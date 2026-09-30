José Carvallo exigió cambios tras regreso de Fabián Bustos a Universitario: “Se necesita una reestructuración”

El exarquero de la 'U' se pronunció sobre el regreso del DT a Ate tras la salida de Héctor Cúper. (L1 Max)

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Universitario de Deportes anunció la salida de Héctor Cúper luego de cuatro meses y medio del argentino al frente del plantel. La derrota por 4 a 0 ante Deportivo Garcilaso en Cusco puso fin a su etapa como entrenador en Ate.

El club ya inició las gestiones para designar a su reemplazante. La primera alternativa de la dirigencia es el también argentino Fabián Bustos, quien conoce la institución. El DT aparece como la principal apuesta después de haber dejado Millonarios de Colombia a inicios de septiembre. El técnico argentino podría regresar al equipo crema si las conversaciones avanzan.

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“Hay un desgaste en Universitario”

José Carvallo se refierió al presente de Universitario de Deportes tras la sorpresiva salida de Héctor Cúper. El exarquero reconoció que la ‘U’ no es el mismo equipo que salió tricampeón y pidió cambios para lo que viene.

“La ‘U’ viene de ser tricampeón, y no es fácil; hay un desgaste normal. Un desgaste de edad, de jugadores que bajan su nivel y tiene que haber una reestructuración. Y eso es normal. Ya tiene que ir cambiando las cosas y eso es parte del fútbol”, apuntó el ahora comentarista en L1 Max.

Además, aseguró que el regreso de Fabián Bustos será lo mejor para los ‘cremas’ porque ya conoce el plantel y marcó diferencia con Cúper.

“Siempre ha tenido buena comunicación, buen trato con el plantel y, creo yo, dentro de mi forma de ver el fútbol, que es mejor estratega”, añadió.

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Héctor Cúper llegó en mayo con experiencia internacional, pero su ciclo terminó tras 14 partidos oficiales, siete victorias, cinco empates y dos derrotas, además de la eliminación de la Libertadores. (Universitario de Deportes)

Estilo de juego de Fabián Bustos

Fabián Bustos adaptó su idea de juego a Universitario cuando asumió la conducción del equipo, pese a que su trayectoria en Ecuador estuvo asociada a sistemas con cuatro defensores.

El técnico argentino llegó al Perú después de conquistar títulos con Delfín y Barcelona SC. Su propuesta priorizaba una línea defensiva de cuatro jugadores, una estructura que había utilizado con frecuencia en sus anteriores experiencias.

La ‘U’, no obstante, venía de competir con un 3-5-2 bajo el mando de Jorge Fossati. El uruguayo dejó el club para dirigir a la selección peruana y su esquema ya estaba consolidado entre los futbolistas cremas.

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Fabián Bustos volverá a Universitario tras la salida de Héctor Cúper: su estilo de juego, números y relación con los jugadores 'cremas'. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bustos optó por conservar la línea de tres en el fondo. La decisión permitió que el plantel mantuviera una base táctica conocida y evitó una transformación inmediata de su funcionamiento.

El entrenador incorporó matices propios dentro de esa estructura. Universitario pasó a buscar un juego más asociativo, a diferencia de la propuesta vertical y veloz que caracterizó al equipo durante el ciclo de Fossati. La continuidad del sistema ofreció seguridad a los jugadores y facilitó su adaptación al nuevo cuerpo técnico.

Así fue la salida de Héctor Cúper de Universitario

Universitario de Deportes puso fin al ciclo de Héctor Cúper pese a que el equipo ocupa el segundo lugar del Torneo Clausura 2026. La administración y el entrenador argentino alcanzaron un acuerdo para terminar el vínculo tras varios días de incertidumbre.

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La salida de Cúper se resolvió en las oficinas del Estadio Monumental. Durante su etapa, el plantel merengue no logró consolidar una idea de juego definida. El club informó que ambas partes acordaron concluir el contrato del argentino, quien había llegado a Ate en mayo de 2026.

“El Club Universitario de Deportes informa a la opinión pública y a la hinchada crema que, tras una reunión sostenida entre la administración y el director técnico Héctor Cúper, se acordó dar por culminado su vínculo como entrenador del primer equipo”, comunicó el club merengue en sus canales oficiales.

Universitario anunció la salida de Héctor Cúper como entrenador del primer equipo. Crédito: X Universitario.