Perú

Efemérides hoy 30 de septiembre en Perú: Se recuerdan los 7 años de la disolución del Congreso por denegación fáctica a manos de Martín Vizcarra

El calendario peruano concentra en esta jornada episodios políticos, religiosos y locales que abarcan desde el siglo XIX hasta la crisis entre poderes de 2019

Un mazo de madera, un expediente atado, la bandera peruana, el escudo nacional en la pared y una balanza metálica sobre un escritorio.
Un mazo de madera y un expediente judicial reposan junto a la bandera y el escudo nacional de Perú en un despacho oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El 30 de septiembre reúne en Perú hechos políticos, religiosos, históricos y judiciales que dejaron huella en distintas regiones del país. La fecha recuerda la disolución del Congreso ordenada por Martín Vizcarra en 2019, una decisión que profundizó el conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo y que, meses después, recibió el respaldo del Tribunal Constitucional.

Ese día, el entonces presidente Martín Vizcarra anunció el cierre del Parlamento tras considerar que el Congreso había negado por segunda vez la cuestión de confianza a un Consejo de Ministros. La medida quedó formalizada en el Decreto Supremo N.º 165-2019-PCM, publicado el 30 de septiembre de 2019, que mantuvo en funciones a la Comisión Permanente y convocó a elecciones parlamentarias para el 26 de enero de 2020.

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La jornada derivó en una disputa institucional. El Congreso disuelto aprobó la suspensión de Vizcarra por 12 meses y juramentó a la entonces vicepresidenta Mercedes Aráoz como presidenta interina. Sin embargo, Aráoz renunció al cargo al día siguiente, el 1 de octubre, y el Ejecutivo mantuvo el control político durante el periodo previo a las elecciones extraordinarias.

Efemérides – Efemérides en Perú – Qué se celebra – Perú – noticias – 30 septiembre
La disolución del Congreso en 2019 por Vizcarra abrió una crisis sin precedentes. La medida, avalada luego por el Tribunal Constitucional, redefinió la dinámica de poder en el Perú. (Andina)

El Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda contra la disolución

El debate llegó al Tribunal Constitucional, que resolvió el caso el 14 de enero de 2020. Por cuatro votos contra tres, el organismo declaró infundada la demanda competencial presentada contra la disolución del Congreso y validó la actuación del Ejecutivo en el contexto de la cuestión de confianza planteada por el entonces jefe del gabinete, Salvador del Solar.

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El fallo sostuvo que el Gobierno podía plantear la cuestión de confianza respecto del procedimiento de selección de magistrados del Tribunal Constitucional. También concluyó que el Congreso había denegado en los hechos la confianza solicitada, pese a que luego aprobó formalmente una votación vinculada con el pedido del gabinete ministerial.

La sentencia consolidó una interpretación sobre la llamada denegación fáctica de la cuestión de confianza. Para el Tribunal Constitucional, la decisión parlamentaria de continuar con la elección de un magistrado antes de atender el pedido del Ejecutivo tuvo efectos políticos y constitucionales suficientes para que Vizcarra dispusiera la disolución del Congreso conforme al artículo 134 de la Constitución.

Hemiciclo parlamentario vacío con bancas de madera, la bandera de Perú al fondo y un sobre marrón sobre un escritorio en primer plano.
El hemiciclo del Congreso de la República del Perú permanece vacío tras el anuncio de disolución parlamentaria, con un sobre sellado en primer plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

San Jerónimo concentra en Cusco una festividad que combina fe, danzas y gastronomía

En Cusco, el 30 de septiembre es el día central de la festividad en honor al Doctor Patrón San Jerónimo, una celebración que convoca a comparsas, hermandades, autoridades locales y vecinos del distrito de San Jerónimo. Las actividades suelen extenderse entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre, de acuerdo con la programación de la municipalidad y las tradiciones de la comunidad.

La madrugada del día central incluye una serenata al santo patrón y misas celebradas por las comparsas. Durante la mañana se realizan actos religiosos y procesiones, mientras que por la tarde se presentan danzas folclóricas de agrupaciones locales. La festividad cuenta con reconocimiento como Patrimonio Cultural de la Nación y forma parte del calendario tradicional cusqueño.

