Cobre y oro disparan las exportaciones mineras hasta julio: superaron los USD 49 mil millones

El cobre aportó el 46,1% del valor minero exportado entre enero y julio, mientras que el oro sumó el 37,3% de los ingresos del sector. REUTERS/Rogan Ward/File Photo

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Las exportaciones mineras del Perú sumaron USD 49.584 millones entre enero y julio de 2026, con un crecimiento de 55,4% frente al mismo periodo del año anterior, según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

El resultado estuvo impulsado por el mayor valor de los envíos de cobre y oro, aun cuando la producción de varios metales registró retrocesos en junio. Así, el sector concentró el 74,6% de las exportaciones peruanas durante los primeros siete meses del año.

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El cobre representó el 46,1% del valor minero exportado y el oro aportó el 37,3%, de modo que ambos minerales reunieron más de cuatro quintas partes de los ingresos externos del sector.

El mayor precio de los metales elevó los ingresos por exportaciones

Los envíos de cobre alcanzaron USD 22.843 millones entre enero y julio, un aumento de 54,7% respecto de los USD 14.767 millones registrados en igual periodo de 2025. El oro acumuló USD 18.487 millones y creció 58,5% frente a los USD 11.663 millones del año previo.

La SNMPE indicó que el cobre aportó USD 8.076 millones más que en los primeros siete meses de 2025. En el caso del oro, el incremento fue de USD 6.824 millones. Las exportaciones de plomo también aumentaron, con USD 1.829 millones adicionales en valor.

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El desempeño de julio reforzó esa tendencia. Las exportaciones mineras llegaron a USD 7.363 millones, 51,8% más que en el mismo mes de 2025. El cobre generó USD 3.388 millones y registró un alza de 63,3%, apoyada por una mejora de 35,9% en su cotización y un aumento de 20,1% en el volumen exportado.

La extracción nacional de oro disminuyó 13,9% en junio y acumuló un descenso de 5,9% durante el primer semestre. REUTERS/Hiba Kola

La producción de cobre y oro retrocedió durante junio

El Ministerio de Energía y Minas informó que la producción de cobre alcanzó 218.232 toneladas métricas finas en junio, una caída interanual de 4,7%. Pese a ese resultado mensual, la extracción acumulada entre enero y junio sumó 1.362.600 toneladas métricas finas, 1,9% más que en el mismo periodo de 2025.

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La producción de oro llegó a 7.941.509 gramos finos en junio, con una reducción de 13,9%. En el acumulado del primer semestre, el país produjo 49.853.780 gramos finos, una disminución de 5,9% frente al año anterior.

El zinc anotó uno de los descensos más pronunciados. Su producción cayó 25,8% en junio y 10,2% en los primeros seis meses del año. La plata también retrocedió: bajó 9% en junio y 2,9% en el acumulado. El molibdeno aumentó 5,4% durante junio, aunque mantuvo una caída de 4,5% en el semestre.

Áncash, Moquegua, Apurímac y Arequipa concentraron el 65% de la producción nacional de cobre en la primera mitad del año. REUTERS/Enea Lebrun/File Photo

El hierro fue la excepción por la baja base de comparación

La producción de hierro ascendió a 1.205.877 toneladas métricas finas en junio y acumuló 7.129.277 toneladas entre enero y junio, un incremento de 41,1%. El boletín del Ministerio de Energía y Minas precisó que esta variación respondió a una baja base de comparación, debido a que Shougang Hierro Perú no reportó producción en junio de 2025 por una paralización temporal.

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La extracción minera mostró, además, una elevada concentración territorial. Áncash, Moquegua, Apurímac y Arequipa concentraron el 65% de la producción nacional de cobre en el primer semestre. En oro, Cajamarca, La Libertad y Arequipa reunieron el 73,2% de la producción.

Áncash lideró la producción de zinc y plata, con participaciones de 28,4% y 19,1%, respectivamente. Ica concentró la totalidad de la producción de hierro, mientras que Arequipa, Moquegua y Tacna aportaron en conjunto el 79,9% de la extracción de molibdeno entre enero y junio.