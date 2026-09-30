Perú

La Libertad adelantaría el fin de clases escolares por el Fenómeno de El Niño

Familias esperan precisiones sobre la reorganización de jornadas ante las precipitaciones que podrían afectar los traslados y la infraestructura de las escuelas

Ante la inminente llegada de un fuerte Fenómeno del Niño, las autoridades de la región La Libertad han decidido adelantar el fin del año escolar para salvaguardar la integridad de los estudiantes. Este reportaje muestra los daños causados por lluvias y huaicos en el pasado y la reacción de los padres de familia ante esta medida preventiva.| Ocurre Ahora
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La región La Libertad prevé que el año escolar concluya el 2 de diciembre, 16 días antes de la fecha inicialmente programada para el 18 de diciembre. Esto debido al riesgo de lluvias, huaicos y daños en la infraestructura educativa vinculados al Fenómeno de El Niño.

La medida alcanzaría a cerca de 520 mil estudiantes de las 3.484 instituciones educativas registradas en la región, tanto públicas como privadas. Los colegios deberán reorganizar sus actividades para completar los contenidos previstos antes del cierre anticipado.

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Más de 500 mil escolares de La Libertad tendrían un fin de ciclo anticipado
Más de 500 mil escolares de La Libertad tendrían un fin de ciclo anticipado| Foto: Andina

Colegios evaluarían horas adicionales y clases en feriados

Las instituciones educativas tendrían que aplicar mecanismos para cumplir con el calendario académico. Entre las opciones figura la ampliación de la jornada diaria y el dictado de clases durante los feriados que aún contempla el calendario.

La decisión responde a la posibilidad de que las precipitaciones afecten el acceso a los centros de enseñanza y pongan en riesgo a alumnos, docentes y personal administrativo. En zonas de Trujillo, varias vías presentan acumulación de barro y daños que dificultan el traslado de las familias.

Una madre de familia consultada por el programa Ocurre Ahora consideró necesaria la medida ante las condiciones de las calles.

“Imagínate qué me cuesta traerlos acá, si está lleno de barro, lleno de lluvia, las pistas están todas destruidas”, afirmó.

Varias personas y personal de rescate avanzan por una calle inundada frente a viviendas de adobe y ladrillo
Residentes y rescatistas caminan por calles anegadas en una localidad peruana afectada por las intensas lluvias vinculadas al fenómeno El Niño.

Algunos padres señalaron que aún no recibieron una comunicación oficial de los planteles sobre el cambio en el término de las clases. Una de las madres dijo que esperaba precisiones en una próxima asamblea escolar.

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Otros plantearon que, ante la amenaza de lluvias, las clases podrían desarrollarse de forma remota para evitar una modificación del cronograma, aunque no esté acuerdo, sería la medida más cercana.

Infraestructura en riesgo de los colegios

La preocupación también se concentra en el estado de algunos locales educativos situados cerca de quebradas o con estructuras deterioradas. Durante el reporte, testigos alertaron sobre la caída de un muro en un colegio y que las autoridades no han subsanado.

En los años 2017 y 2023, las precipitaciones y los deslizamientos provocaron afectaciones en vías, viviendas e instituciones educativas. Una situación que se podría repetir ante el calentamiento del mar.

Emergencia por huaicos obliga a postergar el inicio del año escolar en San Francisco, Ayacucho. (Foto: FB/@UGEL La Mar)
Emergencia por huaicos obliga a postergar el inicio del año escolar en San Francisco, Ayacucho. (Foto: FB/@UGEL La Mar)

Alerta por el Fenómeno de El Niño

El fenómeno de El Niño se mantendría activo durante los meses siguientes, con un calentamiento excepcional del mar frente a la costa peruana. En la franja costera, conocida como región Niño 1+2, el evento conservaría una intensidad extraordinaria hasta enero de 2027, antes de perder fuerza hacia el otoño.

En el Pacífico central, El Niño persistiría con intensidad muy fuerte hasta ese mismo mes. Entre octubre y diciembre, se esperan lluvias por encima de lo habitual en la costa norte, la costa central y los valles andinos del norte.

Podrían ocurrir precipitaciones moderadas o fuertes, especialmente en Tumbes, y aumentar los caudales de los ríos Tumbes, Chira, Piura, La Leche y Jequetepeque.

Para el verano de 2027, el patrón lluvioso continuaría en el norte y centro costero. La costa registraría temperaturas muy superiores a sus promedios, con posibilidad de récords.

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