Las ferias gastronómicas también ocupan un lugar dentro de la celebración. Uno de los platos más buscados es el chiri uchu, preparación fría asociada con la cocina de Cusco, que combina ingredientes como cuy, gallina, maíz tostado, tortilla, queso, algas, huevera de pescado y ají. Las actividades nocturnas incluyen música, reuniones comunitarias y fuegos artificiales en torno al templo y la plaza del distrito.

Danzantes con trajes coloridos bailan en una plaza frente a una iglesia de piedra, con una fuente de comida y bebidas en primer plano.
Un grupo de danzantes con trajes típicos baila frente al templo de San Jerónimo en Cusco junto a un plato de chiri uchu durante la fiesta patronal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Remigio Morales Bermúdez y la creación política de Cochabamba

El 30 de septiembre de 1836 nació Remigio Morales Bermúdez, militar y político que ocupó la Presidencia del Perú entre el 10 de agosto de 1890 y el 1 de abril de 1894. Integró el Partido Constitucional y sucedió en el poder a Andrés Avelino Cáceres, con quien mantuvo una alianza política luego de su participación en la Guerra del Pacífico.

Efemérides – Perú – historias - 30 septiembre
Remigio Morales Bermúdez fue un líder militar que gobernó el Perú sin grandes logros, pero con una fuerte mano frente a sus opositores. (BNP)

Morales Bermúdez murió pocos meses antes de concluir su mandato. Su fallecimiento abrió una crisis sucesoria, pues se discutió quién debía asumir la jefatura del Estado. El escenario político derivó en enfrentamientos que antecedieron a la revolución de 1894 y al ascenso de Nicolás de Piérola a la Presidencia en 1895.

Fotografía captada hacia 1880, donde se aprecia a Cáceres (primero de la izquierda, sentado) junto a Ramón Zavala. Parados: Remigio Morales Bermúdez, César Canevaro y Francisco de Mendizábal y Andrés Freyre Arias (Estudio Cosme Rodrigo & Co).
Fotografía captada hacia 1880, donde se aprecia a Cáceres (primero de la izquierda, sentado) junto a Ramón Zavala. Parados: Remigio Morales Bermúdez, César Canevaro y Francisco de Mendizábal y Andrés Freyre Arias (Estudio Cosme Rodrigo & Co).

Creación del distrito de Cochabamba

La misma fecha recuerda la creación del distrito de Cochabamba, en la provincia de Huaraz, departamento de Áncash. La Ley N.º 9826, promulgada el 30 de septiembre de 1943 durante el gobierno de Manuel Prado Ugarteche, estableció la jurisdicción como uno de los 12 distritos de la provincia. Su territorio comprende una zona rural en la que se encuentran los caseríos de Chipre, Huallán y Miramar, además de los anexos de Alpaquita y Callao.

Sentencia histórica contra Alberto Fujimori

El 30 de septiembre también quedó registrado en la historia judicial peruana por la condena impuesta a Alberto Fujimori en 2009. La Primera Sala Penal Especial de la Corte Suprema lo sentenció a seis años de prisión luego de que aceptó cargos relacionados con corrupción, interceptación de comunicaciones, sobornos a congresistas y la compra ilegal de medios de comunicación.

Alberto Fujimori es uno de los sentenciados por el caso Barrios Altos y La Cantuta, cuya sentencia ha sido tipificada como un delito de Lesa Humanidad. Difusión.
Alberto Fujimori es uno de los sentenciados por el caso Barrios Altos y La Cantuta, cuya sentencia ha sido tipificada como un delito de Lesa Humanidad. Difusión.

La sentencia concluyó que Fujimori autorizó acciones de espionaje contra políticos, periodistas y empresarios durante su gobierno, entre 1990 y 2000. El proceso incluyó hechos vinculados con el uso de fondos públicos para obtener respaldo político y condicionar líneas editoriales favorables a su administración. La pena se sumó a otras condenas dictadas contra el exmandatario.

El expresidente cumple su sentencia en el penal de Barbadillo.
El expresidente cumple su sentencia en el penal de Barbadillo.

Además de la prisión, la sala ordenó una reparación civil de aproximadamente USD 8 millones para el Estado y de USD 1 millón destinado a 28 personas afectadas por las interceptaciones. La resolución se dictó pocos meses después de la condena de 25 años de prisión que Fujimori recibió por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, así como por los secuestros de Gustavo Gorriti y Samuel Dyer.

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