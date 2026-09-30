Perú

López Aliaga tilda de “mezquino” al Gobierno de Fujimori y advierte con usar su “arma poderosa” si frena tren Lima-Chosica

El líder de Renovación Popular lanzó una advertencia al Ejecutivo y habló de recurrir al respaldo ciudadano para sacar adelante la obra. “Con un desgraciado que me frena un tren (...), le meto los caballos”, dijo

Rafael López Aliaga
Rafael López Aliaga calificó de “mezquino” al Gobierno de Keiko Fujimori y advirtió que defenderá el proyecto del tren Lima-Chosica ante cualquier intento de frenarlo
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El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, calificó este martes de “mezquino” al Gobierno de Keiko Fujimori y advirtió que recurrirá al respaldo ciudadano si las autoridades frenan el proyecto del tren Lima-Chosica, una de sus principales apuestas de transporte para la capital.

Durante un acto partidario en el distrito de Ate, el exburgomaestre cuestionó una eventual decisión del Ejecutivo de impedir el avance de la iniciativa ferroviaria. “Con un desgraciado que me frena un tren por mezquindad política, ni hablar. Le meto los caballos o le meto los sajinos”, afirmó.

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Sostuvo que el proyecto, que impulsó desde la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) antes de dimitir, permitiría conectar Chosica con Huaycán y otros sectores de la capital, además de integrarse con los sistemas de transporte masivo. “La mezquindad de Dina Boluarte y la mezquindad también de este Gobierno no me dejan ir rápido”, manifestó.

Aseguró, además, que cuenta con “un arma muy poderosa” frente a cualquier intento de detener la iniciativa. “Tengo al pueblo”, afirmó ante los aplausos de los asistentes.

Un hombre con gorra azul y camisa polo azul habla por un micrófono mientras señala con la mano derecha.
El líder de Renovación Popular lanzó una particular advertencia al Ejecutivo: dijo que recurriría al respaldo ciudadano y afirmó que tiene “al pueblo” como “arma muy poderosa” (Imagen Ilustrativa Infobae)

A inicios de septiembre, la adiministración fujimorista autorizó a ProInversión, la agencia estatal encargada de estructurar y promover proyectos de inversión privada, a revisar y negociar modificaciones al contrato de concesión del Ferrocarril del Centro.

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El proceso incluye la propuesta para adaptar las vías existentes y permitir el servicio de pasajeros entre Lima y Chosica, además del transporte de carga. ProInversión deberá negociar las condiciones con la empresa concesionaria y, posteriormente, el Estado decidirá si aprueba la modificación contractual.

Días antes de esta medida, el alcalde de Lima y aliado político de López Aliaga, Renzo Reggiardo, anunció que una parte del material ferroviario donado por la empresa estadounidense Caltrain a la comuna capitalina podría ser destinada a “Tacna o Puno” para impulsar proyectos ferroviarios en esas regiones.

Reggiardo explicó que, para concretar esa posibilidad, sería necesario modificar mediante una adenda el contrato original de donación, debido a que el acuerdo establece que los trenes deben ser utilizados inicialmente en Lima Metropolitana. Cualquier eventual traslado a otra jurisdicción requeriría, por tanto, la participación de Caltrain.

La autoridad edil confirmó así un informe del portal La Encerrona, que difundió un oficio enviado el pasado 18 de agosto por el gobernador de Tacna, Luis Torres, en el que solicitó la cesión de algunos vagones para el sistema ferroviario de esa región y su eventual conexión con Arica.

Keiko Fujimori
ProInversión fue autorizada a negociar cambios en el contrato del Ferrocarril del Centro, con el objetivo de habilitar el servicio de pasajeros entre Lima y Chosica, además del transporte de carga

Reggiardo precisó que, si el traslado supone modificar las condiciones de la donación, Lima deberá coordinar con la empresa estadounidense y evaluar una adenda al acuerdo original. También mencionó la posibilidad de realizar una coordinación previa con el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro.

“Si esto requiere una modificación de la donación, tendremos que hablar con la empresa Caltrain de los Estados Unidos”, sostuvo. No obstante, remarcó que la alternativa se encuentra todavía en una etapa “preliminar” y que el objetivo inmediato es poner en funcionamiento los trenes en Lima.

“El tren se va a mover. Yo se los digo porque lo he conversado con la propia presidenta de la República”, afirmó Reggiardo al referirse al Ejecutivo, que encargó a ProInversión los asuntos relacionados con el contrato y los procedimientos pendientes para la ejecución del proyecto.

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