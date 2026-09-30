Magaly Medina defiende a Lima Norte y cuestiona a Maritere Braschi: “Los mejores ‘telos’ están por allá, ni en Las Vegas”

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ cuestionó a Maritere Braschi luego de que la periodista afirmara que todavía no encontraba un lugar en Lima Norte que la convenciera para una primera cita. ATV/ Magaly TV La Firme.

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Magaly Medina dedicó parte de su programa ‘Magaly TV La Firme’ de este 29 de setiembre a comentar la polémica que involucró a la periodista Maritere Braschi, quien recibió críticas en redes sociales luego de responder una pregunta relacionada con los lugares que recomendaría para una primera cita en Lima Norte. La conductora cuestionó la respuesta de la comunicadora y consideró que sus palabras podían interpretarse como discriminatorias hacia quienes viven en esa zona de Lima.

El comentario surgió luego de que Braschi fuera consultada sobre qué lugar recomendaría para una primera cita en Lima Norte. La periodista explicó que, antes de sugerir un establecimiento específico, consideraba importante que el lugar elegido reuniera determinadas características relacionadas con el ambiente, la limpieza y la comodidad.

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“Me han preguntado si tengo alguna recomendación para una primera cita en Lima Norte, pero antes de cualquier consejo, quiero hablar de algo que para mí es fundamental: el lugar”, expresó Braschi en el video que posteriormente generó cuestionamientos en redes sociales.

La periodista continuó explicando qué características debería tener, desde su perspectiva, un espacio adecuado para un encuentro romántico. “Porque una primera cita no se puede dar en cualquier sitio. Tiene que ser un lugar agradable, ordenado, limpio, con variedad de opciones y sobre todo que esté a la altura de la ocasión”, señaló.

Sin embargo, fue la parte final de su respuesta la que terminó provocando las reacciones de los usuarios. Braschi aseguró que todavía no había encontrado un establecimiento en Lima Norte que cumpliera completamente con sus expectativas. “Y para ser sincera, todavía no encuentro ese lugar que me cautive al cien por ciento en Lima Norte. ¿Ustedes sí?”, manifestó.

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Magaly Medina critica a Maritere Braschi tras comentario sobre Lima Norte: “¿Cómo va a decir que no es agradable?”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina cuestiona comentario de Maritere Braschi sobre Lima Norte

Al presentar el tema en ‘Magaly TV La Firme’, Magaly Medina comenzó señalando que actualmente las figuras públicas deben ser especialmente cuidadosas con sus declaraciones debido a las reacciones que pueden generar en redes sociales.

“Cuando dices algo que no es políticamente correcto, porque ahora está prohibido. Hay que ser muy delicado con las cosas que uno va diciendo por ahí”, comentó la conductora.

Magaly introdujo así el caso de Maritere Braschi, a quien describió como una persona que suele proyectar una imagen vinculada a la elegancia, el protocolo y las buenas maneras. “Y esta vez a la maestra del protocolo, a quienes enseña a mis urracos a usar el tenedor y el cuchillo. Y también les he enseñado para qué sirve, sirve la servilleta, cómo se debe comer una hamburguesa, aunque ellos no hagan caso”, dijo entre bromas.

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La conductora recordó además que Braschi se ha convertido en una figura con presencia en redes sociales y que suele compartir contenidos relacionados con el comportamiento, la etiqueta y las normas de convivencia. “Maritere Braschi, que se ha convertido en un modelo a seguir en redes sociales, enseñándonos a todos cómo debemos de sentarnos, comportarnos en una mesa si queremos ser finos y elegantes, pues esta vez le cayó el hate por lo que dijo”, sostuvo.

Magaly Medina critica a Maritere Braschi tras comentario sobre Lima Norte: “¿Cómo va a decir que no es agradable?”. Captura: Magaly TV La Firme.

¿Qué dijo Maritere Braschi sobre una primera cita en Lima Norte?

En el video que generó las reacciones, Maritere Braschi dejó claro que para ella la elección del lugar tiene una importancia particular cuando se trata de un primer encuentro romántico.

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“Me han preguntado si tengo alguna recomendación para una primera cita en Lima Norte, pero antes de cualquier consejo, quiero hablar de algo que para mí es fundamental: el lugar”, explicó.

La comunicadora consideró que no cualquier espacio sería apropiado para una primera cita y enumeró las condiciones que, desde su punto de vista, debería cumplir un establecimiento. “Porque una primera cita no se puede dar en cualquier sitio. Tiene que ser un lugar agradable, ordenado, limpio, con variedad de opciones y sobre todo que esté a la altura de la ocasión”, manifestó.

