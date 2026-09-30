Perú

Allison y Urresti reprochan al JNE por no fijar postura sobre Rafael López Aliaga: “Es una verguenza”

Rivales del candidato de Renovación Popular reprendieron al organismo electoral por no sentar posición a días de los comicios municipales

Rafael López Aliaga
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A cinco días de las elecciones municipales y regionales 2026, los candidatos a la alcaldía de Lima, Francis Allison de Avanza País y Daniel Urresti de Podemos Perú, cuestionaron al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por no haber definido si entregará las credenciales de alcalde a Rafael López Aliaga en caso de que su partido, Renovación Popular, resulte ganador el próximo domingo 4 de octubre.

“Es una vergüenza la conducta del Jurado Nacional de Elecciones, porque ellos, sea que puedan recibir las credenciales o que no puedan recibirlas, no importa cuál sea la respuesta, positiva o negativa, la población tiene derecho a conocer”, afirmó Urresti durante una recorrida por mercados del distrito de Pueblo Libre, de acuerdo con un informe de Canal N.

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Un hombre con traje negro, camisa blanca y corbata azul habla frente a un micrófono ante una pantalla roja.
Daniel Urresti presentó en el debate municipal 2026 del JNE seis medidas de seguridad contra la delincuencia en Lima. (Crédito: Captura video/JNE) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como se recuerda, López Aliaga gobernó la capital peruana entre enero de 2023 y octubre de 2025, cuando renunció al cargo para postularse a la Presidencia. Tras quedar en tercer lugar en los comicios generales de abril, fue elegido senador, pero también renunció a esa función para presentarse de manera indirecta a la Municipalidad Metropolitana de Lima, esta vez como primer regidor de la lista de Renovación Popular.

El cambio se produjo después de que Luis Rubio, quien encabezaba originalmente la candidatura a la alcaldía por ese partido, renunciara a su postulación el 4 de agosto. Con esa maniobra, Renovación Popular quedó sin candidato nominal a la alcaldía, mientras López Aliaga sostiene que, en caso de vacancia, el artículo 24 de la Ley Orgánica de Municipalidades lo habilita a asumir el cargo como primer regidor.

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Por su parte, Francis Allison consideró que el organismo electoral debió pronunciarse antes de la jornada de votación. “Yo creo que el jurado sí ha debido pronunciarse, porque la reelección está prohibida. Y también sería grave, hay más de 130 casos similares en el Perú, y también sería grave que cuando gane alguno de esos 130, después le digan: te dejé participar, pero ahora que has ganado, tengo que decirte que no has ganado”, señaló el candidato de Avanza País.

Hombre con camisa blanca frente a un micrófono, recuadro circular con un orador en traje y un hombre con gafas en la esquina inferior derecha.
Francis Allison cuestionó a Rafael López Aliaga sobre la exigencia de estudios técnicos en la gestión de obras de la ciudad. (Crédito: Infobae Perú/Captura video JNE) (Imagen Ilustrativa Infobae)

López Aliaga lidera encuestas

Rafael López Aliaga lidera las encuestas para la alcaldía de Lima a pocos días de las elecciones del 4 de octubre. De acuerdo con el sondeo de Ipsos para Perú21, realizado entre el 24 y el 25 de septiembre, López Aliaga concentra el 25% de la intención de voto, seguido por Carlos Bruce, de Somos Perú, con 14%, y Francis Allison, de Avanza País, con 13%. Daniel Urresti, de Podemos Perú, aparece más atrás, con 8%.

Otra medición, la de IMASOLU, con corte al mismo período, ubica a López Aliaga incluso más arriba: 27,17% de los votos emitidos y 31,59% de los votos válidos, seguido por Bruce (16,83% y 19,57%, respectivamente), Allison (11,83% y 13,76%) y Urresti (11,17% y 12,98%).

Cabe señalar que López Aliaga no figura formalmente como candidato a alcalde, sino como primer regidor de la lista de Renovación Popular, tras la renuncia de Luis Rubio a esa candidatura en agosto. El propio candidato sostiene que, si su partido gana, podría asumir la alcaldía.

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