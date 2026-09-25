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César Astudillo podría ser el primer ministro censurado por los diputados: ¿cómo y cuándo será la votación?

Moción de censura cuenta con el respaldo de 35 diputados. Para que esta sea aprobada se requieren de 66 votos

César Astudillo
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El ministro del Interior, César Astudillo, enfrenta la primera moción de censura presentada contra un integrante del gabinete de la presidenta Keiko Fujimori. El documento, ingresado la tarde del jueves 24 de septiembre ante la Cámara de Diputados, reúne el respaldo de 35 legisladores de las bancadas Juntos por el Perú, Obras y el Partido del Buen Gobierno, que le atribuyen “manifiesta incapacidad de liderazgo y falta de idoneidad para el ejercicio del cargo”.

De acuerdo con el Reglamento de la Cámara de Diputados, la moción debe someterse a debate y votación en el Pleno entre el cuarto y el décimo día calendario posteriores a su presentación formal, que fue el jueves 24 de septiembre. Eso ubica la fecha entre el lunes 28 de septiembre y el domingo 4 de octubre.

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Para que la censura prospere se necesita el voto favorable de más de la mitad del número legal de diputados, es decir, al menos 66 votos. De alcanzarse esa cifra, César Astudillo quedaría obligado a renunciar, y la presidenta Keiko Fujimori tendría un plazo de 72 horas para aceptar la dimisión y nombrar un reemplazo.

¿César Astudillo a un paso de ser censurado?

El primer eje de la moción de censura recoge cifras de homicidios registradas por el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef): hasta agosto se contabilizaron 1.499 homicidios, una cantidad que supera el total anual de cada uno de los años comprendidos entre 2017 y 2023. Remarcan que solo entre el 28 de julio y el 11 de septiembre, en los primeros 46 días de la actual gestión, se registraron 248 homicidios, el 73% cometidos con arma de fuego.

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Fragmento de un documento en español con el acuerdo de censura ministerial y sellos de firmas digitales de la República del Perú
Un documento oficial de la Cámara de Diputados de Perú acuerda censurar al ministro del Interior César Augusto Astudillo Salcedo por falta de idoneidad en el cargo.

El segundo eje se centra en el asesinato de Susy Aponte conocida como ‘China Polo’, comunicadora y candidata al Gobierno Regional de Áncash, ocurrido el 19 de septiembre en Caraz mientras realizaba una actividad de campaña. Nueve días antes, la candidata había denunciado públicamente amenazas contra su vida, que atribuyó al general PNP Víctor Revoredo Farfán, entonces director de Investigación Criminal de la Policía Nacional. La moción sostiene que, durante ese lapso, el Ministerio del Interior no informó ninguna investigación disciplinaria ni adoptó medidas de protección para Aponte.

Un día después del crimen, el diario oficial El Peruano publicó la Resolución Suprema 234-2026-IN, que dispuso la reasignación de 23 generales de la PNP “por necesidad del servicio”, entre ellos Revoredo Farfán, trasladado a la Dirección de Asuntos Internacionales. La moción advierte que ese documento no menciona en ningún momento la denuncia formulada contra el oficial.

Niegan vínculo entre Revoredo y crimen

El ministro del Interior, César Astudillo, negó que exista una relación entre el relevo del general Víctor Revoredo al frente de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) y el asesinato de la ‘China Polo’. En una entrevista con Canal N, Astudillo sostuvo que se trató de una coincidencia de fechas y detalló el proceso administrativo que derivó en el cambio del oficial.

Un hombre de traje sostiene un micrófono, un oficial con chaleco reflectante habla por teléfono y una mujer habla al aire libre
César Astudillo habla ante un micrófono junto al oficial Víctor Revoredo y a China Polo en una composición fotográfica.

Según el ministro, la decisión de reasignar a 22 generales de la Policía Nacional se gestó “entre jueves y viernes” junto al comandante general de la institución, Freddy López. La resolución suprema quedó firmada la mañana del sábado 19 de septiembre por la presidenta, horas antes de que Aponte Polo fuera asesinada a balazos durante un acto proselitista en el mercado de Caraz, en la provincia de Huaylas.

“Ese cambio se dio días antes, el sábado fue firmado y el domingo fue publicado. En ese entorno vino el lamentable deceso y asesinato de la señora Susy Aponte. Pero no es que pasó lo de la señora Aponte e inmediatamente se le cambió. Yo no puedo decir eso porque no es verdad”, afirmó el ministro.

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