Perú

Clavito y su chela cuestionó a La Bella Luz por el exceso de covers: “Óscar Custodio toda la vida ha matado la música”

Robert Muñoz afirmó que la repetición de versiones y mixes puede cansar al público de la cumbia. También dirigió críticas a Óscar Custodio, propietario de la agrupación.

Clavito y su chela arremetió contra dueño de La Bella Luz por exceso de covers
Clavito y su chela arremetió contra dueño de La Bella Luz por exceso de covers
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El cantante peruano Robert Muñoz, conocido como Clavito y su chela, cuestionó la estrategia musical de La Bella Luz y sostuvo que la difusión constante de covers y mixes puede provocar un desgaste entre los seguidores de la cumbia. Sus declaraciones apuntaron de forma directa a Óscar Custodio Chavesta, propietario de la orquesta, a quien acusó de priorizar un modelo que, a su juicio, perjudica a la industria.

Muñoz afirmó que la repetición de canciones ajenas puede saturar al público y restar espacio a las composiciones originales. “El mercado se satura como cualquier otro mercado y el público consumidor va a decir: ‘Ya estoy harto’”, declaró durante una entrevista con Mario Noticias.

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El intérprete consideró que esa sensación ya empezó a instalarse entre los oyentes de cumbia. Desde su perspectiva, la alta circulación de versiones y mezclas de temas conocidos puede generar cansancio y afectar la recepción de nuevas propuestas dentro del género.

Robert Muñoz Farfán – Clavito – Christian Cueva – Clavito y su Chela – Perú – entretenimiento – 29 diciembre
‘Clavito’ arremetió contra Óscar Custodio. (Facebook)

Saturación del mercado de la cumbia

El artista, que reside en Estados Unidos, señaló que los compositores no deben medir su trabajo solo por la inmediatez de un éxito o por el rendimiento económico de una canción. En ese sentido, defendió la necesidad de mantener una producción constante de repertorio propio.

El compositor no se desespera porque sabe que mañana o pasado va a pegar otra canción”, expresó. Muñoz añadió que los músicos no deberían actuar con desesperación ni enfocarse únicamente en los ingresos de corto plazo.

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Para el cantante, las canciones inéditas permiten que las agrupaciones construyan una identidad y sostengan su vigencia. Por eso cuestionó a las orquestas que, según dijo, basan buena parte de su repertorio en reinterpretaciones de éxitos de otros artistas.

Llegar a que la gente se sature con tanta copia es porque fuimos gente que no se preparó para un futuro”, manifestó. Luego, calificó de “carroñeros” y “angurrientos” a los grupos que, según su mirada, replican fórmulas ya instaladas sin apostar por una oferta distinta.

El músico también advirtió sobre la aparición de nuevas agrupaciones que siguen la misma línea. “Estás matando el mercado que hay, estás como un carroñero y eso va dirigido a muchas orquestas que ahorita están en el mercado”, sostuvo.

Ácida crítica a Óscar Custodio

En la parte más dura de sus declaraciones, Clavito y su chela se refirió de manera directa a Óscar Custodio, empresario vinculado a La Bella Luz. Muñoz aclaró que mantiene una relación personal con él, aunque dijo haberle transmitido antes sus reparos por el rumbo que tomó la orquesta.

Óscar Custodio toda la vida ha matado música. Es mi amigo, pero algunas veces se lo he hablado”, afirmó. El cantante lamentó que, a su juicio, un productor con trayectoria no impulse con mayor fuerza la creación de material original.

Muñoz sostuvo que La Bella Luz cuenta con popularidad, pero consideró que ese alcance debería aprovecharse para fortalecer la producción de nuevos temas. “Siendo un productor antiguo, no se está preocupando porque esta industria siga floreciendo, sigue sacando copias, copias, copias”, señaló.

Óscar Custodio
Cróticas contra Óscar Custodio.

Además, acusó a Custodio de haber replicado estilos ya utilizados por otras agrupaciones. Entre sus críticas, mencionó el rapeo de Sonido 2000, aunque no detalló a qué canción o presentación se refería.

El negocio es suyo y también es su forma de generar sus ingresos, pero yo pienso que tenemos mucho más para aportar a la cumbia”, declaró Muñoz. Para el artista, la discusión no pasa por negar la libertad empresarial de cada productor, sino por analizar el efecto que esas decisiones pueden tener en el desarrollo del género.

Agua Marina y Grupo 5 fueron como referentes por sus temas inéditos

Durante la entrevista, Muñoz mencionó a Agua Marina como un ejemplo de agrupación que mantiene una apuesta por las canciones propias. Según explicó, la orquesta lanza temas inéditos y los incorpora a su repertorio, una práctica que, en su opinión, genera reconocimiento entre el público.

Lanza temas inéditos y ellos los cantan. Entonces, eso genera respeto, genera admiración”, indicó al hablar de la agrupación piurana.

TikTok -  Christian Yaipén - Grupo 5 - redes sociales parecidos - Ica - Perú - 24 septiembre
Christian Yaipén lidera Grupo 5. (Andina)

También destacó la trayectoria de Grupo 5, al que reconoció por conservar una línea vinculada a las producciones originales, aunque en los últimos tiempos haya presentado interpretaciones de otros temas con su propio estilo.

Muñoz afirmó que las versiones pueden formar parte de la oferta musical de una orquesta, pero insistió en que no deberían desplazar a las composiciones inéditas. Para el cantante, el futuro de la cumbia peruana depende de que las agrupaciones amplíen sus catálogos con nuevas canciones y eviten depender de fórmulas repetidas.

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