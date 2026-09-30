¿Un ecosistema concentrado? Perú alcanza las 314 fintech, pero nueve de cada diez operan desde Lima

Damma Legal Advisors y Legal Paradox desarrollaron el mapa que reúne doce categorías de la industria tecnológica financiera.

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El ecosistema financiero tecnológico peruano reúne 314 fintech, según el primer Mapa Fintech del Perú, aunque el 93% de las empresas identificadas se concentra en Lima. La plataforma, desarrollada por Damma Legal Advisors y Legal Paradox, registró firmas en 12 categorías y nueve regiones, con una presencia marcada de compañías internacionales.

El estudio sitúa a los préstamos digitales como la principal actividad del sector, seguida por los pagos. El escenario muestra un mercado que amplía su oferta de productos financieros digitales, pero cuya infraestructura, inversión y desarrollo empresarial permanecen centralizados en la capital.

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Casi la mitad de las firmas que operan en el país proviene del exterior

El 45% de las fintech presentes en el mercado peruano es de origen extranjero, según datos presentados por la iniciativa. Javier Salinas, presidente de la Asociación Fintech del Perú, indicó que cerca del 60% de las solicitudes que recibió la organización este año corresponde a empresas internacionales interesadas en operar en el país.

La llegada de estas compañías coincide con una etapa de desarrollo de los pagos digitales, las finanzas abiertas y los servicios bancarios ofrecidos por plataformas tecnológicas.

Las regiones fuera de la capital abren espacio para alternativas como inventarios tokenizados y pagos con criptoactivos estables.

Entre los segmentos con menor número de participantes figuran Open Finance, con nueve empresas; las plataformas de tecnología inmobiliaria, con siete; y el financiamiento colectivo, con seis.

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El mapa busca reemplazar los reportes periódicos por un registro que se actualice de manera continua. Las empresas pueden incorporarse a la plataforma, modificar sus datos y mostrar su actividad, ubicación y categoría de negocio.

Según Álvaro Castro Lora, socio de Damma Legal Advisors, la información abierta puede facilitar la identificación de oportunidades de inversión, alianzas comerciales y espacios de crecimiento.

Qué actividades abarca una fintech y cuáles son los nichos con menos empresas

Una fintech es una empresa que utiliza tecnología para ofrecer o mejorar servicios financieros. Puede atender a personas, comercios, compañías o instituciones mediante aplicaciones, páginas web, plataformas de pagos u otras herramientas digitales.

Entre las actividades que forman parte de este mercado se encuentran:

Créditos solicitados y evaluados por canales digitales.

Billeteras digitales y sistemas para pagar desde un celular.

Plataformas que conectan a inversionistas con proyectos o empresas.

Herramientas para administrar finanzas personales o empresariales.

Servicios para que otras compañías integren pagos, cuentas o transferencias en sus aplicaciones.

Productos basados en finanzas abiertas, que permiten compartir información financiera con autorización del usuario.

Por ejemplo, una pequeña empresa podría usar una plataforma de pagos para cobrar con tarjeta o código QR, solicitar un crédito digital para financiar mercadería y revisar sus movimientos financieros desde una misma aplicación.

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En regiones con menor acceso a oficinas bancarias o conectividad limitada, estas herramientas podrían atender operaciones que hoy dependen del efectivo.

El registro dinámico de las empresas en la plataforma busca sustituir los reportes anuales en formato estático.

Las regiones aparecen como el espacio pendiente para el crecimiento del sector

La concentración en Lima contrasta con necesidades de digitalización financiera presentes en otras zonas del país. El documento plantea que la informalidad, la baja conectividad y las dificultades de acceso a productos bancarios abren oportunidades para soluciones enfocadas en pagos digitales, activos tokenizados y pruebas de dinero digital.

“Perú tiene la oportunidad de aprovechar los próximos meses para enriquecer esta información y entender mejor dónde están las oportunidades del ecosistema”, sostuvo Castro Lora.

La plataforma muestra que la expansión hacia las regiones podría depender de productos adaptados a condiciones locales y de una mayor disponibilidad de infraestructura tecnológica.

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Legal Paradox® creó su primer mapa fintech en México en 2018, tras la publicación de la Ley Fintech de ese país. La firma también cuenta con cobertura en Colombia. Carlos Valderrama, socio fundador de Legal Paradox®, señaló que la meta es extender el modelo de información actualizada al resto de América Latina durante 2027.