¿Fabián Bustos es la solución al caos de Universitario? Su estilo de juego, números y relación con los jugadores ‘cremas’

Fabián Bustos volverá a Universitario tras la salida de Héctor Cúper: su estilo de juego, números y relación con los jugadores 'cremas'. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Universitario de Deportes confirmó la salida de Héctor Cúper el martes 29 de setiembre. A partir de entonces, surgieron versiones sobre el posible nuevo entrenador de los ‘cremas’ para afrontar la recta final de la Liga 1 2026. Fabián Bustos aparece como una de las principales alternativas.

Medios nacionales e internacionales informaron sobre un acercamiento entre Bustos, quien se encuentra sin club tras su paso por Millonarios, y la ‘U’. El objetivo sería que ambas partes vuelvan a unir sus caminos para las últimas fechas del Torneo Clausura y, de ser necesario, los playoffs por el título nacional.

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A continuación, un repaso por el estilo de juego, los números y la relación de Fabián Bustos con el plantel durante su primer ciclo en Universitario, entre 2024 y 2025, así como las razones por las que su regreso podría representar una alternativa para el vigente tricampeón.

Fabián Bustos volverá a Universitario tras la salida de Héctor Cúper, según RPP.

Su estilo de juego

Fabián Bustos llegó al Perú con una propuesta de juego definida, con la que conquistó títulos en el fútbol ecuatoriano al frente de Delfín y Barcelona SC. Aun así, no planteó reparos para adaptarse al sistema de Universitario.

La ‘U’ venía de utilizar el 3-5-2 de Jorge Fossati, quien en ese momento asumió la selección peruana. Bustos casi no había empleado ese esquema, pues solía inclinarse por una línea de cuatro defensores.

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El entrenador argentino decidió mantener la línea de tres en el fondo, aunque incorporó parte de su impronta: un juego más asociativo, en contraste con la propuesta vertical y rápida del Universitario de Fossati. La decisión permitió que los jugadores ‘cremas’ conservaran seguridad y continuidad en el campo.

El Torneo Clausura 2026 sigue en curso y Universitario no puede darse el lujo de improvisar. La directiva apunta a un técnico que no necesite tiempo de adaptación para rendir desde el primer día. (Universitario de Deportes)

Los números de Fabián Bustos en Universitario

Dicen que los números no mienten. Fabián Bustos dirigió 40 partidos en 2024: 34 por la Liga 1 y seis por la Copa Libertadores. Su equipo logró 24 victorias, 10 empates y seis derrotas.

Como si fuera poco, ese año conquistó el título nacional y selló el bicampeonato de Universitario. Lo logró tras ganar los torneos Apertura y Clausura con varias fechas de anticipación.

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En 2025, el argentino estuvo al frente en nueve compromisos, con siete encuentros por la Liga 1 y dos por la Copa Libertadores. El registro fue de cinco triunfos, dos empates y dos derrotas.

Universitario le dedicó un video de despedida al técnico Fabián Bustos

Su relación con los referentes de Universitario

Durante su más de un año de estadía en Universitario, Fabián Bustos mantuvo el buen vínculo que Jorge Fossati había construido con el plantel. Aunque no asumió un rol paternal como el de su antecesor, el técnico argentino estableció una relación cercana, casi de amistad, con varios futbolistas ‘cremas’, en especial con los referentes.

Bustos solía elogiar a dos jugadores en particular: Edison Flores y Andy Polo, canteranos de la ‘U’ y líderes del grupo durante el tricampeonato. Sobre este último, afirmó en una entrevista con RPP: “Si yo fuera presidente de un club y solo puedo comprar un jugador, yo compro a Andy Polo. Yo tengo esta forma de analizar el fútbol. ¿Qué jugador mío sería titular en Botafogo? Andy Polo. Para mí es una debilidad futbolística”.

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El técnico de los 'cremas' señaló que llevaría al extremo a otro equipo. (Video: RPP)

Estos tres aspectos podrían llevar a los hinchas y al administrador Franco Velazco a considerar que Fabián Bustos representa una buena alternativa ante el momento que atraviesa Universitario de Deportes, en plena disputa del Torneo Clausura.

El argentino no solo conoce el sistema de juego de la ‘U’, sino también las plazas y los rivales de la Liga 1, una experiencia que podría resultar útil en escenarios exigentes. A ello se suma su buena relación con el plantel, un factor que ha cobrado relevancia en las últimas semanas dentro del entorno ‘crema’.