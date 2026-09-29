Nuevo tramo del Metropolitano en la Vía Expresa Grau iniciará su periodo de prueba con pasajeros este 1 de octubre

ATU enviará al MEF adenda para formalizar operación del Metropolitano tras 15 años y renovar flota. (Foto: Agencia Andina)

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El Metropolitano en la Vía Expresa Grau comenzará una nueva etapa antes de su funcionamiento regular. Del 1 al 6 de octubre, los buses circularán con pasajeros por el nuevo corredor en un periodo de prueba programado entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m.

Durante estos seis días, la ATU evaluará el comportamiento del servicio en condiciones reales de operación. La prueba permitirá medir los tiempos de viaje, la demanda de usuarios y la frecuencia de los buses, además de verificar el funcionamiento de equipos y otros elementos técnicos.

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Según informó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), el recorrido habilitado comprenderá las estaciones Central, Abancay, Andahuaylas y Parinacochas. Los pasajeros podrán realizar embarques y desembarques en estos puntos durante el periodo establecido.

Un autobús del sistema Metropolitano realiza pruebas sin pasajeros en una nueva estación de la Vía Expresa Grau en Lima. (X/@ATU)

Estas serán las estaciones del Metropolitano en la Vía Expresa Grau durante las pruebas

El nuevo tramo permitirá extender el recorrido del Metropolitano hacia la Vía Expresa Grau a través de un corredor segregado de aproximadamente 2,8 kilómetros. La infraestructura conecta la Estación Central con la zona de Grau y contempla tres estaciones intermedias, además de un punto de transferencia con la Línea 1 del Metro de Lima.

Para esta primera etapa con pasajeros, la ATU estableció el recorrido Estación Central - Abancay - Andahuaylas - Parinacochas. Estas serán las paradas habilitadas para que los usuarios puedan subir y bajar de los buses durante las pruebas.

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La conexión también busca facilitar el desplazamiento de pasajeros provenientes de distintos sectores de Lima. Los usuarios de Lima Norte podrán acceder al nuevo tramo desde el terminal Chimpu Ocllo o Puente Piedra mediante una ruta alimentadora. Desde Lima Sur, las alternativas incluyen el terminal Matellini y la ruta alimentadora Villa El Salvador.

Metropolitano busca salir de etapa preoperativa: ATU plantea compra de casi 600 buses nuevos. (Foto: Agencia Andina)

La obra forma parte de la ampliación del sistema hacia la zona de Grau. El proyecto, ejecutado por la Municipalidad Metropolitana de Lima mediante Emape, cuenta además con nueve intersecciones semaforizadas a lo largo de su recorrido.

Metropolitano en Grau: horario, frecuencia y tarifas durante el periodo de prueba

La etapa se desarrollará durante el horario valle, entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m., con una frecuencia aproximada de 15 minutos. A diferencia de las pruebas realizadas previamente con buses vacíos, esta fase permitirá observar el funcionamiento del servicio con pasajeros.

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Las tarifas se mantendrán sin cambios durante este periodo. El pasaje será de S/ 3.20 para la tarifa troncal y de S/ 3.50 para la tarifa integrada. La ATU recomendó a los usuarios recargar sus tarjetas con anticipación y recordó que las recargas pueden activarse mediante Yape y Plin.

La ATU anunció cambios en los horarios de las taquillas del Metropolitano en Lima y la disponibilidad de recarga digital, facilitando el acceso al transporte público. (Composición: Infobae Perú)

Uno de los objetivos será conocer la demanda que genera la nueva conexión y verificar los tiempos de desplazamiento. También se observará la frecuencia de los buses y su desempeño a medida que los pasajeros utilicen las nuevas estaciones.

La evaluación incluirá aspectos técnicos y operacionales. Entre ellos figuran la calibración de equipos, las señales de radio y el control de puertas, elementos que deberán funcionar correctamente antes de avanzar hacia las siguientes etapas de implementación.

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Después de las pruebas: ¿cuándo comenzará a operar el nuevo tramo del Metropolitano?

El periodo con pasajeros forma parte del proceso previo a la marcha blanca del Metropolitano en la Vía Expresa Grau. Esta etapa permitirá recoger información adicional antes de ampliar la cantidad de usuarios y avanzar hacia la operación regular.

Las pruebas sin pasajeros comenzaron el 31 de agosto y se mantendrán hasta el 30 de septiembre. En esta fase se verifica el funcionamiento de los buses y del equipamiento técnico, así como las condiciones del corredor construido para el nuevo servicio.

La entidad de transporte urbano de Lima y Callao implementará accesos operativos y embarques intermedios en estaciones clave, buscando reducir los tiempos de espera y mejorar la circulación en los tramos de mayor demanda| ATU

El siguiente paso contempla una marcha blanca con una cantidad controlada de usuarios entre octubre y noviembre. Durante una inspección de la obra, el presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández, explicó que esta fase permitirá continuar con las evaluaciones antes de la puesta en funcionamiento regular.

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De acuerdo con el cronograma comunicado por las autoridades, la operación regular del nuevo corredor está prevista para diciembre. La conexión también podrá servir como una alternativa de desplazamiento durante la jornada electoral del domingo 4 de octubre para quienes necesiten movilizarse hacia sus locales de votación.