estación Hacienda del Metro de Lima. La programación incluye a Somos Norte, Dúo Ayacucho, Los Ecos y Cuarteto Continental.

En Los Olivos, Erick Melchor anunció un evento desde las 16:00 horas en el cruce de las avenidas Palmeras y Naranjal. La lista de artistas incluye a Son del Duke, Brunella Torpoco, Guinda, Armonía 10 de Walther Lozada y otros números musicales.

El candidato Lucho Cárcenas, de Somos Perú, realizará su cierre en San Martín de Porres desde las 14:00 horas en la cuadra 35 de la avenida Perú. La actividad incluirá un show infantil, juegos inflables y las presentaciones de La Primerísima del Perú, Caballito y su Sabor de La Habana, Son Tentación y Barrio Fino.

Brunella Torpoco viste un vestido de color beige con aberturas cruzadas en el torso sobre un fondo blanco
Brunella Torpoco

La cartelera con mayor presencia de cumbia para el último día de campaña se realizará en Villa El Salvador. Kevin Iñigo Peralta programó su evento desde las 15:00 horas en el Óvalo Las Palomas, en el cruce de la avenida 200 Millas y la avenida Revolución.

En ese escenario se anunciaron Corazón Serrano, Son del Duke, Tony Rosado, You Salsa y Afrodisiaco. La actividad formará parte de los últimos actos públicos de campaña antes de la votación municipal y regional del domingo 4 de octubre.

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