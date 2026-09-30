Perú

Cobre y oro disparan las exportaciones mineras hasta julio: superaron los USD 49 mil millones

Pese a las caídas de la producción en junio, la minería aportó el 74,6% de las exportaciones peruanas en los primeros siete meses, de acuerdo con la SNMPE

El cobre aportó el 46,1% del valor minero exportado entre enero y julio, mientras que el oro sumó el 37,3% de los ingresos del sector. REUTERS/Rogan Ward/File Photo
El cobre aportó el 46,1% del valor minero exportado entre enero y julio, mientras que el oro sumó el 37,3% de los ingresos del sector. REUTERS/Rogan Ward/File Photo
Guardar

Las exportaciones mineras del Perú sumaron USD 49.584 millones entre enero y julio de 2026, con un crecimiento de 55,4% frente al mismo periodo del año anterior, según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

El resultado estuvo impulsado por el mayor valor de los envíos de cobre y oro, aun cuando la producción de varios metales registró retrocesos en junio. Así, el sector concentró el 74,6% de las exportaciones peruanas durante los primeros siete meses del año.

PUBLICIDAD

El cobre representó el 46,1% del valor minero exportado y el oro aportó el 37,3%, de modo que ambos minerales reunieron más de cuatro quintas partes de los ingresos externos del sector.

El mayor precio de los metales elevó los ingresos por exportaciones

Los envíos de cobre alcanzaron USD 22.843 millones entre enero y julio, un aumento de 54,7% respecto de los USD 14.767 millones registrados en igual periodo de 2025. El oro acumuló USD 18.487 millones y creció 58,5% frente a los USD 11.663 millones del año previo.

La SNMPE indicó que el cobre aportó USD 8.076 millones más que en los primeros siete meses de 2025. En el caso del oro, el incremento fue de USD 6.824 millones. Las exportaciones de plomo también aumentaron, con USD 1.829 millones adicionales en valor.

PUBLICIDAD

El desempeño de julio reforzó esa tendencia. Las exportaciones mineras llegaron a USD 7.363 millones, 51,8% más que en el mismo mes de 2025. El cobre generó USD 3.388 millones y registró un alza de 63,3%, apoyada por una mejora de 35,9% en su cotización y un aumento de 20,1% en el volumen exportado.

La extracción nacional de oro disminuyó 13,9% en junio y acumuló un descenso de 5,9% durante el primer semestre. REUTERS/Hiba Kola
La extracción nacional de oro disminuyó 13,9% en junio y acumuló un descenso de 5,9% durante el primer semestre. REUTERS/Hiba Kola

La producción de cobre y oro retrocedió durante junio

El Ministerio de Energía y Minas informó que la producción de cobre alcanzó 218.232 toneladas métricas finas en junio, una caída interanual de 4,7%. Pese a ese resultado mensual, la extracción acumulada entre enero y junio sumó 1.362.600 toneladas métricas finas, 1,9% más que en el mismo periodo de 2025.

La producción de oro llegó a 7.941.509 gramos finos en junio, con una reducción de 13,9%. En el acumulado del primer semestre, el país produjo 49.853.780 gramos finos, una disminución de 5,9% frente al año anterior.

El zinc anotó uno de los descensos más pronunciados. Su producción cayó 25,8% en junio y 10,2% en los primeros seis meses del año. La plata también retrocedió: bajó 9% en junio y 2,9% en el acumulado. El molibdeno aumentó 5,4% durante junio, aunque mantuvo una caída de 4,5% en el semestre.

Áncash, Moquegua, Apurímac y Arequipa concentraron el 65% de la producción nacional de cobre en la primera mitad del año. REUTERS/Enea Lebrun/File Photo
Áncash, Moquegua, Apurímac y Arequipa concentraron el 65% de la producción nacional de cobre en la primera mitad del año. REUTERS/Enea Lebrun/File Photo

El hierro fue la excepción por la baja base de comparación

La producción de hierro ascendió a 1.205.877 toneladas métricas finas en junio y acumuló 7.129.277 toneladas entre enero y junio, un incremento de 41,1%. El boletín del Ministerio de Energía y Minas precisó que esta variación respondió a una baja base de comparación, debido a que Shougang Hierro Perú no reportó producción en junio de 2025 por una paralización temporal.

La extracción minera mostró, además, una elevada concentración territorial. Áncash, Moquegua, Apurímac y Arequipa concentraron el 65% de la producción nacional de cobre en el primer semestre. En oro, Cajamarca, La Libertad y Arequipa reunieron el 73,2% de la producción.

