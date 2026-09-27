Ministro Astudillo confirma que organizaciones criminales infiltran a jóvenes en la Policía Nacional

El ministro del Interior del Perú, César Astudillo, expone ante la Comisión de Defensa del Congreso sobre la expulsión de extranjeros y las medidas de seguridad ciudadana. (Congreso de la República)

Guardar

El ministro del Interior, César Astudillo, confirmó que existen organizaciones criminales que utilizan a jóvenes como infiltrados al interior de las escuelas de la Policía Nacional del Perú, por lo que están vinculados a actividades criminales desde el inicio de sus carreras.

En conversación con Correo, el titular del Mininter afirmó que durante su gestión se han detectado agentes de la PNP cercanos a estos grupos criminales. Frente a ello indicó que ya se ha empezado a retirar a estos “malos elementos”, los cuales serán procesados y “se irían a la cárcel, ya verá la justicia lo que hace con ellos”.

PUBLICIDAD

Aunque no estimó un porcentaje específico de policías que están ligados a la criminalidad, Astudillo sostuvo que “estamos detrás de ellos para limpiar nuestra Policía, que merece una mejor imagen”

Reforma policial

El ministro Astudillo también hizo mención a una “reforma policial”, aunque esta se trataría en realidad de una separación de “malos elementos” y afirmó que su gestión planteó que “hay que hacer servicio militar”.

El ministro Astudillo emite declaraciones sobre alias Jolin, acusado de secuestro y presunto líder prófugo de la organización criminal La Jauría Nueva Generación. (Infobae Perú)

“Ahí ya estás perfilándote. Porque sabemos que hay organizaciones criminales que meten jóvenes (en las escuelas de Policía) que después van a trabajar para ellos. Eso ya lo hemos detectado y estamos cortando varios canales de ingreso”, indicó César Astudillo a Correo.

PUBLICIDAD

Respecto al temor de los ciudadanos por denunciar casos de extorsión ante la PNP por temor a que sea la Policía la que filtre esta información a las bandas criminales, Astudillo indicó que se están tomando medidas de protección para asegurar que las víctimas mantengan su anonimato.

“También hemos creado una plataforma donde no sale el nombre del denunciante, tiene un código que solamente lo sabe él y un teléfono que obviamente va a estar conectado con la máxima autoridad. Va a estar codificada y eso lo vamos a masificar de tal manera que la gente tenga mucho más confianza. Ahí tenemos el canal de denuncias de la línea 1818”, dijo el ministro.

PUBLICIDAD

Organizaciones transnacionales operan en Perú

El ministro Astudillo hizo un recuento de las organizaciones criminales de otros países que tienen operaciones en el Perú y confirmó que grupos de Venezuela, Ecuador, Brasil y México tienen presencia en el país y amenazan la seguridad.

Tras la captura de Jhonsson Pulpo, la Policía busca identificar y capturar a los presuntos cabecillas que mantienen el control de organizaciones criminales como Los Pulpos y La Jauría. | ATV

“Las principales organizaciones con las que estamos combatiendo es el Tren de Aragua, de Venezuela; Los Choneros, de Ecuador; el Comando Vermelho, de Brasil; y Jalisco Nueva Generación, de México. Estas sí están con bandas metidas acá, todos los días estamos detrás de ellas (...)”, indicó el ministro a Correo.

Con respecto a las organizciones, el ministro del Interior nombró casos como el de Los Pulpos o La Jauría y afirmó que la lucha contra la minería ilegal es clave.

PUBLICIDAD

“Nosotros nos estamos cuidando de Pataz desde aquella vez que fusilaron a 13 jóvenes en un socavón. Eso fue terrible. Las Fuerzas Armadas tienen ahora el control, pero ahí se disputan La Jauría con otras más pequeñas. Hay tanto oro que se reparten las áreas”.

PNP rechazó financiamiento de mafias a policías

Antes de la entrevista al ministro Astudillo, la Policía Nacional del Perú (PNP) rechazó las versiones difundidas en redes sociales y medios digitales sobre un supuesto financiamiento de organizaciones criminales para facilitar el ingreso de postulantes vinculados con el crimen organizado a las Escuelas de Formación Policial.

Comunicado de la PNP

La institución emitió el Comunicado N.° 26-2026 este 13 de setiembre de 2026, en el que cuestionó la difusión de estas afirmaciones por falta de denuncias formales y pruebas que permitan verificarlas.

PUBLICIDAD

En declaraciones a 24 Horas, el ex viceministro del Interior, Julio Corcuera, afirmó que el pago para ingresar a una escuela de suboficiales alcanza los 10 mil soles, una cifra que, de acuerdo con su evaluación, puede resultar elevada para jóvenes de sectores con menores recursos económicos.

“El pago es de diez mil soles. O sea, para tener en cuenta que muchos de los que postulan son personas, pues, peruanos de a pie, de origen económico sencillo, es un monto bastante alto”, afirmó el ex funcionario.

Según el informe televisivo, organizaciones criminales podrían aprovechar esa necesidad económica y asumir los gastos de postulantes que aspiran a vestir el uniforme. A cambio, esperarían que el beneficiado se convierta en suboficial para devolver el apoyo recibido a través de información, contactos u otras acciones que faciliten las actividades de las bandas.

PUBLICIDAD