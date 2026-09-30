Paro de transporte en Tacna: dos días de marchas y una disputa por el precio del pasaje

Un reporte periodístico de Latina Noticias informa sobre el paro de transportistas en Tacna debido al incremento en el precio del petróleo, el cual alcanzó los 26 soles por galón. La medida de protesta incluye movilizaciones en la ciudad y la intención del gremio de elevar el costo del pasaje urbano a 1.50 soles, lo que genera manifestaciones en contra por parte de colectivos universitarios y ciudadanos.

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Tacna atraviesa el segundo día de paro del transporte urbano, una medida que dejó a la ciudad sin el servicio regular de buses y obligó a suspender las clases presenciales. Los dirigentes del sector sostienen que, si no reciben una respuesta a sus reclamos, desde mañana la tarifa pasará de un sol a S/ 1,50, un incremento de 50%.

La paralización, anunciada en principio por 48 horas, alteró la movilidad de miles de personas. Ante la ausencia de unidades de transporte público, vecinos de distintos sectores recurrieron a colectivos y taxis para llegar a sus centros de trabajo, mercados y otros destinos. Algunos optaron por caminar, mientras otros utilizaron motocicletas, mototaxis y vehículos particulares.

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Las instituciones educativas trasladaron sus actividades a la modalidad virtual mientras dure el paro. Los dirigentes del transporte confirmaron que la medida concluye hoy, aunque mantienen la advertencia de aplicar el nuevo precio del pasaje si las autoridades no atienden sus pedidos vinculados al alza del combustible y a un esquema de subsidios.

Varias personas y conductores bloquean la circulación vial con automóviles y mototaxis en dos tramos de carretera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El precio del combustible llegó a S/ 26 por galón en Tacna

El reclamo central de los transportistas se vincula con el precio del petróleo, que alcanzó los S/ 26 por galón en Tacna. Según los conductores, a comienzos de año el mismo combustible costaba entre S/ 14 y S/ 15. En los últimos meses, el valor ya había subido a un rango de S/ 22 a S/ 23, antes del nuevo incremento.

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El combustible representa uno de los principales costos para las empresas de transporte urbano de Tacna, cuyos vehículos funcionan casi en su totalidad con petróleo. Los transportistas afirman que la suba acumulada redujo sus márgenes para cubrir gastos operativos, mantenimiento de las unidades, remuneraciones y otros servicios asociados a la prestación diaria.

Frente a ese escenario, el sector exige que el Gobierno otorgue un subsidio de S/ 12 por galón, en lugar de los S/ 4 que mencionan como referencia. Los dirigentes consideran que esa diferencia refleja el salto entre el precio que pagaban a inicios de año y el valor actual del combustible. Hasta el momento, ninguna empresa local accedió al subsidio de S/ 4 al que aluden los manifestantes.

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Una persona deposita monedas de un sol y cincuenta céntimos en la máquina cobradora de un autobús urbano que indica un pasaje de 1,50 soles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las empresas anunciaron que cobrarán S/ 1,50 desde mañana

La advertencia de los dirigentes es que las unidades comenzarán a cobrar S/ 1,50 por viaje desde mañana. El anuncio contempla, además, que los conductores no permitirán el ascenso de pasajeros que pretendan pagar la tarifa anterior de un sol, que regía antes del inicio de la paralización.

El eventual aumento tendría impacto directo en usuarios que dependen del transporte público para desplazarse cada día. La modificación de la tarifa coincide con una jornada de movilizaciones y con el malestar de sectores que rechazan que el costo del pasaje se traslade a los pasajeros sin que exista una solución previa para el alza de los combustibles.

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Los transportistas plantean que el ajuste responde a una necesidad operativa y no a una decisión aislada. La discusión quedó concentrada en el ámbito local, ya que no se anunció el arribo de autoridades nacionales a Tacna para intervenir en el conflicto. Las gestiones continúan entre los dirigentes del sector, la Municipalidad Provincial de Tacna y otros actores de la ciudad.

Un grupo de jóvenes marcha por una avenida de Tacna con carteles que reclaman contra la subida de la tarifa del transporte público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estudiantes universitarios marchan contra el aumento previsto

La ciudad concentra dos movilizaciones con reclamos contrapuestos. Por un lado, los transportistas vuelven a las calles para exigir mayores subsidios frente al encarecimiento del petróleo. Por otro, estudiantes universitarios y ciudadanos convocados a través de redes sociales protestan contra la posibilidad de que la tarifa suba a S/ 1,50.

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La movilización de los universitarios no respalda las demandas del sector transportista. Los jóvenes cuestionan que el aumento previsto recaiga sobre los usuarios y rechazan que el pasaje suba 50% en un contexto de interrupción del servicio. A la protesta se sumaron organizaciones de la sociedad civil y vecinos que piden una respuesta de las autoridades.

Entre los pedidos figura la liberación de las rutas de transporte público, una medida que, según los manifestantes, permitiría ampliar la competencia y evitar que las empresas apliquen el incremento anunciado. La demanda está dirigida a la Municipalidad Provincial de Tacna, que en marzo se comprometió a trabajar en ese proceso, aunque hasta ahora no se concretó.

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Una terminal urbana en Tacna permanece vacía con varios buses alineados y un cartel que indica la tarifa del pasaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La liberación de rutas sigue pendiente pese al compromiso municipal

La propuesta de elevar el pasaje a S/ 1,50 ya había generado protestas de la población en una ocasión anterior. La discusión reapareció ahora con más fuerza debido a la paralización del transporte, al aumento del combustible y a la posibilidad de que el nuevo precio entre en vigencia al día siguiente de concluida la medida de fuerza.

La liberación de rutas aparece como uno de los puntos centrales del reclamo ciudadano. Quienes respaldan esa alternativa sostienen que una mayor apertura del servicio podría ofrecer nuevas opciones de traslado y limitar aumentos unilaterales. Los transportistas, en cambio, mantienen su demanda de subsidios como respuesta al incremento de sus costos.

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Al cierre de la segunda jornada del paro, el servicio urbano seguía suspendido y las clases continuaban de forma remota. Los dirigentes confirmaron que la protesta concluye hoy, pero dejaron abierta la posibilidad de que las unidades retomen sus recorridos con la tarifa de S/ 1,50, mientras estudiantes y vecinos preparan nuevas acciones para impedir el aumento.