Áncash lideró la producción de zinc y plata, con participaciones de 28,4% y 19,1%, respectivamente. Ica concentró la totalidad de la producción de hierro, mientras que Arequipa, Moquegua y Tacna aportaron en conjunto el 79,9% de la extracción de molibdeno entre enero y junio.

Temas Relacionados

mineríacobreoroperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Precio del dólar baja hoy en Perú: Así abrió el tipo de cambio del 30 de septiembre

Conoce los valores de compra y venta de dólares en casas de cambio online y mercado paralelo. El Banco Central de Reserva (BCRP) y Bloomberg reportan los valores, mientras Sunat tiene su ‘tasa de cambio’ propia

Precio del dólar baja hoy en Perú: Así abrió el tipo de cambio del 30 de septiembre

‘China’ Polo: Presunto financista del asesinato afirma que su media hermana de 18 años tiene control de su cuenta bancaria

Ronald Todo Ardila afirmó que él dio acceso a su familiar para que pueda hacer pagos con una billetera digital vinculada con una cuenta a su nombre. Media hermana también estaría involucrada en el atentado contra la periodista

‘China’ Polo: Presunto financista del asesinato afirma que su media hermana de 18 años tiene control de su cuenta bancaria

SBS: afiliados de AFP podrán elegir entre comisión por sueldo o comisión sobre saldo hasta mayo de 2027

El sistema previsional peruano se acerca cada vez más a un modelo en el que parte de los ingresos de las AFP dependerá de qué tanto hagan crecer los fondos de los afiliados

SBS: afiliados de AFP podrán elegir entre comisión por sueldo o comisión sobre saldo hasta mayo de 2027

Fabián Bustos regresa a Universitario: el camino que deberá recorrer para obtener el título del Torneo Clausura 2026

Se confirmó que el DT tomará las riendas de la ‘U’ tras la salida de Héctor Cúper y tendrán que afrontar 7 duelos para ganar el segundo campeonato de la Liga 1 para soñar con el tetracampeonato

Fabián Bustos regresa a Universitario: el camino que deberá recorrer para obtener el título del Torneo Clausura 2026

Rafa Márquez, DT de México, se compara con el promedio de edad de Perú para valorar el empate: “¿Quién más se hubiera atrevido?”

El entrenador mexicano defendió su apuesta por jugadores jóvenes ante la experiencia de Perú en el reciente amistoso disputado en Estados Unidos

Rafa Márquez, DT de México, se compara con el promedio de edad de Perú para valorar el empate: “¿Quién más se hubiera atrevido?”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Sueldo mínimo en Perú: cómo evolucionó en tres décadas, la fecha del alza y cuál es el nuevo monto que figurará en tu boleta de pago

Sueldo mínimo en Perú: cómo evolucionó en tres décadas, la fecha del alza y cuál es el nuevo monto que figurará en tu boleta de pago

Francis Allison y Daniel Urresti reprochan al JNE por no fijar postura sobre Rafael López Aliaga: “Es una vergüenza”

Harvey Colchado afirma que censura al ministro del Interior tendrá dos votos a favor de Ahora Nación

¿Cómo marcar correctamente la cédula de votación en las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

¿No puedes votar este domingo 4 de octubre en las ERM 2026? Así puedes tramitar la dispensa y evitar la multa

ENTRETENIMIENTO

Érika Villalobos cuenta por primera vez cómo se enteró del ampay de Aldo Miyashiro antes de que saliera al aire: “Él quiso volver, lo pago caro”

Érika Villalobos cuenta por primera vez cómo se enteró del ampay de Aldo Miyashiro antes de que saliera al aire: “Él quiso volver, lo pago caro”

Tula Rodríguez emocionada tras reunirse con su expareja de hace 10 años: ¿Qué dijo sobre retomar su relación?

La burla de Magaly Medina que provocó la denuncia de ‘Cuto’ Guadalupe

Magaly Medina arremete contra Rodrigo González por caso ‘China’ Polo: “Repetidor de mi programa”

Clavito y su chela cuestionó a La Bella Luz por el exceso de covers: “Óscar Custodio toda la vida ha matado la música”

DEPORTES

¿Fabián Bustos es la solución al caos de Universitario? Su estilo de juego, números y relación con los jugadores ‘cremas’

¿Fabián Bustos es la solución al caos de Universitario? Su estilo de juego, números y relación con los jugadores ‘cremas’

Fabián Bustos regresa a Universitario: el camino que deberá recorrer para obtener el título del Torneo Clausura 2026

Rafa Márquez, DT de México, se compara con el promedio de edad de Perú para valorar el empate: “¿Quién más se hubiera atrevido?”

Dónde ver Alianza Lima vs Palestino HOY: canal tv online del partido amistoso en Matute 2026

Dónde ver Argentina vs Bolivia HOY en Perú: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026