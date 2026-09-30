Mano Menezes saca conclusiones tras el empate de Perú ante México: “Encontramos a tres jugadores importantes para las Eliminatorias”

El entrenador de la selección peruana sacó conclusiones positivas tras el empate en Nueva Jersey. (Video: Bicolor )

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La selección peruana empató 1-1 ante México en Nueva Jersey y, aunque estuvo en ventaja durante el primer tiempo, terminó igualando en el inicio de la segunda mitad. El resultado permitió a Mano Menezes sacar algunas conclusiones positivas de cara al futuro de la ‘bicolor’ y aseguró que ya identificó a tres futbolistas que podrían formar parte del grupo para las próximas Eliminatorias.

Durante la conferencia de prensa posterior al compromiso, el entrenador brasileño resaltó la paridad que existió entre ambos equipos y explicó que Perú optó por ceder parte de la posesión para ganar mayor seguridad en determinados pasajes del encuentro.

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“Lo que se vio fue una gran paridad en cuanto a oportunidades claras de gol. Perdimos un poco de posesión, es normal. Entendimos que debíamos ceder un poco la pelota para ganar seguridad, y el proceso continúa. Eso es lo importante que todos deben entender”, señaló.

El técnico de la ‘bicolor’ también puso en valor el trabajo realizado durante esta fecha FIFA y adelantó que tres futbolistas lograron convencerlo en estos primeros compromisos. Sin revelar sus nombres, Menezes consideró que podrían integrarse al grupo que afrontará el próximo proceso clasificatorio.

“Estamos en el segundo partido de esta fecha FIFA; estoy muy contento porque encontramos a tres jugadores importantes que formarán parte del grupo de Perú, probablemente para jugar las Eliminatorias más adelante”, manifestó.

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Mano Menezes va definiendo el grupo de jugadores con el que trabajará en las próximas Eliminatorias. Crédito: FPF

El estratega brasileño explicó que la evaluación comenzó desde el encuentro ante Estados Unidos, donde también pudo observar a nuevos integrantes de su plantel. Sin embargo, remarcó que todavía necesitan sumar entrenamientos y continuidad para consolidarse dentro de su propuesta.

“Después del partido con Estados Unidos encontré que tenemos nuevos jugadores, pero falta trabajo, de continuidad, de repetición, de entrenamiento. En lo demás estuvimos bien, nos comportamos como nos gustaría jugar”, agregó.

Autocrítica por el gol de México

Perú estuvo cerca de quedarse con la victoria en Nueva Jersey, pero Víctor Guzmán apareció en el segundo tiempo para marcar el 1-1 para México tras cabecear muy cómodamente dentro del área. Menezes reconoció que la jugada se originó por una falla en la marca de su equipo y explicó que sus dirigidos no cubrieron correctamente el espacio que dejó el movimiento ofensivo del conjunto mexicano.

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“Marcamos como si fuera un lateral. Y era más bien como un córner corto. El que remató entró libre. Tenemos que cubrir ese espacio. Falta trabajo y continuidad”, sostuvo.

El entrenador también reconoció que este tipo de acciones forman parte del fútbol y concedió mérito al rival por la ejecución de la pelota parada.

“Nosotros antes de esta fecha también hicimos todo eso de pelota quieta, ¿no? Para que suceda. Todos trabajan para eso, todos hacen jugadas ensayadas, elaboradas y a veces eso se escapa”, explicó.

Celebración del equipo de Perú tras el gol de Jairo Vélez contra México en amistoso FIFA. Crédito: FPF

Perú también piensa en jugar en altura

Además de analizar lo ocurrido ante México, Menezes adelantó uno de los aspectos que la selección peruana deberá trabajar pensando en los próximos desafíos oficiales. El entrenador señaló que el equipo tendrá que prepararse para competir en condiciones de altura durante las Eliminatorias sudamericanas.

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“Queremos jugar en la altura y tenemos que prepararnos para jugar en la altura, así es como funciona”, afirmó el técnico, dejando claro que este será otro de los aspectos que buscará desarrollar durante el proceso.

Con el 1-1 ante México, Perú sumó su primer empate en esta gira por Norteamérica luego de la caída por 4-1 frente a Estados Unidos. La ‘bicolor’ todavía tendrá dos compromisos más en esta fecha FIFA: enfrentará a Canadá el sábado 3 de octubre en Montreal y cerrará su recorrido ante Colombia el martes 6 de octubre en Miami.