Posteriormente, reconoció que no tenía una recomendación concreta porque, según su experiencia, aún no había encontrado un lugar en Lima Norte que cumpliera plenamente con sus expectativas. “Y para ser sincera, todavía no encuentro ese lugar que me cautive al cien por ciento en Lima Norte. ¿Ustedes sí?”, agregó.

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Magaly Medina critica a Maritere Braschi tras comentario sobre Lima Norte: “¿Cómo va a decir que no es agradable?”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina recuerda que Lima Norte tiene restaurantes para distintos presupuestos

Frente a las declaraciones de Braschi, Magaly Medina puso en duda que la periodista conociera realmente los diferentes espacios que existen en Lima Norte y mencionó que en esa zona también hay establecimientos que pueden ser utilizados para una cita romántica.

“Pero estamos seguros que ella nunca ha ido a Lima Norte”, comentó entre risas. “Estamos seguros que ni siquiera conoce un lugar para recomendar”, añadió. La conductora incluso recordó una experiencia relacionada con una primera cita en esa zona de la capital.

Magaly Medina critica a Maritere Braschi tras comentario sobre Lima Norte: “¿Cómo va a decir que no es agradable?”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Acá tenemos varios para recomendar, ¿no? O no. Tú tuviste tu primera cita con el que ahora es tu marido, tu primera cita romántica, ya ve, en Ancón, en Ancón, en el rico Lima Norte”, manifestó dirigiéndose a una persona de su equipo. Magaly también mencionó que en Lima Norte existen centros comerciales y restaurantes con diferentes alternativas de precios, además de otros espacios que pueden ser utilizados para encuentros familiares o románticos.

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“Pero por supuesto, hay centros comerciales donde hay restaurantes agradables para todos los bolsillos que pueden ser. Hay otros lugares campestres también muy bonitos”, señaló.

Magaly Medina critica a Maritere Braschi tras comentario sobre Lima Norte: “¿Cómo va a decir que no es agradable?”. Captura: Magaly TV La Firme.

“¿Qué tendría que hacer toda la gente enamorada de por allá?”, cuestionó Magaly

Uno de los puntos que más cuestionó Magaly Medina fue que Braschi hubiera relacionado una primera cita con la necesidad de encontrar un espacio “agradable, ordenado y limpio”, para después señalar que no había encontrado uno que la convenciera completamente en Lima Norte.

“Seguro que Maritere nunca ha ido a ninguno de ellos. Pero bueno, ¿Cómo va a decir que tú en tu, en tu, cuando tienes una cena romántica, tienes que ir a un lugar agradable, ordenado y limpio, y además tiene que ser adecuado para la ocasión?”, expresó.

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A continuación, la conductora planteó cómo podrían interpretar esas palabras quienes viven en esa parte de Lima. “O sea, con eso les dijo a la gente que vive en Lima Norte que ese lugar no es ordenado, no es limpio, no es agradable y no es adecuado para una ocasión romántica”, sostuvo.

Magaly Medina critica a Maritere Braschi tras comentario sobre Lima Norte: “¿Cómo va a decir que no es agradable?”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly continuó con una pregunta dirigida a las personas que viven en los diferentes distritos de Lima Norte: “¿Qué tendría que hacer toda la gente enamorada de por allá?”. La conductora también llevó su comentario hacia el terreno de los hoteles y establecimientos de hospedaje de la zona, recurriendo al humor característico de su programa.

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“Ahora, si le decimos que en Lima Norte están los mejores ‘telos’, los mejores ‘telarañas’ de todo Lima y que muchos de los traicioneros van por allá”, dijo entre risas. Luego mencionó específicamente a Los Olivos y aseguró, en tono jocoso, que algunos de estos establecimientos cuentan con servicios y equipamiento moderno.

“Los Olivos, pues, los telarañas, los mejores están por allá. Tienen, olvídate, toda la última tecnología, ni en Las Vegas”, afirmó.

Magaly incluso hizo referencia a las camas de agua que pueden encontrarse en algunos de estos establecimientos. “Tienen camas de agua, ¿no? Nosotros hemos hecho muchos reportajes. No estoy diciendo que yo los haya visto”, aclaró entre risas.

Magaly Medina critica a Maritere Braschi tras comentario sobre Lima Norte: “¿Cómo va a decir que no es agradable?”. Captura: Magaly TV La Firme.