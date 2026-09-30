Perú

¿Cómo marcar correctamente la cédula de votación en las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

Conoce qué símbolos utilizar, qué errores pueden invalidar tu elección y qué papeleta corresponde según tu circunscripción

Las ERM 2026 tendrán seis modelos de cédula, según la circunscripción electoral y las autoridades que correspondan elegir
Las ERM 2026 tendrán seis modelos de cédula, según la circunscripción electoral y las autoridades que correspondan elegir
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Las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026 se realizarán este domingo 4 de octubre desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aprobó seis modelos de cédula, debido a que no todos los ciudadanos elegirán las mismas autoridades según su circunscripción.

Cómo identificar las cédulas correspondientes a cada elección

Antes de marcar, el elector debe revisar el encabezado de la cédula y las secciones que contiene. En las jurisdicciones donde corresponda elegir autoridades regionales y municipales, el documento puede incluir los apartados de gobernador y vicegobernador regional, consejeros regionales, alcalde y regidores provinciales y alcalde y regidores distritales.

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La ONPE establece que la marca debe realizarse con una cruz (+) o un aspa (X) dentro del recuadro que contiene el símbolo de la organización política elegida. No es necesario escribir el nombre del candidato ni marcar individualmente a los regidores.

Elecciones 2026
La marca válida es una cruz (+) o un aspa (X) dentro del recuadro del símbolo de la organización política escogida

Qué hacer si la cédula presenta errores o está deteriorada antes de emitir el voto

El elector debe revisar la papeleta antes de realizar cualquier marca. Si recibe una cédula que presenta un defecto, está deteriorada o tiene alguna irregularidad que pueda afectar el proceso, debe comunicarlo inmediatamente al miembro de mesa y solicitar que se evalúe la situación.

No se debe intentar reparar, borrar o modificar la cédula por cuenta propia. La ONPE ha establecido modelos oficiales con características específicas, incluido un código de barras que permite identificar la circunscripción electoral correspondiente.

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Diferencia entre voto válido, nulo y en blanco

Un voto válido es aquel en el que la voluntad del elector puede identificarse de acuerdo con las reglas establecidas. En las ERM 2026, esto supone utilizar una cruz o un aspa dentro del recuadro correspondiente a la organización política.

Elecciones 2026: desde qué hora se podrá votar el domingo 4 de octubre| Foto: Andina
Si la cédula está deteriorada o presenta alguna irregularidad, el elector debe comunicarlo al miembro de mesa antes de realizar cualquier marca

El voto en blanco se produce cuando el elector deja sin marcar una determinada elección. Esto no significa necesariamente que se anulen las otras elecciones que sí fueron marcadas correctamente.

El voto nulo, en cambio, se configura cuando la marca o las anotaciones impiden reconocer válidamente la voluntad del elector o se incurre en alguno de los supuestos establecidos por la legislación electoral.

Estas marcas pueden anular tu voto

Para evitar problemas durante el escrutinio, no se deben utilizar círculos, líneas, garabatos, palabras, firmas o signos distintos de la cruz o el aspa en el espacio destinado a seleccionar una organización política.

Tampoco corresponde escribir nombres de candidatos para reemplazar la marca. Si se realizan anotaciones ajenas al proceso electoral, como el nombre o DNI del elector, la cédula puede ser considerada nula.

Una misma elección tampoco debe quedar marcada de manera que genere dudas sobre cuál fue la organización política escogida. Por ello, lo recomendable es realizar una sola marca clara y evitar hacer correcciones o nuevos trazos.

Un voto puede ser válido, blanco o nulo según la forma en que se complete cada sección de la cédula y las reglas establecidas para el escrutinio
Un voto puede ser válido, blanco o nulo según la forma en que se complete cada sección de la cédula y las reglas establecidas para el escrutinio

¿Qué tipo de cédula me toca si voto en Lima y en el Callao?

En Lima Metropolitana, los electores reciben una cédula municipal, porque esta circunscripción no participa en la elección regional correspondiente al departamento de Lima. La ONPE dispone de cartillas específicas para Lima Metropolitana y otra diferenciada para el Cercado de Lima.

En los distritos de Lima Metropolitana, la cédula contempla las elecciones municipales que correspondan: provincial y distrital. En el Cercado de Lima existe una particularidad, debido a su condición de distrito y a la administración municipal provincial.

En el Callao, en cambio, los electores participan en elecciones regionales y municipales. Por ello, la cédula puede incluir los apartados correspondientes a gobernador y vicegobernador regional, consejeros regionales, autoridades municipales provinciales y autoridades municipales distritales.

La recomendación de la ONPE es revisar primero qué elecciones aparecen en la cédula entregada por los miembros de mesa y marcar únicamente dentro del recuadro correspondiente en cada una de ellas.

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