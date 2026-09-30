Magaly Medina arremete contra Rodrigo González por caso ‘China’ Polo: “Repetidor de mi programa”

La conductora Magaly Medina aborda las críticas hacia su trabajo periodístico y su trayectoria en la televisión peruana, defendiendo la validez de sus investigaciones y señalando la necesidad de presentar pruebas ante cualquier acusación.

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Magaly Medina respondió a los cuestionamientos que surgieron tras sus comentarios sobre Susy Aponte, conocida como ‘La China’ Polo, y lanzó una indirecta contra Rodrigo González, a quien calificó de “repetidor” de su programa. La conductora de Magaly TV, la firme sostuvo que las críticas hacia ella se deben, según afirmó, al peso que mantienen sus opiniones después de 29 años en televisión.

Durante la emisión del martes 29 de setiembre, la periodista dedicó varios minutos a responder a quienes cuestionan su credibilidad y sus comentarios sobre el caso de la comunicadora de Áncash. Aunque no mencionó nombres, sus declaraciones se produjeron después de que Rodrigo González se pronunciara en su programa acerca del asesinato de ‘La China’ Polo.

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La conductora de ATV afirmó que sus intervenciones provocan reacciones porque han tenido consecuencias públicas y judiciales a lo largo de su carrera. “A mucha gente le importa lo que yo diga, a mucha gente le importa lo que yo haga, a mucha gente le importa lo que yo dejo de hacer”, expresó ante las cámaras.

La presentadora Magaly Medina se dirige a la audiencia durante una emisión del programa Magaly TV La Firme.

Medina sostuvo que sus reportajes y denuncias han marcado su trayectoria dentro de la televisión peruana. “¿Por qué la gente me demanda a mí? ¿Por qué me quieren mandar a la cárcel a mí? Porque lo que yo hago, mis investigaciones y todo lo que hemos hecho de reportajes a lo largo de estos veintinueve años, siempre han tenido un peso”, manifestó.

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La periodista también se refirió a los espacios de espectáculos que, desde su perspectiva, emiten acusaciones sin aportar sustento. En ese punto, cuestionó a quienes tienen poca sintonía y, pese a ello, sostienen versiones sobre presuntas irregularidades en su trabajo.

“Yo sé que hay muchos inimputables que tienen un punto de rating y que dicen: ‘No, sí, porque sí, porque la mafia, porque coludidos’. Demuestra”, señaló Medina. La presentadora no identificó a qué espacio se refería, pero sus palabras se difundieron en medio del intercambio con el conductor de Amor y Fuego.

Para Magaly Medina, las críticas deben contar con pruebas cuando ponen en discusión su trayectoria profesional. “A mí me gusta que cuando se me ataque, se me ataque con pruebas”, afirmó, antes de rechazar los señalamientos que buscan, según dijo, afectar su credibilidad, su prestigio y su reputación.

La presentadora Magaly Medina se dirige a la audiencia durante una emisión del programa Magaly TV La Firme.

La presentadora también apuntó contra figuras que antes aparecieron en su programa y que ahora cuentan con espacios propios en plataformas digitales. Según indicó, algunos se presentan como comentaristas con autoridad pese a que no realizaron investigaciones de espectáculos.

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“Gente que eran monstritos de este programa ahora tienen podcast. Gente que eran monstritos de este programa ahora son opinólogos sesudos y creen tener en sus manos la verdadera opinión”, comentó la conductora. Luego afirmó que está acostumbrada a los ataques desde sus primeras apariciones en televisión.

“Yo estoy aquí sola hace mucho tiempo. Sola frente a ustedes. Sola frente a los odiadores”, expresó Medina. La periodista añadió que ha enfrentado críticas desde el inicio de su carrera en la pantalla chica y sostuvo que no considera novedosos los cuestionamientos actuales.

En otro momento, la figura de Magaly TV, la firme acusó a otros programas de aprovechar contenidos que primero se abordan en su espacio. “Se acostumbraron a que en el programa Magaly TV hacíamos la real chamba y ellos eran simples repetidores”, dijo.

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Medina añadió que, a su juicio, esos conductores buscan confrontarla porque no pueden competir con el alcance de su programa. “Resulta que ahora los repetidores que se han copiado de nuestro programa, que han vivido de nuestro programa, ahora hay que treparse a la bruja”, expresó.

La conductora Magaly Medina se dirige a la audiencia desde el set de Magaly TV La Firme.

Rodrigo González arremetió contra Magaly Medina

Rodrigo González, conductor de Amor y Fuego, cuestionó las declaraciones de Magaly Medina sobre Susy Aponte, conocida como ‘La China’ Polo, sin mencionar de manera explícita a la conductora de Magaly TV, la firme. Sus palabras se dieron mientras su programa transmitía imágenes del entierro de la periodista de Áncash, asesinada el 19 de setiembre en la ciudad de Caraz.

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“Un asesinato que enluta también al periodismo de nuestro país, aunque algunos lo quieran negar, aunque algunos la quieran segregar, aunque algunas miserables aprovechen la muerte de una persona para responderle ahora que ella no se puede defender”, expresó González al inicio de su programa.

El comentario fue entendido por parte del público como una respuesta a Medina, debido a sus referencias previas a Aponte. González sostuvo que algunas personas tuvieron meses e incluso años para responder a los cuestionamientos de la periodista mientras estaba con vida.

En medio de la cobertura por el sepelio a Susy Aponte, 'La China' Polo, Rodrigo González cuestionó las declaraciones de Magaly Medina sobre la fallecida periodista. Video: Willax TV / Amor y Fuego

“Muchos han tenido meses, incluso años, para poder defenderse o para poder aclarar. Sin embargo, ¿quiénes pueden ser los que más les indigna los personajes, las periodistas o las investigaciones que ‘La China’ Polo evidenciaba?”, cuestionó el presentador, sin identificar a la persona a la que dirigía sus palabras.

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El asesinato de Susy Aponte Polo ocurrió durante una actividad proselitista en un mercado de Caraz. El caso continúa bajo investigación de las autoridades.